Đời sống Phú Quý thông báo khu vực biển tổ chức hoạt động khảo sát địa chấn 3D UBND đặc khu Phú Quý vừa thông báo đến các cơ quan chức năng, các địa phương trên địa bàn về khu vực biển tổ chức hoạt động khảo sát địa chấn 3D.

Tàu thuyền đánh bắt hải sản trên biển

Theo đó, Dữ liệu tọa độ khu vực khảo sát là khu vực biển ngoài khơi Việt Nam thuộc Lô 15-1/05 và Lô 15-2/17. Thời gian thực hiện khảo sát dự kiến từ ngày 1/8 - 30/12/2026.

Đặc điểm tàu khảo sát gồm 3 chiếc: Tàu ARTEMIS ODYSSEY là tàu khảo sát địa chấn đa năng, có màu sơn đỏ/trắng dài 72m, tốc độ khảo sát 4,5 - 5 hải lý/giờ; tàu MEO RANGER loại tàu hỗ trợ dịch vụ ngoài khơi, màu sơn xanh dương/trắng, dài 64 m, tốc độ khảo sát 11 - 13,5 hải lý/giờ và tàu BAHTERA AZALEA, màu sơn xám/xanh dương, dài hơn 70 m, tốc độ khảo sát 12 - 13 hải lý/giờ.

Trên cơ sở thông tin thông báo, đơn vị liên quan tuyên truyền rộng rãi đến các chủ tàu, thuyền trưởng và ngư dân địa phương nắm rõ vị trí, thời gian khảo sát để chủ động phương án đánh bắt và bảo đảm an toàn hàng hải. Các phương tiện đường thủy, tàu cá hoạt động trên vùng biển thuộc Lô 15-1/05 và Lô 15-2/17 cần chú ý theo dõi các tín hiệu cảnh báo ban ngày lẫn ban đêm của đoàn tàu khảo sát.

UBND đặc khu Phú Quý đề nghị Đồn Biên phòng cửa khẩu Cảng Phú Quý phối hợp thông tin cho các chủ tàu, thuyền trưởng và ngư dân địa phương biết và yêu cầu giữ khoảng cách an toàn cần thiết, chủ động di chuyển phòng tránh va chạm với các tàu trên.

Cùng với đó, duy trì vùng an toàn có bán kính 3 hải lý xung quanh tàu khảo sát để bảo đảm an toàn hàng hải; tăng cường công tác cảnh giới, trực canh trên kênh 16 VHF; tuân thủ theo sự điều tiết, hướng dẫn của lực lượng chức năng tại hiện trường.

Tàu thuyền đánh bắt hải sản ở đặc khu Phú Quý

Được biết, Khảo sát địa chấn 3D (3D Seismic Survey) là phương pháp tiên tiến ứng dụng sóng âm để thu thập hình ảnh chi tiết và toàn diện ba chiều về cấu trúc địa chất lòng đất (cả trên đất liền lẫn trên biển).

Qua đó, giúp các doanh nghiệp năng lượng (dầu khí, địa nhiệt) nhận diện chính xác sự tồn tại, vạch ra giới hạn kích thước và dự đoán dung tích chứa của các vỉa trầm tích; tối ưu hóa và giảm rủi ro khi khai thác; giám sát và quản lý mỏ hiệu quả.

Ngoài ra, công nghệ còn hỗ trợ khảo sát các tầng chứa dưới lòng đất để đánh giá độ an toàn cho việc bẫy và lưu trữ khí CO2 lâu dài, hoặc thăm dò các nguồn năng lượng địa nhiệt…