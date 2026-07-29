Thời sự Phú Sơn Lâm Hà đồng hành cùng doanh nghiệp để phát triển kinh tế Chiều 29/7, UBND xã Phú Sơn Lâm Hà tổ chức Hội nghị gặp mặt doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh và nhà đầu tư năm 2026 với chủ đề "Đồng hành - Hành động - Tăng trưởng 2 con số”.

Các đại biểu dự Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Đinh Thị Thu Thuỷ, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Phú Sơn Lâm Hà cho biết: Trong bối cảnh tình hình kinh tế còn nhiều khó khăn, biến động, nhưng cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn đã nỗ lực vượt khó, duy trì và mở rộng sản xuất, đóng góp quan trọng vào tăng trưởng kinh tế - xã hội, giải quyết việc làm, tăng thu ngân sách và ổn định đời sống Nhân dân.

Hội nghị đối thoại doanh nghiệp là diễn đàn trực tiếp giữa chính quyền với doanh nghiệp để lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, phản ánh và kiến nghị của doanh nghiệp; kịp thời giải đáp và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong phạm vi thẩm quyền của xã. Đồng thời, tổng hợp những vấn đề vượt thẩm quyền để kiến nghị, báo cáo cấp trên xem xét, giải quyết.

Đại diện doanh nghiệp trên địa bàn kiến nghị tại Hội nghị

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe thông tin nhanh về kết quả phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2026, công tác hỗ trợ phát triển doanh nghiệp năm 2026. Trong đó, nêu rõ một số lợi thế của địa phương sau khi sáp nhập, công tác hỗ phát triển doanh nghiệp, các chế độ, chính sách liên quan đến doanh nghiệp được triển khai đồng bộ trong thời gian qua.

Trên tinh thần đối thoại thẳng thắn, cởi mở, lãnh đạo xã Phú Sơn Lâm Hà đã lắng nghe nhiều ý kiến phát biểu, kiến nghị của các doanh nghiệp liên quan đến các chính sách mới về Luật Đất đai; hỗ trợ tháo gỡ khó khăn và tập huấn, tạo điều kiện để doanh nghiệp học hỏi thêm kinh nghiệm...

Đồng chí Trần Phú Trường, Phó Chủ tịch UBND xã giải đáp các thắc mắc của doanh nghiệp

Sau khi nghe các kiến nghị của doanh nghiệp, lãnh đạo xã Phú Sơn Lâm Hà đã tiếp thu và giải đáp nội dung liên quan đến cơ chế, chính sách, thủ tục hành chính, đất đai, môi trường đầu tư, cũng như định hướng phát triển sản xuất kinh doanh trên địa bàn...

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Hoàng Sơn, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND xã ghi nhận, trân trọng cảm ơn tinh thần hợp tác, sự chia sẻ trách nhiệm, sự đồng hành của doanh nghiệp trong thời gian qua.

Đồng thời, mong muốn trong thời gian tới, các đơn vị, doanh nghiệp hợp tác xã, hộ kinh doanh và nhà đầu tư tiếp tục đồng hành, chia sẻ khó khăn, tích cực tham gia các phong trào, chương trình phát triển kinh tế - xã hội của xã, chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật, đóng góp xây dựng môi trường kinh doanh lành mạnh, văn minh.

Quang cảnh hội nghị

Đảng ủy, UBND xã Phú Sơn Lâm Hà cam kết tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, nâng cao tinh thần phục vụ Nhân dân và doanh nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi nhất để các hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh phát triển ổn định, bền vững.

Đối với các ý kiến của doanh nghiệp, Bí thư Đảng ủy xã Phú Sơn Lâm Hà giao văn phòng khẩn trương tổng hợp đầy đủ các kiến nghị, đề xuất; phân loại rõ nội dung thuộc thẩm quyền giải quyết của xã để xử lý ngay; những nội dung vượt thẩm quyền tham mưu UBND xã xin ý kiến của các cơ quan có thẩm quyền.