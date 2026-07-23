Chính trị Phú Sơn Lâm Hà gặp mặt tri ân người có công Sáng 23/7, Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Phú Sơn Lâm Hà tổ chức gặp mặt các gia đình chính sách, người có công với cách mạng nhân Kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026).

Đồng chí Hoàng Sơn, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND xã trao quà cho các gia đình

Chương trình được tổ chức trang trọng với sự tham dự của gần 100 đại biểu là lãnh đạo địa phương, đại diện các cơ quan, đơn vị và các thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ, gia đình chính sách trên địa bàn xã.

Tại buổi gặp mặt, các đại biểu đã cùng ôn lại truyền thống vẻ vang của dân tộc, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với các Anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, người có công với cách mạng đã hi sinh, cống hiến vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc.

Đồng chí Đỗ Quốc Tuân, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy và đồng chí Chế Phương Nam, Phó Chủ tịch HĐND xã trao quà cho các gia đình

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Hà Thanh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND xã Phú Sơn Lâm Hà nhấn mạnh, những năm qua, cấp ủy, chính quyền địa phương luôn quan tâm thực hiện đầy đủ, kịp thời các chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước đối với người có công. Nhiều hoạt động thiết thực được duy trì thường xuyên như thăm hỏi, tặng quà, dâng hương, thắp nến tri ân, hỗ trợ cải thiện nhà ở cho các gia đình chính sách.

Hiện, xã đang quản lý, thực hiện chế độ trợ cấp hằng tháng cho 72 đối tượng người có công và thân nhân người có công. Từ năm 2025 đến nay, địa phương đã huy động nguồn lực xã hội hóa xây dựng mới 1 căn, sửa chữa 3 căn nhà tình nghĩa với tổng kinh phí 240 triệu đồng. Đến nay, 100% gia đình người có công trên địa bàn có mức sống bằng hoặc cao hơn mức trung bình của người dân nơi cư trú.

Phó Chủ tịch UBND xã Hà Thanh Tuấn tặng quà cho các gia đình

Dịp này, lãnh đạo xã đã trao các phần quà tri ân tới người có công với cách mạng, thể hiện sự quan tâm, trách nhiệm của Đảng, Nhà nước và địa phương đối với những người đã cống hiến, hi sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Thông qua chương trình, xã Phú Sơn Lâm Hà tiếp tục lan tỏa truyền thống "Uống nước nhớ nguồn", phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội trong phong trào "Đền ơn đáp nghĩa", góp phần chăm lo ngày càng tốt hơn đời sống vật chất, tinh thần của người có công và gia đình chính sách trên địa bàn.