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    Phú Sơn Lâm Hà triển khai công tác bầu cử Trưởng thôn nhiệm kỳ 2026 - 2031

    Thân Thu Hiền 22/07/2026 20:32

    Chiều 22/7, UBND xã Phú Sơn (Lâm Hà) tổ chức hội nghị triển khai công tác bầu cử Trưởng thôn nhiệm kỳ 2026 - 2031.

    Chủ trì hội nghị có các đồng chí: Đỗ Quốc Tuân, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy; Hà Thanh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND xã, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo bầu cử trưởng thôn; Nguyễn Hải Phương, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo bầu cử trưởng thôn.

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    Các đồng chí chủ trì hội nghị

    Tại cuộc họp, các đại biểu được quán triệt Kế hoạch tổ chức bầu cử Trưởng thôn nhiệm kỳ 2026 - 2031; hướng dẫn quy trình, nghiệp vụ bầu cử và triển khai các nhiệm vụ trọng tâm.

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    Các trưởng thôn đóng góp ý kiến

    Nội dung tập trung vào trách nhiệm của tổ bầu cử, quy trình tổ chức hội nghị cộng đồng dân cư, công tác bỏ phiếu, kiểm phiếu, lập biên bản, hoàn thiện hồ sơ, biểu mẫu và thời gian thực hiện theo quy định. Đồng thời trao đổi, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc có thể phát sinh trong quá trình tổ chức bầu cử.

    Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Hà Thanh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND xã cho rằng, thời gian chuẩn bị không còn nhiều, yêu cầu các cơ quan, bộ phận chuyên môn và các thôn khẩn trương triển khai nhiệm vụ, phối hợp chặt chẽ, chuẩn bị đầy đủ các điều kiện để cuộc bầu cử diễn ra dân chủ, khách quan, đúng quy định, lựa chọn được những người có uy tín, năng lực, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ ở cơ sở.

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    Các đại biểu thảo luận tại hội nghị

    Kết luận hội nghị, đồng chí Đỗ Quốc Tuân, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã đề nghị các cơ quan, bộ phận chuyên môn và các thôn bám sát kế hoạch, chủ động rà soát, hoàn thiện các phần việc được giao, bảo đảm công tác bầu cử được triển khai đồng bộ, đúng tiến độ.

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    Quang cảnh hội nghị

    Theo kế hoạch, việc bầu cử Trưởng thôn nhiệm kỳ 2026 - 2031 trên địa bàn xã Phú Sơn Lâm Hà sẽ diễn ra đồng loạt tại 10 thôn vào ngày 26/07/2026.

    Thân Thu Hiền Thân Thu Hiền

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          Phú Sơn Lâm Hà triển khai công tác bầu cử Trưởng thôn nhiệm kỳ 2026 - 2031
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