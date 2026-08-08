Đời sống Phú Thủy: Lắng nghe Nhân dân từ những buổi “Cà phê sáng” Sáng 8/8, trong khuôn khổ mô hình “Cà phê sáng của lãnh đạo phường với Nhân dân”, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Phú Thủy tổ chức gặp gỡ, lắng nghe ý kiến đại diện các hộ dân Tổ dân phố 3.

Chủ tịch UBND phường Phú Thủy Nguyễn Văn Nghị chia sẻ với người dân TDP 3 về phát triển kinh tế, xã hội trên địa bàn.

Tại buổi cà phê sáng, Chủ tịch UBND phường Phú Thủy Nguyễn Văn Nghị chia sẻ, trong những tháng đầu năm, phường tiếp tục phát huy thế mạnh về thương mại, du lịch, dịch vụ, góp phần duy trì mức tăng trưởng “2 con số” trên địa bàn. Trong kết quả đó có sự đóng góp tích cực của Nhân dân Tổ dân phố 3.

Người dân Tổ dân phố 3 nêu một số kiến nghị với lãnh đạo phường.

Qua trao đổi, người dân Tổ dân phố 3 nêu một số kiến nghị với lãnh đạo phường. Trong đó, đề nghị các ngành chức năng gắn biển báo phù hợp trên tuyến phố ẩm thực Tuyên Quang, tạo thuận lợi cho việc lưu thông, buôn bán, kinh doanh của các hộ dân, trong đó có người dân Tổ dân phố 3.

Người dân cũng kiến nghị nâng cấp, mở rộng đường Hoàng Hoa Thám nối đường Tôn Đức Thắng nhằm hạn chế ngập úng trong mùa mưa; lắp đặt biển báo giao thông, hạn chế xe quá tải trên tuyến đường lên Nghĩa trang Phan Thiết mới được nâng cấp bằng nguồn vốn xã hội hóa.

Bên cạnh đó, bà con đề nghị Thuế cơ sở 6 phối hợp với các tổ dân phố hướng dẫn người dân, hộ kinh doanh thực hiện nộp thuế qua ứng dụng eTax Mobile; phường hỗ trợ cơ sở vật chất để triển khai mô hình điều trị ma túy tại cộng đồng do Phòng khám Đa khoa Sài Gòn - Kim Cương đảm trách.

Người dân Tổ dân phố 3 bày tỏ tâm tư nguyện vọng với lãnh đạo phường.

Người dân cũng đề nghị phường tiếp tục tăng cường giữ gìn an ninh, trật tự trên địa bàn, tạo môi trường thuận lợi để người dân yên tâm phát triển sản xuất, kinh doanh.

Đại diện lãnh đạo UBND phường, Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị, Công an phường Phú Thủy đã trực tiếp trao đổi, giải đáp và đề xuất hướng tháo gỡ những vấn đề người dân Tổ dân phố 3 quan tâm.

Bí thư Đảng ủy phường Phú Thủy Nguyễn Hữu Thông chia sẻ với người dân Tổ dân phố 3 trong buổi gặp mặt.

Phát biểu tại chương trình, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Nguyễn Hữu Thông cảm ơn những ý kiến đóng góp, phản ánh tâm tư, nguyện vọng của người dân Tổ dân phố 3. Ông đề nghị Công an phường phối hợp với các ngành chức năng nghiên cứu, lắp đặt biển báo phù hợp trên tuyến đường Tuyên Quang, tạo thuận lợi cho các hộ kinh doanh, buôn bán và phục vụ khách du lịch.

Theo Bí thư Đảng ủy phường, địa phương đã được phân khai nguồn vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030, tạo điều kiện nâng cấp, mở rộng một số tuyến giao thông trên địa bàn theo đề xuất của người dân trong thời gian tới.

Bí thư Đảng ủy phường cũng mong muốn người dân Tổ dân phố 3 tiếp tục đồng hành cùng chính quyền địa phương trong bảo vệ môi trường, giữ gìn an ninh, trật tự, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.