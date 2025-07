Thời sự Lâm Đồng Phúc Thọ Lâm Hà tăng cường hoạt động hiệu lực, hiệu quả, sát dân, gần dân Sáng 29/7, Đảng bộ xã Phúc Thọ Lâm Hà long trọng tổ chức Đại hội Đại biểu Đảng bộ xã lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Thiếu tướng Trương Minh Đương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh dự và chỉ đạo Đại hội.

Các đại biểu thực hiện nghi thức chào cờ

Đại hội còn có sự tham dự của các đồng chí trong Ban xây dựng Đảng tỉnh Lâm Đồng; các đồng chí nguyên là lãnh đạo huyện Lâm Hà (cũ) qua các thời kỳ; cùng 227 đại biểu chính thức đại diện cho 503 đảng viên của 37 tổ chức cơ sở Đảng.

Trên cơ sở sáp nhập 2 xã Phúc Thọ và Tân Thanh thuộc huyện Lâm Hà cũ. Nhiệm kỳ 2020 - 2025, mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức, song Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân địa phương tiếp tục nỗ lực, cố gắng gặt hái nhiều kết quả quan trọng.

Thiếu tướng Trương Minh Đương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh dự Đại hội

Cụ thể như tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt khá, bình quân 5 năm tăng 8,4%. GRDP bình quân đầu người tăng từ 58 triệu đồng năm 2020 lên 68 triệu đồng năm 2025; giá trị sản xuất tăng bình quân 12%/năm; chuyển đổi cơ cấu kinh tế nông nghiệp đạt hiệu quả cao, sản xuất nông nghiệp theo hướng công nghệ cao, chất lượng cao đạt khoảng 50ha; thu nhập bình quân đầu người đạt cao trên 68 triệu đồng.

Lĩnh vực an sinh xã hội, giáo dục, y tế, văn hóa, thể dục thể thao tiếp tục phát triển tích cực; thương mại, dịch vụ được quan tâm mở rộng; đời sống vật chất và tinh thần của người dân được cải thiện rõ rệt và thực chất, diện mạo nông thôn thay đổi nhanh chóng; quốc phòng - an ninh được củng cố, tăng cường.

Đồng chí Đào Đức Oai, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Phúc Thọ Lâm Hà phát biểu khai mạc

An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững ổn định, tình hình tội phạm, tệ nạn xã hội được kiểm soát chặt chẽ, tai nạn giao thông giảm trên cả 3 tiêu chí, công tác tiếp công dân được thực hiện có nề nếp, trên địa bàn không để xảy ra điểm nóng, không có vụ việc phức tạp phải giải quyết. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được chú trọng cả về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức.

Với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đổi mới -Phát triển", Đại hội Đảng bộ xã Phúc Thọ Lâm Hà đã đặt ra 15 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội; 3 chỉ tiêu về xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị. Đồng thời đề ra 3 khâu đột phá phát triển; 4 công trình trọng điểm và các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện trong nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Thiếu tướng Trương Minh Đương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh phát biểu chỉ đạo Đại hội

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Thiếu tướng Trương Minh Đương, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Lâm Đồng đã ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đã đạt được của địa phương trong thời gian qua.

Thiếu tướng Trương Minh Đương yêu cầu Đảng bộ xã Phúc Thọ Lâm Hà nhanh chóng ổn định tổ chức, thống nhất tư tưởng, phát huy được những mặt mạnh của từng xã cũ, đồng thời khắc phục những tồn tại, hạn chế đã được chỉ ra.

Thiếu tướng Trương Minh Đương tặng hoa chúc mừng Đại hội

Tập trung xây dựng Đảng bộ thật sự trong sạch, vững mạnh; tăng cường đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng trên cơ sở giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, giữ gìn và phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất trong nội bộ.

Thiếu tướng Trương Minh Đương trao tặng bức trướng cho Đảng bộ xã Phúc Thọ Lâm Hà

Cán bộ chủ chốt phải thường xuyên xuống cơ sở lắng nghe người dân, đề cao tinh thần phục vụ Nhân dân, tôn trọng và phát huy quyền dân chủ của Nhân dân.

Đại hội biểu quyết thông qua dự thảo

Tăng cường, quán triệt sâu sắc các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, của tỉnh về chuyển đổi số. Cụ thể hóa thành các kế hoạch, chương trình hành động phù hợp với đặc thù của địa phương.

Đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo trong sản xuất, kinh doanh, thực hiện hiệu quả việc xây dựng, hình thành các chuỗi liên kết sản xuất gắn với chế biến, tiêu thụ sản phẩm, quảng bá thương hiệu nông sản của địa phương.

Các đồng chí chụp hình lưu niệm

Tiếp tục giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa đặc sắc của cộng đồng các dân tộc; xây dựng hình ảnh con người năng động, thân thiện, thanh lịch. Đẩy mạnh phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” tạo sức lan tỏa sâu rộng, nâng cao đời sống tinh thần cho người dân.

Quang cảnh Đại hội

Tăng cường tiềm lực quốc phòng an ninh; giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống các loại tệ nạn. Phát huy vai trò của lực lượng vũ trang, bảo đảm phát hiện sớm, xử lý kịp thời các tình huống bất ổn về an ninh ở cơ sở, không để xảy ra “điểm nóng” hoặc những vụ việc phức tạp phát sinh trên địa bàn.