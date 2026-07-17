Pháp luật Phước Hội giữ bình yên từ cơ sở Là địa bàn ven biển phát triển du lịch, dịch vụ và kinh tế biển, phường Phước Hội luôn chú trọng giữ vững an ninh trật tự. Sự chủ động của lực lượng công an cùng sự đồng hành của Nhân dân đã góp phần giữ bình yên từ cơ sở, tạo nền tảng cho địa phương phát triển bền vững.

Công an phường Phước Hội tuyên truyền giữ gìn an ninh trật tự tại bãi biển Cam Bình

Lấy phòng ngừa làm trọng tâm

Với quy mô dân số gần 50.000 người và diện tích hơn 38 km², Phước Hội là địa bàn ven biển giữ vai trò động lực trong phát triển kinh tế biển, thương mại - dịch vụ và đô thị của tỉnh Lâm Đồng. Nằm trên trục phát triển ven biển quốc gia, địa phương có nhiều đặc thù như: cảng cá, khu du lịch cộng đồng Cam Bình, hệ thống cơ sở lưu trú, khu nghỉ dưỡng và các bãi biển thu hút đông du khách. Sự phát triển mạnh về kinh tế cùng lượng người đến sinh sống, làm việc và du lịch ngày càng đông vừa tạo động lực phát triển, vừa đặt ra yêu cầu cao đối với công tác bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn. Trước thực tế đó, Công an phường xác định phòng ngừa là giải pháp trọng tâm, lấy địa bàn cơ sở làm nơi triển khai nhiệm vụ, lấy người dân làm trung tâm của phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, góp phần giữ vững sự bình yên ngay từ cơ sở.

Thiếu tá Đỗ Văn Thiêm - Phó Trưởng Công an phường Phước Hội cho biết, đơn vị luôn chủ động nắm chắc tình hình địa bàn, thường xuyên rà soát các vấn đề tiềm ẩn, kịp thời tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương giải quyết ngay từ cơ sở. Đồng thời, công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật được đẩy mạnh nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, khuyến khích người dân tích cực tham gia tố giác tội phạm và giữ gìn an ninh trật tự tại nơi cư trú.

Nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp, tình hình an ninh chính trị trên địa bàn tiếp tục được giữ vững. Trong 6 tháng đầu năm 2026, phường không để xảy ra vụ việc phức tạp, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống. Công tác quản lý người nước ngoài được thực hiện chặt chẽ với 660 trường hợp lưu trú, qua kiểm tra chưa phát hiện vi phạm. Trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, toàn phường xảy ra 11 vụ phạm pháp về trật tự xã hội, giảm 2 vụ so với cùng kỳ năm trước, cho thấy hiệu quả của các biện pháp phòng ngừa được triển khai ngay từ cơ sở.

Công an phường Phước Hội ra quân kiểm tra, xử lý trật tự đô thị

Chung sức giữ vững địa bàn bình yên

Song song đó, Công an phường duy trì thường xuyên công tác quản lý cư trú nhằm nâng cao hiệu quả quản lý dân cư và phòng ngừa vi phạm pháp luật. Trong 6 tháng đầu năm, lực lượng công an đã kiểm tra hơn 10.300 hộ với trên 49.200 nhân khẩu thường trú; đồng thời kiểm tra các hộ tạm trú, cơ sở tôn giáo và nhà cho thuê trên địa bàn. Qua đó, xử phạt hành chính 89 trường hợp.

Trên lĩnh vực bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, lực lượng Công an phường duy trì tuần tra, kiểm soát trên các tuyến đường trọng điểm. Trong 6 tháng đầu năm đã tổ chức 349 ca tuần tra với hơn 1.600 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia; xử phạt 74 trường hợp vi phạm và phối hợp xử lý 106 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.

Theo Thiếu tá Đỗ Văn Thiêm, thời gian tới, Công an phường sẽ tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp bảo đảm an ninh trật tự với tinh thần chủ động, quyết liệt và bám sát cơ sở. Trọng tâm là nắm chắc tình hình địa bàn, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về an ninh, trật tự, đẩy mạnh chuyển đổi số trong công tác công an, phát huy sức mạnh của phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và xây dựng lực lượng công an chính quy, tinh nhuệ, gần dân, vì Nhân dân phục vụ, góp phần giữ vững môi trường an toàn, ổn định để Phước Hội phát triển bền vững.

Công an phường Phước Hội tuyên truyền về phòng cháy, chữa cháy