Pháp luật - Đời sống Phước Hội quyết liệt chống khai thác hải sản bất hợp pháp Không chỉ đẩy mạnh tuyên truyền, tăng cường quản lý hoạt động khai thác thủy sản, phường Phước Hội (tỉnh Lâm Đồng) còn thành lập mô hình tự quản đoàn kết phòng, chống khai thác hải sản bất hợp pháp (IUU). Nhờ đó, địa phương không có tàu cá vi phạm khai thác hải sản bất hợp pháp ở vùng biển nước ngoài.

Tàu đánh bắt cá cập cảng phường Phước Hội sau chuyến ra khơi

Không có tàu cá vi phạm IUU

Theo UBND phường Phước Hội, 6 tháng đầu năm 2026, công tác chống IUU được triển khai quyết liệt, đồng bộ theo chỉ đạo của Chính phủ, Tỉnh ủy và Đảng ủy phường, góp phần cùng cả nước khắc phục những tồn tại, hạn chế để tháo gỡ cảnh báo “thẻ vàng” của Ủy ban châu Âu (EC). Đến nay, phường này không có trường hợp tàu cá, ngư dân vi phạm khai thác hải sản bất hợp pháp ở vùng biển nước ngoài. Toàn phường hiện có 968 tàu cá với tổng công suất 168.804 CV, bình quân 174,38 CV/tàu. Trong đó, 351 tàu có chiều dài từ 15 m trở lên hoạt động khai thác xa bờ đều đã lắp đặt thiết bị giám sát hành trình (VMS). Điều này tạo điều kiện thuận lợi cho công tác quản lý, giám sát hoạt động khai thác trên biển.

Địa phương phối hợp cấp lại giấy phép khai thác thủy sản cho các tàu cá đủ điều kiện; rà soát 82 tàu cá không đủ điều kiện hoạt động và thông báo đến UBND các xã, phường, đặc khu ven biển để theo dõi, quản lý, không cho hoạt động trên biển. Đồng thời, đôn đốc các chủ tàu, ngư dân chấp hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản. UBND phường cũng triển khai phần mềm truy xuất nguồn gốc thủy sản khai thác điện tử (eCDT), hỗ trợ chủ tàu hoàn thiện hồ sơ, thủ tục cấp phép và tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động khai thác trên địa bàn.

Các tàu đánh bắt khai thác thủy sản ở phường Phước Hội ra khơi, cập bến

Phát huy vai trò tổ tự quản

Đầu tháng 4/2026, Công an phường Phước Hội tham mưu UBND phường ra mắt mô hình tự quản về an ninh, trật tự “Nhân dân khu phố 5 đoàn kết phòng, chống khai thác hải sản bất hợp pháp (IUU)” tại địa bàn trọng điểm nghề cá. Đại diện các tổ, đội tàu thuyền, chủ tàu và ngư dân được vận động ký cam kết chấp hành nghiêm quy định về chống khai thác IUU, không vi phạm vùng biển nước ngoài. Sau 2 tháng hoạt động, mô hình phát huy hiệu quả vai trò tự quản của ngư dân trong quản lý tàu cá.

Theo đồng chí Nguyễn Ngọc Khởi - Phó Trưởng Công an phường Phước Hội, Tổ nòng cốt của mô hình gồm những ngư dân tiêu biểu, gương mẫu, có uy tín và am hiểu nghề biển. Với phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng tàu”, các thành viên trực tiếp tuyên truyền, vận động chủ tàu, thuyền viên chấp hành nghiêm Luật Thủy sản, không vi phạm khai thác hải sản bất hợp pháp.

Trong quá trình hoạt động, Tổ nòng cốt thường xuyên nắm tình hình tàu cá, kịp thời phát hiện, phối hợp xử lý các trường hợp có nguy cơ vi phạm. Đồng thời, phối hợp với Đồn Biên phòng Phước Lộc, Trạm Kiểm ngư, Phòng Kinh tế - Hạ tầng đô thị và các lực lượng chức năng tuyên truyền, hướng dẫn ngư dân duy trì thiết bị giám sát hành trình (VMS) hoạt động 24/24 giờ. Thực hiện đầy đủ các quy định về đăng ký, đăng kiểm, cấp phép khai thác, truy xuất nguồn gốc thủy sản và chấp hành các quy định mới của pháp luật.

Ông Lê Văn Hùng, ngư dân phường Phước Hội, thành viên Tổ nòng cốt cho biết: “Là người địa phương nên chúng tôi dễ tiếp cận, tuyên truyền bà con. Chúng tôi thường xuyên nhắc nhở các chủ tàu, thuyền viên chấp hành nghiêm Luật Thủy sản; duy trì thiết bị giám sát hành trình hoạt động liên tục và tuyệt đối không vi phạm vùng biển nước ngoài. Có như vậy mới giữ được nghề cá phát triển bền vững”.

Theo ông Nguyễn Mậu Sâm - Phó Chủ tịch UBND phường Phước Hội, 6 tháng đầu năm 2026, địa phương triển khai đồng bộ các giải pháp chống IUU. Nhờ đó, không có tàu cá vi phạm khai thác hải sản bất hợp pháp, không vi phạm vùng biển nước ngoài. Đặc biệt, mô hình tự quản “Nhân dân khu phố 5 đoàn kết phòng, chống khai thác hải sản bất hợp pháp” bước đầu phát huy hiệu quả. Thời gian tới, địa phương sẽ tiếp tục tăng cường quản lý tàu cá và thực hiện tốt các giải pháp phòng, chống khai thác hải sản bất hợp pháp.