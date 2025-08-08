Kinh tế Phường Bình Thuận với cơ hội phát triển mạnh từ các dự án trọng điểm Là nơi lưu giữ địa danh của vùng đất duyên hải cực Nam Trung Bộ, phường Bình Thuận đang đứng trước cơ hội lớn để vươn mình phát triển mạnh mẽ từ các dự án trọng điểm…

Sau sáp nhập (từ xã Hàm Hiệp, xã Phong Nẫm và phường Phú Tài), phường Bình Thuận sẽ tập trung đổi mới mô hình tăng trưởng kinh tế theo hướng xanh, bền vững, hiện đại. Trong đó có đề ra giải pháp phát triển kinh tế đô thị gắn với mở rộng không gian, hình thành các cụm thương mại - dịch vụ - tiểu thủ công nghiệp theo quy hoạch và đầu tư hạ tầng giao thông… Đặc biệt, địa phận phường Bình Thuận hiện nay còn đứng trước cơ hội hưởng lợi từ các dự án trọng điểm, tạo bước đột phá về kết cấu hạ tầng và không gian đô thị trong giai đoạn mới.

Phối cảnh dự án Cầu Văn Thánh

Cụ thể tới đây, một số dự án trọng điểm của quốc gia và của tỉnh có ý nghĩa quan trọng về kinh tế - xã hội, hạ tầng đô thị, cải thiện môi trường sống của người dân sẽ được triển khai đi qua địa phận của phường. Như dự án Đường từ ngã tư Lê Duẩn - Trường Chinh đến nút giao cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết và quỹ đất hai bên đường (dài khoảng 12,05 km). Đối với dự án Đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam khi được khởi công dự kiến đi qua địa phận phường Bình Thuận khoảng 4,2 km và sẽ bố trí một ga hành khách tại đây.

Cùng với đó, tại địa phương còn có các công trình được xác định cần tập trung ưu tiên lãnh đạo thực hiện: Khu công nghệ cao, Khu đô thị đường sắt tốc độ cao (TOD). Hay như cầu Văn Thánh, chung cư sông Cà Ty, Khu dân cư phía Nam đường Lê Duẩn, Khu tái định cư Hàm Hiệp và một số công trình chỉnh trang đô thị, cải tạo cảnh quan môi trường…

Trao đổi về vấn đề này, ông Nguyễn Hữu Trung - Chủ tịch UBND phường Bình Thuận cho rằng, các dự án trọng điểm đóng vai trò đòn bẩy, là động lực quan trọng cho sự phát triển toàn diện, bền vững của địa phương. Khi các dự án hoàn thành, chúng tôi kỳ vọng sẽ tạo ra bước đột phá mạnh mẽ về kết nối vùng, thu hút đầu tư. Đồng thời, tạo tiền đề hình thành các trung tâm dịch vụ - logistics quy mô, chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng đô thị hiện đại cũng như nâng cao chất lượng đời sống người dân nơi đây…

Theo dự báo, những dự án trọng điểm triển khai trên địa bàn phường Bình Thuận cũng đem lại điều kiện thuận lợi cho địa phương như tạo nhiều việc làm tại chỗ, nhất là ở lĩnh vực xây dựng, dịch vụ, thương mại. Đây còn là nền tảng để mời gọi các nhà đầu tư, doanh nghiệp đến hoạt động, hình thành các khu đô thị mới, khu thương mại - dịch vụ, khu công nghiệp - công nghệ cao... từ đó, tạo nguồn thu ngân sách, phát triển kinh tế địa phương.

Do vậy, để tận dụng và phát huy lợi thế của các dự án trọng điểm, phường Bình Thuận cũng đã tính đến việc tăng cường công tác quản lý quy hoạch. Tiếp tục rà soát, bổ sung, điều chỉnh các quy hoạch chung, phân khu, chi tiết, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất hàng năm để phát huy nguồn lực đất đai cho đầu tư phát triển. Bên cạnh đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân trong vùng dự án ủng hộ chủ trương phát triển chung thì địa phương sẽ phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành, chủ đầu tư, đơn vị có liên quan trong triển khai thực hiện các dự án…

“UBND phường cam kết làm tốt công tác giải phóng mặt bằng, ổn định dân cư và đảm bảo an ninh - trật tự để các dự án được triển khai đúng tiến độ, hiệu quả, tạo động lực phát triển mới cho phường Bình Thuận và tỉnh Lâm Đồng nói chung”, ông Nguyễn Hữu Trung khẳng định.