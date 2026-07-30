Pháp luật - Đời sống Phường Bình Thuận: Xây dựng địa bàn an toàn về an ninh, trật tự Bằng việc tăng cường công tác bảo đảm an ninh, trật tự gắn với triển khai các mô hình thiết thực, phường Bình Thuận đang hướng tới xây dựng địa bàn bình yên, an toàn, ổn định để góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội bền vững…

Mô hình “Cảm hóa, giáo dục, giúp đỡ người chấp hành xong án phạt tù tái hòa nhập cộng đồng” vừa được ra mắt tại phường Bình Thuận

Những mô hình thiết thực

Trong tháng 7/2026, phường Bình Thuận tổ chức ra mắt hai mô hình: “Cảm hóa, giáo dục, giúp đỡ người chấp hành xong án phạt tù tái hòa nhập cộng đồng” và “Ngư dân phường Bình Thuận ra khơi đúng luật, về bờ an toàn”.

Hiện trên địa bàn phường có gần 100 người chấp hành xong án phạt tù đang từng bước tái hòa nhập cộng đồng. Trong số đó vẫn còn một số trường hợp mặc cảm, tự ti, thiếu việc làm hoặc có hoàn cảnh khó khăn. Thông qua mô hình “Cảm hóa, giáo dục, giúp đỡ người chấp hành xong án phạt tù tái hòa nhập cộng đồng”, những người thuộc diện hỗ trợ sẽ được giúp đỡ tiếp cận việc làm, ổn định cuộc sống, xóa bỏ mặc cảm và hạn chế nguy cơ tái phạm... Để mô hình hoạt động thiết thực, hiệu quả và bền vững, Công an phường giữ vai trò nòng cốt, phối hợp với Mặt trận, đoàn thể, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và người dân trên địa bàn huy động các nguồn lực hỗ trợ, đồng hành với người chấp hành xong án phạt tù trên tinh thần không để ai bị bỏ lại phía sau.

Mặc dù không giáp biển, phường Bình Thuận hiện đang quản lý 127 tàu cá với tổng công suất 22.616 CV, trong đó có 30 tàu chiều dài từ 15 m trở lên có tổng công suất 12.094 CV. Vì vậy, việc triển khai mô hình “Ngư dân phường Bình Thuận ra khơi đúng luật, về bờ an toàn” được kỳ vọng phát huy vai trò tự quản, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của ngư dân và góp phần phòng, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU). Thông qua mô hình, ngư dân được tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện đầy đủ các quy định từ trước khi xuất bến, trong quá trình khai thác trên biển đến khi cập cảng. Từ đó chấp hành nghiêm các quy định về an toàn hàng hải, khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản, tuyệt đối không xâm phạm vùng biển nước ngoài dưới mọi hình thức.

Trong công tác phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội, địa phương tiếp tục củng cố, kiện toàn các mô hình tự phòng, tự quản gắn với phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên các lĩnh vực phòng, chống tội phạm, quản lý người thuộc diện theo dõi và bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Cùng với đó, phường đã đăng ký xây dựng tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự” tại 5 doanh nghiệp, 3 cơ sở giáo dục và 3 cơ quan...

Lễ ra mắt mô hình “Ngư dân phường Bình Thuận ra khơi đúng luật, về bờ an toàn”.

Giữ vững an ninh, trật tự

Trong nửa đầu năm 2026, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn phường Bình Thuận cơ bản ổn định. Công tác phối hợp, nắm tình hình và xử lý vụ việc ngay từ cơ sở được duy trì, góp phần bảo đảm hoạt động quản lý nhà nước về an ninh, trật tự thông suốt, đồng bộ.

Thượng tá Nguyễn Ngọc Thanh - Trưởng Công an phường cho biết, tới đây sẽ tăng cường bảo đảm an ninh chính trị, không để phát sinh điểm nóng hoặc xảy ra tình huống bị động, bất ngờ. Hướng tới mục tiêu xây dựng phường đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự” năm 2026, địa phương cũng triển khai đồng bộ phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc gắn với phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội. Các mô hình tự phòng, tự quản, tự bảo vệ, tự hòa giải được xây dựng theo hướng thiết thực, dễ triển khai, có người phụ trách và có tiêu chí đánh giá cụ thể.

Ông Nguyễn Hữu Trung - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Bình Thuận cho hay, UBND phường sẽ chỉ đạo Công an phường tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt, đồng thời phối hợp chặt chẽ với Mặt trận, đoàn thể, cơ quan, đơn vị và các khu phố chủ động nắm chắc tình hình ngay từ cơ sở. Mục tiêu xuyên suốt là huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và Nhân dân, giữ vững bình yên cũng như tạo môi trường an toàn, ổn định để Nhân dân yên tâm sinh sống, lao động, sản xuất, phát triển kinh tế.