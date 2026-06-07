Thời sự Lâm Đồng Phường Cam Ly - Đà Lạt đạt hơn 60% dự toán thu ngân sách năm Sáng 6/7, UBND phường Cam Ly - Đà Lạt (Lâm Đồng) tổ chức Hội nghị sơ kết tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm và triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026.

Đồng chí Phạm Kim Quang, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND và đồng chí Hồ Tôn Thông, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Cam Ly - Đà Lạt tham dự hội nghị

Theo đánh giá tại hội nghị, trong 6 tháng đầu năm, UBND phường đã tập trung đổi mới phương thức chỉ đạo, điều hành; bám sát các nghị quyết, chương trình công tác, chủ động giải quyết kịp thời những nhiệm vụ phát sinh, góp phần giữ vững ổn định tình hình và tạo chuyển biến tích cực trên nhiều lĩnh vực.

Ông Nguyễn Thừa Đoàn, Chủ tịch UBND phường Cam Ly - Đà Lạt phát biểu tại hội nghị

Về kinh tế, tổng thu ngân sách do phường quản lý ước đạt hơn 105,6 tỷ đồng, bằng 60% dự toán năm. Địa phương phấn đấu đến cuối năm, tổng thu đạt khoảng 193,7 tỷ đồng, tương đương 110% kế hoạch được giao.

Công tác giải ngân vốn đầu tư công đạt khoảng 9,56 tỷ đồng, bằng 60% kế hoạch, góp phần thúc đẩy tiến độ các công trình đầu tư trên địa bàn.

Sản xuất nông nghiệp tiếp tục duy trì ổn định với tổng diện tích gieo trồng hơn 2.112 ha; công tác chăn nuôi được kiểm soát tốt, không phát sinh dịch bệnh lớn, tỷ lệ tiêm phòng cho đàn vật nuôi đạt 100% kế hoạch.

Đại diện các tổ dân phố phát biểu về các vấn đề còn tồn tại trên địa bàn trong thời gian qua

Trong lĩnh vực lâm nghiệp, phường tổ chức 32 đợt tuần tra bảo vệ rừng, xử lý kịp thời 1 vụ cháy thực bì và trồng mới 3.000 cây thông ba lá.

Hoạt động thương mại, dịch vụ và du lịch tiếp tục khởi sắc. Trong 6 tháng đầu năm, phường đón gần 338.000 lượt khách tham quan, nghỉ dưỡng, trong đó có hơn 54.700 lượt khách quốc tế; tổng lượt khách lưu trú đạt hơn 40.500 lượt.

Địa phương cũng đang đề xuất phát triển các khu du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng tại khu vực Nam Cam Ly và Tây Cam Ly nhằm tạo động lực phát triển trong thời gian tới.

Đồng chí Phạm Kim Quang, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Cam Ly - Đà Lạt phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Công tác quy hoạch, quản lý đô thị được tăng cường thông qua việc tham gia góp ý điều chỉnh quy hoạch tỉnh, đề xuất các khu đô thị mới, kiểm tra trật tự xây dựng, quản lý đất đai và môi trường. Công tác lập lại trật tự đô thị được triển khai thường xuyên, góp phần giữ gìn mỹ quan đô thị và nâng cao chất lượng môi trường sống.

Đồng chí Phạm Kim Quang, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Cam Ly - Đà Lạt trao tặng quà, hoa và thư cảm ơn đối với người hoạt động không chuyên trách ở tổ dân phố

Lĩnh vực văn hóa - xã hội tiếp tục đạt nhiều kết quả tích cực. Phường duy trì 100% trường học đạt chuẩn quốc gia; không phát sinh hộ nghèo, hộ cận nghèo mới; tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt trên 92%.

Công tác chăm sóc sức khỏe Nhân dân, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao được quan tâm tổ chức, góp phần nâng cao đời sống tinh thần của người dân.

Đại diện lãnh đạo phường Cam Ly - Đà Lạt trao tặng quà, hoa và thư cảm ơn đối với người hoạt động không chuyên trách ở tổ dân phố

Cải cách hành chính và chuyển đổi số tiếp tục được đẩy mạnh. Trung tâm Phục vụ hành chính công của phường đã tiếp nhận gần 5.930 hồ sơ, tỷ lệ giải quyết đúng và trước hạn đạt 99,98%.

Phong trào "Bình dân học vụ số", số hóa hồ sơ, ứng dụng chữ ký số và xây dựng chính quyền số được triển khai đồng bộ, nâng cao hiệu quả quản lý và chất lượng phục vụ người dân.

Lãnh đạo phường Cam Ly - Đà Lạt công bố các quyết định chỉ định tổ trưởng tổ dân phố lâm thời

Về quốc phòng - an ninh, địa phương duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, hoàn thành 100% chỉ tiêu tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2026. Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực được thực hiện thường xuyên.

Lãnh đạo phường Cam Ly - Đà Lạt công bố các quyết định chỉ định tổ trưởng tổ dân phố lâm thời

Bên cạnh những kết quả đạt được, hội nghị cũng chỉ ra một số tồn tại như công tác quản lý trật tự đô thị, vệ sinh môi trường tại một số khu vực còn hạn chế; tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường, buôn bán tự phát vẫn còn diễn ra; việc tuyên truyền xây dựng nếp sống văn minh đô thị ở một số nơi chưa đạt hiệu quả như mong muốn.

Đại diện lãnh đạo Công an tỉnh Lâm Đồng và phường Cam Ly - Đà Lạt ra mắt Cơ sở cai nghiện ma túy tại gia đình, cộng đồng trên địa bàn

Trong 6 tháng cuối năm 2026, UBND phường Cam Ly - Đà Lạt xác định tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội; đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công; phát triển thương mại, dịch vụ, du lịch; tăng cường quản lý đất đai, trật tự xây dựng, trật tự đô thị; thúc đẩy cải cách hành chính, chuyển đổi số; bảo đảm an sinh xã hội và giữ vững quốc phòng - an ninh.

Quang cảnh hội nghị

Dịp này, UBND phường Cam Ly - Đà Lạt cũng thông qua Nghị quyết tán thành chủ trương thành lập và đổi tên các tổ dân phố; công bố quyết định kết thúc hoạt động đối với người hoạt động không chuyên trách ở tổ dân phố; công bố các quyết định chỉ định tổ trưởng tổ dân phố lâm thời và ra mắt Cơ sở cai nghiện ma túy tại gia đình, cộng đồng trên địa bàn.