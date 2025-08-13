Quốc phòng - An ninh Phường Đông Gia Nghĩa tổ chức Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2025 Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an Nhân dân (CAND) và 20 năm Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ), ngày 13/8, UBND phường Đông Gia Nghĩa, tỉnh Lâm Đồng tổ chức Ngày hội Toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2025.

Toàn cảnh tổ chức Ngày hội và Lễ kỷ niệm

Trong không khí vui tươi, phấn khởi, các đại biểu và Nhân dân đã cùng ôn lại 80 năm xây dựng, chiến đấu, trưởng thành của lực lượng CAND; 20 năm thực hiện phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ với nhiều kết quả nổi bật.

Những năm qua, tình hình an ninh - trật tự trên địa bàn phường luôn ổn định; tội phạm, vi phạm pháp luật được kiềm chế; phong trào quần chúng tham gia phòng ngừa, tố giác tội phạm, cảm hóa, giáo dục người lầm lỗi tại cộng đồng được duy trì hiệu quả; nhiều mô hình, điển hình tiên tiến được nhân rộng.

Lãnh đạo UBND phường Đông Gia Nghĩa trao Giấy khen cho các tập thể, cá nhân tiêu biểu

Công an phường thường xuyên phối hợp thăm hỏi, động viên già làng, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số; phát hành 2.800 tài liệu, tổ chức 5 đợt tập huấn với 898 lượt người tham dự tuyên truyền pháp luật; gắn phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” với thực hiện Nghị quyết 09/CP về phòng chống tội phạm.

Lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND phường tặng quà cho các hộ gia đình có hoàn cản khó khăn

Nhân dịp này, Ban Tổ chức trao 20 phần quà cho học sinh nghèo vượt khó, người có uy tín và gia đình khó khăn; Chủ tịch UBND phường tặng Giấy khen cho 4 tập thể, 14 cá nhân có thành tích xuất sắc trong dịp kỷ niệm và trong công tác bảo đảm an ninh trật tự giai đoạn 2015 - 2025.