Chính trị Phường La Gi: Sẵn sàng cho Đại hội Đảng bộ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 Thực hiện Kế hoạch số 01 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lâm Đồng, Đảng ủy phường La Gi đã hoàn tất các bước chuẩn bị cho Đại hội đại biểu Đảng bộ phường lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Đây là sự kiện chính trị quan trọng, đánh dấu bước chuyển mình sau khi phường La Gi được thành lập theo Nghị quyết 1671. Với tinh thần khẩn trương, trách nhiệm và quyết tâm đổi mới, địa phương đã sẵn sàng cho ngày hội lớn.

Cổng chào phường La Gi

Ngay sau khi nhận được chỉ đạo của cấp trên, Đảng ủy phường La Gi đã ban hành kế hoạch tổ chức Đại hội, khẳng định quyết tâm tổ chức thành công đại hội trên tinh thần đổi mới, trí tuệ, dân chủ, đoàn kết và phát triển. Đại hội không chỉ là dịp tổng kết kinh nghiệm nhiệm kỳ qua và đề ra phương hướng cho chặng đường mới, mà còn là sự kiện chính trị rộng khắp, nhằm tăng cường khối đoàn kết trong toàn hệ thống chính trị và tạo đồng thuận trong nhân dân.

Khẩu hiệu tuyên truyền Đại hội Đảng bộ phường La Gi

Công tác tuyên truyền được triển khai sâu rộng, lồng ghép cùng các phong trào thi đua yêu nước, chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng và tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Các nội dung tuyên truyền tập trung khẳng định vai trò, vị trí, tiềm năng của phường La Gi - đô thị biển trẻ năng động - trong tiến trình phát triển chung của tỉnh.

Bên cạnh đó, công tác chuẩn bị các văn kiện trình đại hội được Đảng ủy phường xác định là nhiệm vụ then chốt. Dự thảo báo cáo chính trị và các văn bản liên quan được xây dựng công phu, có sự đóng góp ý kiến từ cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Việc thảo luận, góp ý dự thảo văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh và Đại hội XIII của Đảng cũng được tổ chức bài bản, đảm bảo chất lượng, tiến độ và sát thực tiễn địa phương.

Đoàn phường La Gi ra quân vệ sinh môi trường chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ phường

Cùng với đó, công tác nhân sự đại hội được triển khai theo đúng quy trình, dân chủ, khách quan, hướng đến xây dựng đội ngũ cán bộ đủ năng lực, phẩm chất, uy tín, đáp ứng yêu cầu nhiệm kỳ mới. Ban Thường vụ Đảng ủy phường cũng đã chỉ đạo lập các tiểu ban phục vụ đại hội, gồm Tiểu ban Văn kiện, Tiểu ban Nhân sự, Tiểu ban Tổ chức - Hậu cần, bảo đảm các phần việc đều có sự phối hợp nhịp nhàng và trách nhiệm.

Theo kế hoạch, Đại hội đại biểu Đảng bộ phường La Gi lần thứ I sẽ được tổ chức vào ngày 22/7/2025 với sự tham dự của 220 đại biểu chính thức - đại diện cho toàn thể đảng viên trong toàn Đảng bộ phường. Việc lựa chọn đại biểu đảm bảo đúng tiêu chuẩn, cơ cấu, thể hiện tính đại diện cao.

Đoàn phường La Gi chung tay vệ sinh môi trường biển

Cùng với nội dung, công tác tổ chức và hậu cần phục vụ đại hội cũng được chú trọng toàn diện. Đảng ủy phường đã chỉ đạo UBND phường và các cơ quan liên quan phối hợp thực hiện tốt việc trang trí, khánh tiết, vệ sinh môi trường, chỉnh trang đô thị, đảm bảo không gian tổ chức đại hội trang trọng, xanh - sạch - đẹp. Lực lượng công an, quân sự xây dựng phương án đảm bảo an ninh trật tự trước, trong và sau đại hội. Phường cũng tổ chức các hoạt động chào mừng đại hội như văn nghệ, treo cờ, băng rôn, khẩu hiệu, tuyên truyền lưu động… góp phần tạo khí thế sôi nổi trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Đặc biệt, các biện pháp đảm bảo an toàn thực phẩm, chăm sóc sức khỏe cho đại biểu được triển khai kỹ lưỡng.

Đại hội đại biểu Đảng bộ phường La Gi lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 là dấu mốc mở đầu cho chặng đường phát triển mới của một đô thị biển đang từng ngày đổi thay. Đây là cơ hội để Đảng bộ phường rà soát lại toàn bộ hoạt động, thống nhất về tư duy lãnh đạo, hành động hiệu quả, nhằm phát huy tiềm năng, lợi thế của địa phương trong bối cảnh tỉnh Lâm Đồng sau sáp nhập.

Với tinh thần chủ động, nghiêm túc và trách nhiệm, Đảng bộ và Nhân dân phường La Gi đã sẵn sàng cho ngày hội lớn - ngày hội của trí tuệ, đoàn kết và đổi mới.