Đời sống Phường La Gi xây dựng đô thị biển xanh, sạch, đẹp Là đô thị có bờ biển dài khoảng 6,5 km và sông Dinh, phường La Gi luôn đối mặt với áp lực từ rác thải đại dương, rác trên sông và chất thải sinh hoạt, sản xuất. Bằng nhiều giải pháp đồng bộ, địa phương đang từng bước xây dựng đô thị biển xanh, sạch, đẹp.

Ra quân hưởng ứng chiến dịch “Hãy làm sạch biển năm 2026” tại phường La Gi

Chuyển biến từ những việc làm cụ thể

Là địa phương có lợi thế phát triển kinh tế biển, thương mại, dịch vụ và du lịch, La Gi không chỉ phát sinh lượng rác lớn từ hoạt động sản xuất, kinh doanh và sinh hoạt mà còn thường xuyên chịu tác động của rác thải từ đại dương, rác theo sông Dinh trôi dạt vào bờ. Đây là đặc thù khiến công tác bảo vệ môi trường luôn được địa phương xác định là nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài, đòi hỏi sự chung tay của cả hệ thống chính trị và người dân.

Thời gian qua, phường La Gi triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm bảo vệ môi trường. Bên cạnh việc tăng cường kiểm tra, giám sát các nguồn phát sinh ô nhiễm, phường chú trọng tuyên truyền, phổ biến Luật Bảo vệ môi trường năm 2020, vận động người dân thay đổi thói quen sinh hoạt, bỏ rác đúng nơi quy định, hạn chế sử dụng túi ni lông và sản phẩm nhựa dùng một lần. Không dừng lại, các phong trào như “Ngày Chủ nhật xanh”, chống rác thải nhựa, trồng cây xanh, chăm sóc các tuyến đường hoa, chỉnh trang đô thị được triển khai rộng khắp, góp phần hình thành ý thức giữ gìn môi trường trong cộng đồng.

Đối với khu vực biển và sông Dinh, phường thường xuyên tổ chức các đợt ra quân làm sạch môi trường, trục vớt rác thải; nhất là vào mùa khô hoặc sau những đợt mưa lớn khi lượng rác từ thượng nguồn và ngoài biển dạt vào nhiều. Song song đó, phường tăng cường vận động các cơ sở chế biến hải sản, hộ kinh doanh, nhà hàng, quán ăn và các hộ dân ven biển thực hiện phân loại rác tại nguồn, không xả rác xuống sông, biển. Nhờ những giải pháp đồng bộ, công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn đạt nhiều kết quả tích cực. Hiện nay khoảng 98% chất thải rắn sinh hoạt đô thị được thu gom, vận chuyển và xử lý.

Đoàn viên thanh niên phường La Gi thu gom rác từ ngoài biển dạt và

Việc phân loại rác tại nguồn từng bước được triển khai tại nhiều khu dân cư. Trong lĩnh vực y tế, 100% chất thải phát sinh từ Bệnh viện Đa khoa khu vực La Gi, Trung tâm Y tế và Trạm y tế phường đều được thu gom, xử lý đúng quy định. Đối với các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ trong khu dân cư, phường vận động xây dựng hầm biogas, sử dụng đệm lót sinh học và chế phẩm vi sinh EM nhằm giảm mùi hôi, hạn chế ô nhiễm môi trường.

Nhà máy xử lý rác hoạt động ổn định

Trong bối cảnh nhiều cơ sở xử lý rác ở một số địa phương gặp khó khăn hoặc phải tạm ngừng hoạt động, công tác thu gom và xử lý rác tại phường La Gi vẫn được duy trì ổn định nhờ Khu liên hợp xử lý rác thải do Công ty Cổ phần Môi trường Xanh PEDACO đầu tư và vận hành.

Mỗi ngày, nhà máy tiếp nhận và xử lý khoảng 75 - 85 tấn rác sinh hoạt, góp phần bảo đảm tỷ lệ thu gom, xử lý rác trên địa bàn đạt khoảng 98%. Hoạt động của nhà máy được các cơ quan chức năng thường xuyên kiểm tra, giám sát nhằm bảo đảm tuân thủ các quy định về bảo vệ môi trường, tạo nền tảng để địa phương duy trì hiệu quả công tác vệ sinh môi trường và chỉnh trang đô thị.

Theo bà Đặng Thị Hồng Lâm - Chủ tịch UBND phường La Gi, với đặc thù là đô thị ven biển và có sông chảy qua, công tác bảo vệ môi trường luôn được địa phương xác định là nhiệm vụ trọng tâm.

Ngoài việc duy trì hiệu quả công tác thu gom, xử lý rác, địa phương tập trung tuyên truyền, phổ biến Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 thông qua các cuộc họp tại Tổ dân phố, sinh hoạt đoàn thể, trường học và các hoạt động cộng đồng nhằm nâng cao nhận thức, tạo sự đồng thuận trong Nhân dân. Đồng thời, phường đã xây dựng kế hoạch và tổ chức đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền địa phương với Nhân dân về công tác bảo đảm vệ sinh môi trường trên địa bàn.

Đoàn viên thanh niên La Gi ra quân Ngày chủ nhật xanh

Thời gian tới, phường La Gi sẽ tiếp tục tăng cường kiểm tra, giám sát các cơ sở sản xuất, kinh doanh; đẩy mạnh phân loại rác tại nguồn; duy trì các hoạt động làm sạch bãi biển, trục vớt rác trên sông Dinh; đồng thời nhân rộng các mô hình khu dân cư xanh - sạch - đẹp. Mỗi tuyến đường sạch hơn, mỗi dòng sông bớt rác hơn, mỗi bãi biển trong lành hơn chính là kết quả từ sự chung sức của chính quyền, doanh nghiệp và người dân, góp phần xây dựng La Gi trở thành đô thị biển văn minh, xanh, sạch, đẹp và phát triển bền vững.