Công nghệ - Chuyển đổi số Phường Lâm Viên - Đà Lạt đưa dịch vụ công đến gần người dân Không chỉ rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ, phường Lâm Viên - Đà Lạt đang đổi mới cách phục vụ theo hướng đưa dịch vụ công đến gần người dân, doanh nghiệp; trực tiếp hướng dẫn để người dân tự tin thực hiện thủ tục hành chính (TTHC) trên môi trường số.

Người dân, doanh nghiệp đến giao dịch tại Trung tâm phục vụ Hành chính công phường Lâm Viên - Đà Lạt (nay dời về 14 Tương Phố, phường Lâm Viên - Đà Lạt)

Từ tuyên truyền đến “cầm tay chỉ việc”

Thực hiện Kế hoạch số 9669/KH-UBND ngày 24/12/2025 của UBND tỉnh Lâm Đồng về cải cách hành chính (CCHC) nhà nước năm 2026; Quyết định số 2743/QĐ-UBND ngày 4/6/2026 của UBND tỉnh ban hành bộ tiêu chí đánh giá công tác CCHC đối với UBND các xã, phường, đặc khu và Kế hoạch số 169/KH-UBND ngày 14/1/2026 của UBND phường Lâm Viên - Đà Lạt về CCHC nhà nước năm 2026, địa phương đã triển khai nhiều hoạt động gắn với nhu cầu thực tế của người dân, doanh nghiệp.

Một trong những cách làm được chú trọng là tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện TTHC, dịch vụ công trực tuyến cho người dân và doanh nghiệp trên địa bàn.

Điểm đáng chú ý là hoạt động này không dừng ở việc phổ biến quy định hay giới thiệu những tiện ích của dịch vụ công trực tuyến. Người dân được trực tiếp thao tác, được hướng dẫn từng bước và giải đáp ngay những vấn đề còn vướng mắc.

Đối tượng được hướng dẫn khá đa dạng, từ đại diện doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh đến Ban điều hành tổ dân phố, Tổ công nghệ số cộng đồng và người dân có nhu cầu thực hiện TTHC. Qua đó, kiến thức và kỹ năng sử dụng dịch vụ công trực tuyến được lan tỏa ngay từ cơ sở.

Giới thiệu, quảng bá đặc sản Đà Lạt thông qua trực tiếp và trực tuyến

Đối với hộ kinh doanh, doanh nghiệp, việc có thể thực hiện một số thủ tục như đăng ký kinh doanh, kê khai, nộp thuế trực tuyến giúp giảm thời gian đi lại, đồng thời tạo thuận lợi hơn trong quá trình giao dịch với cơ quan nhà nước.

Cùng với đó, việc giới thiệu, quảng bá các đặc sản Đà Lạt thông qua cả hình thức trực tiếp và trực tuyến cũng mở thêm hướng tiếp cận, giúp sản phẩm địa phương có cơ hội đến gần hơn với người tiêu dùng và thị trường.

“Cầm tay chỉ việc” để người dân làm chủ dịch vụ công số

Chuyển đổi số trong CCHC chỉ có ý nghĩa khi người dân có thể sử dụng các tiện ích số một cách thuận lợi. Vì vậy, phường Lâm Viên - Đà Lạt chú trọng hướng dẫn từ những thao tác cơ bản nhất.

Người dân được hướng dẫn kích hoạt, tạo và sử dụng tài khoản định danh điện tử VNeID mức độ 2; thực hiện dịch vụ công trực tuyến; nộp hồ sơ trực tuyến toàn trình; thanh toán trực tuyến; tra cứu tình trạng giải quyết hồ sơ và nhận kết quả trực tuyến hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích.

Cách hướng dẫn trực tiếp giúp những thao tác tưởng như khó đối với người chưa quen công nghệ trở nên dễ tiếp cận hơn. Thay vì chỉ nghe cán bộ giới thiệu, người dân được nhìn từng bước, tự thực hành và hỏi ngay khi phát sinh khó khăn.

Ông Nguyễn Thành Đô, Phó Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Lâm Viên - Đà Lạt, là người trực tiếp tham gia chuẩn bị nội dung chuyên đề, tài liệu hướng dẫn kỹ thuật nộp hồ sơ trực tuyến cho cán bộ tổ dân phố

Tại buổi tuyên truyền mới đây, ông Nguyễn Thành Đô, Phó Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Lâm Viên - Đà Lạt trực tiếp tham gia chuẩn bị nội dung chuyên đề, tài liệu hướng dẫn kỹ thuật nộp hồ sơ trực tuyến; đồng thời thao tác, hướng dẫn người dân thực hành và giải đáp các vướng mắc chuyên môn thuộc thẩm quyền.

Sự trực tiếp ấy tạo nên một cách tiếp cận khác trong tuyên truyền CCHC. Những vấn đề về tài khoản, hồ sơ điện tử, thanh toán hay tra cứu kết quả được giải thích bằng chính thao tác cụ thể thay vì những hướng dẫn mang tính lý thuyết.

Đặc biệt, với những người còn tâm lý “ngại công nghệ”, việc được hướng dẫn từng bước giúp họ dần hình thành sự tự tin khi tiếp cận dịch vụ công trực tuyến. Khi đã biết cách thực hiện, người dân có thể chủ động làm hồ sơ tại nhà thay vì phải nhiều lần đến cơ quan hành chính để hỏi từng công đoạn.

AI trở thành “trợ lý số” của người dân

Một điểm mới được Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Lâm Viên - Đà Lạt giới thiệu là việc ứng dụng Trợ lý AI hỗ trợ tìm kiếm TTHC.

Với lượng thông tin hành chính ngày càng lớn, việc tìm đúng thủ tục, xác định thành phần hồ sơ và nắm quy trình thực hiện đôi khi không dễ đối với người dân. Trợ lý AI có thể hỗ trợ tìm kiếm thông tin liên quan, giúp người dân nhanh chóng xác định thủ tục cần thực hiện, những giấy tờ cần chuẩn bị và các bước tiếp theo.

Nhờ đó, những thông tin hành chính vốn nhiều thuật ngữ chuyên môn có thể được tiếp cận theo cách trực quan, thuận tiện hơn.

Tuy nhiên, AI không thay thế cán bộ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công. Công nghệ được sử dụng như một “trợ lý số”, hỗ trợ người dân trong khâu tìm kiếm và tiếp cận thông tin. Khi phát sinh vấn đề cần giải thích cụ thể hoặc những trường hợp phức tạp, cán bộ vẫn là người trực tiếp hướng dẫn, kiểm tra và hỗ trợ.

Theo ông Nguyễn Thành Đô, việc hướng dẫn người dân khai thác các tiện ích số, trong đó có trợ lý AI, nhằm từng bước hình thành thói quen chủ động tìm hiểu và thực hiện TTHC trên môi trường điện tử.

Cách làm này cũng cho thấy chuyển đổi số trong CCHC không chỉ đơn thuần là đưa hồ sơ lên môi trường trực tuyến. Quan trọng hơn là tạo ra một hệ sinh thái hỗ trợ người dân từ khâu tìm hiểu thông tin, chuẩn bị hồ sơ đến nộp, thanh toán, theo dõi tiến độ và nhận kết quả.

Lấy sự hài lòng làm thước đo

Một nền hành chính hiện đại không thể chỉ được đánh giá bằng số lượng hồ sơ trực tuyến hay thời gian giải quyết hồ sơ. Quan trọng hơn là người dân có dễ dàng tiếp cận, sử dụng và cảm nhận được sự thuận tiện từ những dịch vụ đó hay không.

Cán bộ tổ dân phố trực tiếp hỏi về quy trình TTHC

Đây cũng là hướng phường Lâm Viên - Đà Lạt hướng tới trong cải cách hành chính năm 2026: nâng cao tỷ lệ tiếp nhận, giải quyết hồ sơ trực tuyến; xây dựng nền hành chính công khai, minh bạch, hiện đại và lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ.

Tại Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Lâm Viên - Đà Lạt, người dân, doanh nghiệp có thể trực tiếp trao đổi, nêu những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện thủ tục. Những phản ánh về quy trình và chất lượng phục vụ là cơ sở để cơ quan hành chính tiếp tục điều chỉnh, nâng cao hiệu quả hoạt động.

Hiện Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Lâm Viên - Đà Lạt đã chuyển về địa điểm mới tại số 14 Tương Phố, phường Lâm Viên - Đà Lạt. Không gian phục vụ mới cũng là điều kiện để địa phương tiếp tục tổ chức, nâng cao chất lượng hỗ trợ người dân trong quá trình thực hiện TTHC.

Điều quan trọng trong cách làm của phường Lâm Viên - Đà Lạt là cải cách không chỉ diễn ra bên trong cơ quan nhà nước mà còn phải thay đổi cách người dân tiếp cận chính quyền.

Khi cán bộ cơ sở, tổ dân phố và Tổ công nghệ số cộng đồng cùng tham gia hướng dẫn, dịch vụ công trực tuyến sẽ không còn là câu chuyện riêng của những người am hiểu công nghệ. Mỗi người dân biết cách thực hiện một thủ tục trực tuyến cũng đồng nghĩa với việc giảm thời gian, chi phí đi lại cho chính mình và giảm áp lực cho cơ quan hành chính.

Từ một nơi tiếp nhận và giải quyết hồ sơ, Trung tâm Phục vụ hành chính công đang từng bước trở thành điểm hỗ trợ dịch vụ công số, nơi con người và công nghệ cùng tham gia phục vụ.

Đó cũng là cách phường Lâm Viên - Đà Lạt cụ thể hóa yêu cầu xây dựng nền hành chính phục vụ: không chờ người dân tìm đến để hỏi, mà chủ động đưa kiến thức, công nghệ và sự hỗ trợ đến gần người dân hơn.

Trong chặng đường tiếp tục đẩy mạnh CCHC, những cách làm từ cơ sở như “cầm tay chỉ việc”, phát huy vai trò Tổ công nghệ số cộng đồng, tăng cường tương tác trực tiếp và khai thác các tiện ích số sẽ góp phần xây dựng chính quyền gần dân, hiểu dân và phục vụ người dân, doanh nghiệp ngày càng hiệu quả hơn.