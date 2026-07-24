Chính trị Phường Lâm Viên - Đà Lạt tri ân người có công với cách mạng Sáng 24/7, phường Lâm Viên - Đà Lạt tổ chức Gặp mặt người có công với cách mạng nhân Kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026).

Lãnh đạo phường, các đơn vị, các đối tượng chính sách tham dự đông đủ

Tại buổi gặp mặt, các đại biểu đã ôn lại truyền thống Ngày Thương binh - Liệt sĩ, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với các Mẹ Việt Nam Anh hùng, các thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ, gia đình có công với cách mạng đã cống hiến, hi sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Hiện phường Lâm Viên - Đà Lạt đang quản lý, thực hiện chế độ chính sách đối với 1.128 người có công với cách mạng và thân nhân người có công. Trong 6 tháng đầu năm 2026, phường đã chi trả trợ cấp thường xuyên cho 403 đối tượng với tổng kinh phí hơn 13,7 tỷ đồng; thực hiện chi trả quà Tết của Chủ tịch nước và của tỉnh cho 1.128 người với tổng số tiền hơn 1,435 tỷ đồng, đồng thời giải quyết đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách theo quy định.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Lâm Viên - Đà Lạt Đặng Quang Tú phát biểu tri ân, biểu dương các gia đình chính sách trên địa bàn phường

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Lâm Viên - Đà Lạt Đặng Quang Tú khẳng định, Đảng bộ và Nhân dân địa phương luôn trân trọng, ghi nhớ công lao to lớn của các thế hệ đi trước. Nhiều thương binh, bệnh binh và người có công dù tuổi cao, sức khỏe giảm sút vẫn tiếp tục phát huy phẩm chất cách mạng, tích cực tham gia các phong trào tại khu dân cư, giáo dục con cháu giữ gìn truyền thống yêu nước, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân.

Lãnh đạo phường Lâm Viên - Đà Lạt trao quà tri ân các gia đình chính sách nhân dịp Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Lâm Viên - Đà Lạt nhấn mạnh, chăm lo người có công không chỉ là thực hiện chính sách ưu đãi của Đảng, Nhà nước mà còn là nhiệm vụ chính trị thường xuyên của cả hệ thống chính trị. Địa phương tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ; thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách; tăng cường chuyển đổi số trong quản lý, chi trả chế độ; huy động các nguồn lực xã hội chăm lo đời sống người có công, phấn đấu 100% gia đình người có công trên địa bàn có mức sống bằng hoặc cao hơn mức sống trung bình của người dân nơi cư trú.

Đại diện lãnh đạo phường Lâm Viên - Đà Lạt tặng quà tri ân các gia đình chính sách tại địa phương

Lãnh đạo phường Lâm Viên - Đà Lạt mong muốn các thương binh, bệnh binh, người có công tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, đóng góp nhiều ý kiến xây dựng địa phương ngày càng văn minh, phát triển.

Đại diện đơn vị Học viện Lục quân trao quà tri ân các gia đình chính sách phường Lâm Viên - Đà Lạt

Dịp này, địa phương ghi nhận, biểu dương sự đồng hành của các cơ quan, đơn vị, đội ngũ cán bộ làm công tác chính sách, các doanh nghiệp, nhà hảo tâm và Nhân dân trong công tác chăm lo người có công thời gian qua;

Đại diện các gia đình chính sách phường Lâm Viên - Đà Lạt tham dự buổi gặp mặt tri ân nhân dịp Kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7

Tại buổi gặp mặt, phường Lâm Viên - Đà Lạt trao tặng 53 suất quà đến các gia đình chính sách, người có công với cách mạng.