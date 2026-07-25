Giáo dục - Đào tạo Phường Lang Biang - Đà Lạt triển khai tăng cường tiếng Việt cho trẻ em dân tộc thiểu số trước khi vào lớp 1 Để giúp trẻ em vùng đồng bào dân tộc thiểu số xóa bỏ rào cản ngôn ngữ trước khi bước vào bậc tiểu học, hè năm nay, phường Lang Biang - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng triển khai các lớp tăng cường tiếng Việt.

Phường Lang Biang - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng triển khai các lớp tăng cường tiếng Việt

Những tiết học rộn rã tiếng cười không chỉ mang lại con chữ, mà còn gieo niềm tự tin cho các em nhỏ trước ngưỡng cửa năm học mới 2026 - 2027.

Năm học 2026 - 2027, phường Lang Biang - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng triển khai 8 lớp tăng cường tiếng Việt cho hơn 180 trẻ em dân tộc thiểu số tại 3 điểm trường: Tiểu học Trần Quốc Toản, Tiểu học Kim Đồng và Tiểu học xã Lát. Xác định đây là "chìa khóa" quan trọng giúp học sinh vùng khó hòa nhập, chương trình được thiết kế gọn gàng trong 20 bài học, tập trung rèn luyện đầy đủ 4 kỹ năng tiếng Việt: nghe, nói, đọc, viết.

Phường Lang Biang - Đà Lạt triển khai 8 lớp tăng cường tiếng Việt cho hơn 180 trẻ em dân tộc thiểu số

“ Xác định đây là chương trình đặc biệt quan trọng, đơn vị đã chủ động tham mưu UBND phường xây dựng kế hoạch, chỉ đạo sát sao các trường tổ chức dạy tăng cường tiếng Việt ngay trong hè. Mục tiêu lớn nhất là chuẩn bị một tâm thế vững vàng, tự tin nhất cho các em trước khi chính thức bước vào lớp 1. Bà Nguyễn Thị Thủy, Trưởng Phòng Văn hoá - Xã hội phường Lang Biang - Đà Lạt

Thực tế tại các vùng đồng bào dân tộc thiểu số Lâm Đồng cho thấy, phần lớn trẻ em trước khi đến trường chủ yếu sử dụng tiếng mẹ đẻ trong sinh hoạt gia đình. Việc thay đổi môi trường giao tiếp đột ngột khi vào lớp 1 dễ khiến các em rơi vào trạng thái bỡ ngỡ, rụt rè, ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng tiếp thu kiến thức. Để xóa bỏ rào cản này, các cô giáo không áp dụng phương pháp đọc - chép máy móc mà lồng ghép bài học qua trò chơi, câu chuyện, các hoạt động trải nghiệm thực tế.

Chương trình được thiết kế gọn gàng trong 20 bài học, tập trung rèn luyện đầy đủ 4 kỹ năng: nghe, nói, đọc, viết

Bà Bùi Thị Trà, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Kim Đồng, Lang Biang - Đà Lạt cho biết: "Ban đầu vận động, phụ huynh cũng có những băn khoăn. Nhưng khi thấy con em mình thích thú đến lớp mỗi ngày, mọi người rất đồng tình và đưa con đi học đầy đủ. Sau một thời gian ngắn, các em tiến bộ rõ rệt. Từ chỗ chỉ nói tiếng mẹ đẻ, nay các em đã giao tiếp tiếng Việt thành thạo, dạn dĩ hơn hẳn khi trò chuyện cùng thầy cô, bạn bè".

“ Con tên là Amliya, năm nay con 6 tuổi. Con rất vui vì được các cô dạy tiếng Việt. Sắp tới vào lớp 1 con không sợ nữa, con thấy rất tự tin. Em Amliya (6 tuổi, chuẩn bị bước vào lớp 1)

Từ chỗ chỉ nói tiếng mẹ đẻ, các em đã giao tiếp tiếng Việt thành thạo, dạn dĩ hơn hẳn khi trò chuyện cùng thầy cô, bạn bè

Không dừng lại ở việc mở lớp, công tác giám sát, hỗ trợ chuyên môn cũng được phường Lang Biang - Đà Lạt triển khai sát sao. Đoàn kiểm tra chuyên môn của phường liên tục xuống tận các điểm trường để nắm bắt tình hình, kịp thời tháo gỡ khó khăn về cơ sở vật chất cũng như phương pháp giảng dạy. Đặc biệt, địa phương đã chủ động bố trí chính những giáo viên sẽ phụ trách lớp 1 trong năm học tới trực tiếp đứng lớp hè này. Cách làm linh hoạt này giúp cô, trò sớm làm quen, tạo sự gần gũi, xóa tan khoảng cách ngay từ những ngày đầu.

Không chỉ là học ngôn ngữ phổ thông, tiếng Việt còn là chiếc cầu nối đưa trẻ em dân tộc thiểu số Lang Biang - Đà Lạt bước ra thế giới rộng lớn hơn

Tiếng Việt không chỉ đơn thuần là môn học, mà là cầu nối đưa trẻ em dân tộc thiểu số Lang Biang - Đà Lạt bước ra thế giới rộng lớn hơn. Những lớp học mùa hè ấm áp hôm nay chính là bệ phóng vững chắc, góp phần mang đến một khởi đầu công bằng, đong đầy hy vọng cho tất cả các em trên hành trình chinh phục con chữ.