Tin mới

    Dòng chảy thông tin

    Phường Mũi Né cưỡng chế thu hồi đất bảo đảm tiến độ nâng cấp đường ven biển

    Hữu Phúc 16/07/2026 17:02

    Ngày 16/7, UBND phường Mũi Né (Lâm Đồng) tổ chức cưỡng chế thu hồi đất đối với trường hợp không chấp hành quyết định thu hồi đất để thực hiện dự án Sửa chữa, nâng cấp đường Nguyễn Đình Chiểu và đường Huỳnh Thúc Kháng (đoạn từ Khu du lịch Hoàng Ngọc đến ngã ba Làng Chài).

    dsc01708.jpg
    Diện tích một phần sân trước căn nhà nằm trong diện phải thu hồi đất phục vụ dự án

    Theo quyết định của Chủ tịch UBND phường Mũi Né, trường hợp bị cưỡng chế là phần diện tích 35,2 m² đất trồng cây lâu năm (một phần sân trước nhà trên đường Huỳnh Thúc Kháng), do bà Ph. Th. H. là người đại diện.

    Trước đó, UBND phường đã ban hành quyết định thu hồi đất, phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và nhiều lần tuyên truyền, vận động hộ dân chấp hành. Song, người sử dụng đất vẫn không bàn giao mặt bằng theo quy định, buộc địa phương phải áp dụng biện pháp cưỡng chế thu hồi đất.

    dsc01673.jpg
    Lực lượng chức năng tham gia cưỡng chế thu hồi đất

    Đối với trường hợp này, tổng số tiền bồi thường, hỗ trợ được phê duyệt hơn 13,5 triệu đồng, gồm: tiền bồi thường về đất và hỗ trợ cây trồng.

    Hoạt động chi trả được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật, tuy nhiên, người sử dụng đất không chấp hành quyết định thu hồi nên việc cưỡng chế được triển khai nhằm bảo đảm tiến độ thực hiện dự án.

    dsc01709.jpg
    Một phần sân của căn nhà trên đường Huỳnh Thúc Kháng có diện tích đất nằm trong diện phải thu hồi để phục vụ dự án

    Dự án Sửa chữa, nâng cấp đường Nguyễn Đình Chiểu và đường Huỳnh Thúc Kháng có chiều dài gần 4,9 km, nền đường rộng 17 m, tổng mức đầu tư hơn 309 tỷ đồng.

    Đây là công trình hạ tầng giao thông trọng điểm của khu vực, góp phần chỉnh trang đô thị, nâng cao năng lực khai thác tuyến đường ven biển, tạo động lực phát triển du lịch và kinh tế - xã hội.

    dsc01685.jpg
    Hiện trạng đường Huỳnh Thúc Kháng

    Theo UBND phường Mũi Né, đến ngày 16/7, phường đã vận động và phê duyệt phương án bồi thường được 486/491 trường hợp, đạt gần 99%. Chỉ còn 5 trường hợp chưa đồng thuận, buộc địa phương phải thực hiện cưỡng chế thu hồi đất theo quy định của Luật Đất đai để bảo đảm tiến độ giải phóng mặt bằng.

    UBND phường Mũi Né cho biết, địa phương đang tiếp tục hoàn tất công tác giải phóng mặt bằng đối với các trường hợp còn lại để bàn giao mặt bằng sạch, tạo điều kiện đẩy nhanh tiến độ thi công, sớm đưa công trình vào khai thác, phục vụ nhu cầu đi lại của người dân, vì sự phát triển chung của địa phương và khu vực.

    Hữu Phúc Hữu Phúc

    Đọc tiếp

      Đọc nhiều

        Dòng chảy thông tin
        Phường Mũi Né cưỡng chế thu hồi đất bảo đảm tiến độ nâng cấp đường ven biển
        • Mặc định

        Giám đốc: Lê Huy Toàn

        Phó Giám đốc phụ trách báo điện tử: Vũ Ngọc Tú

        Địa chỉ:

        Trụ sở 1: Số 38 Quang Trung, phường Lâm Viên - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

        Trụ sở 2: Số 10 Trần Hưng Đạo, phường Xuân Hương - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

        Trụ sở 3: 339 - 341 Thủ Khoa Huân, phường Phú Thủy, tỉnh Lâm Đồng.

        Trụ sở 4: Số 82, đường 23/3, phường Bắc Gia Nghĩa, tỉnh Lâm Đồng.

        Giấy phép hoạt động báo in và báo điện tử số 232/GP-BTTT cấp ngày 29 tháng 8 năm 2024 của Bộ Thông tin và Truyền thông.

        Điện thoại: (0263) 3822473; (0263) 3810443 - Fax: (0263) 3827608.

        Hotline: 0977885454

        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO