Dòng chảy thông tin Phường Mũi Né cưỡng chế thu hồi đất bảo đảm tiến độ nâng cấp đường ven biển Ngày 16/7, UBND phường Mũi Né (Lâm Đồng) tổ chức cưỡng chế thu hồi đất đối với trường hợp không chấp hành quyết định thu hồi đất để thực hiện dự án Sửa chữa, nâng cấp đường Nguyễn Đình Chiểu và đường Huỳnh Thúc Kháng (đoạn từ Khu du lịch Hoàng Ngọc đến ngã ba Làng Chài).

Diện tích một phần sân trước căn nhà nằm trong diện phải thu hồi đất phục vụ dự án

Theo quyết định của Chủ tịch UBND phường Mũi Né, trường hợp bị cưỡng chế là phần diện tích 35,2 m² đất trồng cây lâu năm (một phần sân trước nhà trên đường Huỳnh Thúc Kháng), do bà Ph. Th. H. là người đại diện.

Trước đó, UBND phường đã ban hành quyết định thu hồi đất, phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và nhiều lần tuyên truyền, vận động hộ dân chấp hành. Song, người sử dụng đất vẫn không bàn giao mặt bằng theo quy định, buộc địa phương phải áp dụng biện pháp cưỡng chế thu hồi đất.

Lực lượng chức năng tham gia cưỡng chế thu hồi đất

Đối với trường hợp này, tổng số tiền bồi thường, hỗ trợ được phê duyệt hơn 13,5 triệu đồng, gồm: tiền bồi thường về đất và hỗ trợ cây trồng.

Hoạt động chi trả được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật, tuy nhiên, người sử dụng đất không chấp hành quyết định thu hồi nên việc cưỡng chế được triển khai nhằm bảo đảm tiến độ thực hiện dự án.

Một phần sân của căn nhà trên đường Huỳnh Thúc Kháng có diện tích đất nằm trong diện phải thu hồi để phục vụ dự án

Dự án Sửa chữa, nâng cấp đường Nguyễn Đình Chiểu và đường Huỳnh Thúc Kháng có chiều dài gần 4,9 km, nền đường rộng 17 m, tổng mức đầu tư hơn 309 tỷ đồng. Đây là công trình hạ tầng giao thông trọng điểm của khu vực, góp phần chỉnh trang đô thị, nâng cao năng lực khai thác tuyến đường ven biển, tạo động lực phát triển du lịch và kinh tế - xã hội.

Hiện trạng đường Huỳnh Thúc Kháng

Theo UBND phường Mũi Né, đến ngày 16/7, phường đã vận động và phê duyệt phương án bồi thường được 486/491 trường hợp, đạt gần 99%. Chỉ còn 5 trường hợp chưa đồng thuận, buộc địa phương phải thực hiện cưỡng chế thu hồi đất theo quy định của Luật Đất đai để bảo đảm tiến độ giải phóng mặt bằng.

UBND phường Mũi Né cho biết, địa phương đang tiếp tục hoàn tất công tác giải phóng mặt bằng đối với các trường hợp còn lại để bàn giao mặt bằng sạch, tạo điều kiện đẩy nhanh tiến độ thi công, sớm đưa công trình vào khai thác, phục vụ nhu cầu đi lại của người dân, vì sự phát triển chung của địa phương và khu vực.