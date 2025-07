Chính trị Phường Phan Thiết cần tận dụng, phát huy tốt lợi thế là đô thị lõi Đây là một trong những nội dung chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Hoài Anh, Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lâm Đồng tại Đại hội Đại biểu Đảng bộ phường Phan Thiết diễn ra vào sáng 30/7.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lâm Đồng đánh giá cao và biểu dương tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, nỗ lực của các cấp ủy, chính quyền và Nhân dân phường Phan Thiết. Đồng thời cho biết, Đảng bộ địa phương vẫn còn một số tồn tại, hạn chế, cần đề ra các giải pháp khắc phục trong nhiệm kỳ tới.

Theo Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, phường Phan Thiết là một đô thị có dân số đông, với mật độ dân số cao, là địa phương có nhiều cơ sở thương mại, dịch vụ và là phường được tỉnh Lâm Đồng giao thu ngân sách cao nhất trong các phường, xã toàn tỉnh năm 2025.

Phan Thiết còn nhiều dư địa để phát triển, nhưng cũng đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức...

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hoài Anh đề nghị Đảng bộ phường Phan Thiết tập trung xây dựng, củng cố khối đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng bộ phường; khẩn trương thực hiện việc củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy bảo đảm xây dựng được bộ máy hoạt động hiệu năng - hiệu lực - hiệu quả, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.

“ Đảng bộ phường Phan Thiết tập trung lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội, để phường tiếp tục giữ vững vị trí là địa phương có đóng góp quan trọng vào kinh tế - xã hội, nhất là thu ngân sách của tỉnh Lâm Đồng, với thương mại - dịch vụ là ngành kinh tế chủ lực. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lâm Đồng Nguyễn Hoài Anh

Tận dụng, phát huy tốt lợi thế là đô thị lõi với hạ tầng tương đối phát triển. Tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp, hộ kinh doanh trên địa bàn phát triển các hoạt động sản xuất, kinh doanh, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin, chuyển đổi số, tổ chức các hình thức bán hàng thông minh.

Song song, địa phương cần tích cực phối hợp với các sở, ngành, cơ quan, đơn vị liên quan rà soát, điều chỉnh, thực hiện tốt quy hoạch, quản lý đô thị.

Đảng ủy và chính quyền phường Phan Thiết cần xác định rõ trách nhiệm, tăng cường công tác lãnh, chỉ đạo, phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành và đơn vị liên quan, đẩy nhanh tiến độ triển khai các công trình, dự án trên địa bàn.

Cần rà soát quỹ đất, cơ sở nhà đất, trụ sở làm việc và tài sản công sau sáp nhập. Quan tâm đầu tư, nâng cao chất lượng hoạt động của các cơ sở y tế, giáo dục, văn hóa trên địa bàn.

Thực hiện công tác đền ơn đáp nghĩa; thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách an sinh và phúc lợi xã hội…

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cũng đề nghị Đảng bộ phường Phan Thiết tiếp tục thực hiện tốt công tác quân sự - quốc phòng địa phương, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc…

“ Phường Phan Thiết sẽ vượt qua khó khăn, thách thức, giữ vững vị thế tiên phong, tăng tốc phát triển, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, góp phần vào sự phát triển chung của tỉnh Lâm Đồng trong kỷ nguyên vươn mình. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lâm Đồng Nguyễn Hoài Anh

Trước đó, tại Đại hội, các đại biểu đã đánh giá kết quả thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu của địa phương trong 5 năm qua. Theo đó, có 12/13 chỉ tiêu đạt kế hoạch.

Nổi rõ là hoạt động khai thác, đánh bắt hải sản tiếp tục ổn định, sản lượng khai thác hàng năm đều đạt và vượt chỉ tiêu. Số lượng tàu thuyền đến cuối năm 2024 là 340 chiếc/72.369CV, bình quân 212,85CV/chiếc.

Bên cạnh đó, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp của địa phương có bước phát triển, chất lượng hàng hóa tiếp tục được nâng lên, đáp ứng thị hiếu người tiêu dùng.

Hầu hết các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất đều đầu tư đổi mới thiết bị, công nghệ sản xuất, nâng cao năng lực cạnh tranh sản phẩm…

Đại hội xác định 5 nhiệm vụ trọng tâm và 3 đột phá phát triển. Đồng thời, xác định những nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu.

Trong đó, tập trung phát triển kinh tế nhanh, bền vững gắn với bảo vệ môi trường; tăng cường công tác quản lý đô thị, đất đai, trật tự xây dựng; đẩy mạnh phát triển văn hóa – xã hội bền vững; tăng cường quốc phòng, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội; xây dựng Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả.

Đại hội cũng thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các Văn kiện Đại hội XIV của Đảng và dự thảo văn kiện trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030.

