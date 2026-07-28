Kinh tế Phường Phan Thiết giải ngân vốn đầu tư công đạt gần 73% Theo UBND phường Phan Thiết (Lâm Đồng), tính đến ngày 27/7/2026, địa phương đã giải ngân vốn đầu tư công 19,285 tỷ đồng/26,548 tỷ đồng, đạt 72,64%.

Trong đó, UBND tỉnh Lâm Đồng giao kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước năm 2026 đối với UBND phường Phan Thiết là 10,548 tỷ đồng, gồm vốn xây dựng cơ bản tập trung trong nước (phân cấp) 5, 498 tỷ đồng; vốn từ nguồn thu tiền sử dụng đất được để lại chi đầu tư 5,05 tỷ đồng. Tính đến ngày 27/7, giá trị giải ngân 9,046 tỷ đồng/10, 548 tỷ đồng, đạt 85,76%.

Thi công dự án sửa chữa, cải tạo, nâng cấp Trường tiểu học Hưng Long 2 (Phan Thiết)

Riêng vốn ngân sách tỉnh, phường Phan Thiết được UBND tỉnh Lâm Đồng phân bổ vốn đầu tư công năm 2026 từ nguồn ngân sách địa phương là 16 tỷ đồng (nguồn thu xổ số kiến thiết). Tính đến thời điểm này đã giải ngân 10,239 tỷ đồng/16 tỷ đồng, đạt 63,99%;

Ông Trần Nguyên Lộc, Chủ tịch UBND phường Phan Thiết cho biết: "Xác định việc đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công là một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm, UBND phường đã tập trung chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, nghiên cứu, phối hợp đề xuất danh mục dự án thực hiện trong kế hoạch trung hạn giai đoạn 2026- 2030 và năm 2026. Theo đó, đến nay UBND phường đã quyết định đầu tư các dự án với tổng mức đầu tư 15,61 tỷ đồng".

Tiến độ thi công các công trình đầu tư công trên địa bàn phường Phan Thiết đang được thúc đẩy nhanh

Đối với các dự án khởi công mới năm 2026, phường Phan Thiết đã hoàn thành công tác lựa chọn nhà thầu, bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công và triển khai xây dựng theo kế hoạch. Dự kiến các công trình sẽ hoàn thành, nghiệm thu và đưa vào sử dụng trong năm 2026.

Đối với các dự án chuẩn bị đầu tư, địa phương đang triển khai khảo sát, lập thiết kế và hoàn thiện hồ sơ báo cáo kinh tế - kỹ thuật cho 4 dự án, gồm: cải tạo, sửa chữa, dặm vá các tuyến đường chính khu vực Bắc sông (Cà Ty); cải tạo, nâng cấp các tuyến đường hẻm và hệ thống thoát nước khu dân cư khu vực Bắc sông (Cà Ty)...

Theo UBND phường Phan Thiết, từ nay đến cuối năm 2026, phường quyết tâm đẩy mạnh tiến độ và giải ngân hết 100% kế hoạch vốn đầu tư công được giao. Mục đích sớm đưa công trình vào sử dụng và phát huy hiệu quả đầu tư. Trong đó, đối với công trình đã có khối lượng thực hiện, các chủ đầu tư khẩn trương nghiệm thu, làm thủ tục thanh toán vốn, không để dồn vào cuối năm mới thanh toán, gây áp lực ngân sách.