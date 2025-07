Quốc phòng - An ninh Phường Phan Thiết: Long trọng tổ chức “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” năm 2025 Ngày hội diễn ra tại Nhà hát Quảng trường Nguyễn Tất Thành, phường Phan Thiết, tỉnh Lâm Đồng vào sáng 25/7 do UBND phường Phan Thiết phối hợp Công an tỉnh Lâm Đồng tổ chức.

Các đồng chí lãnh đạo tham dự ngày hội

Văn nghệ chào mừng

Dự ngày hội có đồng chí Hà Thị Nga, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Đại tá Trần Quý Trường, Phó Cục trưởng Cục Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc Bộ Công an. Về phía lãnh đạo tỉnh có đồng chí Nguyễn Hoài Anh, Ủy viên Dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí Thường trực Tỉnh ủy; đồng chí Bố Thị Xuân Linh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; đồng chí Nguyễn Minh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng đại diện một số sở, ban, ngành, địa phương liên quan.

Đồng chí Hà Thị Nga tặng quà cho Đảng ủy, UBND phường Phan Thiết

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hoài Anh và Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bố Thị Xuân Linh tặng quà Đảng ủy, UBND phường Phan Thiết.

Về phía địa phương nơi diễn ra ngày hội có đồng chí Nguyễn Văn Tám, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy phường Phan Thiết; đồng chí Trần Nguyên Lộc, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Phan Thiết cùng đông đảo người dân phường Phan Thiết và các địa phương lân cận.

Lãnh đạo tỉnh tặng hoa chúc mừng

Bộ Công an tặng hoa chúc mừng

Công an tỉnh tặng hoa chúc mừng

Bí thư Đảng ủy phường Phan Thiết Nguyễn Văn Tám khai mạc ngày hội

Phát biểu khai mạc và ôn lại truyền thống Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ), Bí thư Đảng ủy phường Phan Thiết Nguyễn Văn Tám nhấn mạnh: Hiện nay, trên địa bàn phường duy trì hoạt động 14 mô hình, các mô hình đã phát huy hiệu quả thiết thực, phù hợp với đặc điểm tình hình địa bàn cơ sở.

Qua 20 năm, “Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ” ở địa phương tiếp tục lan tỏa mạnh mẽ, thu hút đông đảo nhân dân tham gia. Cán bộ và Nhân dân phường Phan Thiết đã cung cấp hơn 2.900 nguồn tin, trong đó gần 2.200 nguồn tin có giá trị, giúp cơ quan chức năng điều tra làm rõ hơn 1.500 vụ phạm tội về trật tự xã hội, bắt hơn 2.200 đối tượng vi phạm pháp luật… Qua đó, góp phần bảo đảm an ninh trật tự địa phương, giúp đời sống của đại bộ phận quần chúng Nhân dân được cải thiện và ổn định, văn hóa, xã hội được nâng lên rõ rệt.

Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Hà Thị Nga phát biểu tại ngày hội

Phát biểu tại ngày hội, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Hà Thị Nga bày tỏ sự vui mừng, trân trọng biểu dương, đánh giá cao những kết quả đạt được của tỉnh Lâm Đồng, đặc biệt là cán bộ, nhân dân phường Phan Thiết trong triển khai Phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ trong thời gian qua. Đồng thời nhấn mạnh, bên cạnh kết quả đạt được, công tác bảo đảm an ninh trật tự trong tình hình mới vẫn đang đứng trước không ít khó khăn, thách thức. Những yếu tố như sự gia tăng tội phạm công nghệ cao, lừa đảo trên không gian mạng, tệ nạn ma túy…

Đồng chí Hà Thị Nga tặng quà các cá nhân

Do đó, cấp ủy chính quyền, MTTQ và các tổ chức thành viên cần phát huy vai trò của cấp ủy, chính quyền, lực lượng công an trong lãnh đạo, chỉ đạo phong trào. Cần tiếp tục xác định rõ đây là phong trào của toàn dân, do dân và vì dân. Tiếp tục nâng cao vai trò, hiệu quả hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội, các hội quần chúng trong vận động nhân dân tham gia phong trào… Mặt khác, địa phương cần quan tâm nhân rộng và phát huy các mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào bảo vệ ANTQ thiết thực, phù hợp với tình hình mới; chú trọng xây dựng lực lượng nòng cốt, nhất là lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở. Phải nắm chắc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, xây dựng lề lối tác phong làm việc ngày một chuyên nghiệp, hiệu quả, gần gũi với nhân dân. Cùng với đó, phát huy hiệu quả của công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. Song song, Ban Chỉ đạo, cấp ủy, cơ quan các cấp cần quan tâm biểu dương, khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp tích cực trong phong trào, để phong trào ngày càng lan tỏa sâu rộng và thực chất…

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh phát biểu tại ngày hội.

Về phía lãnh đạo tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh cũng bày tỏ niềm tin và kỳ vọng vào phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ” của tỉnh sẽ đạt được kết quả khả quan hơn trong thời gian tới.

Lãnh đạo UBND tỉnh đề nghị các sở ngành, địa phương tiếp tục giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc, nâng cao ý thức trách nhiệm của các tầng lớp Nhân dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc… Công an tỉnh cần tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong công tác xây dựng, phát triển phong trào, nhất là quan tâm củng cố, xây dựng lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở vững mạnh…

Lãnh đạo UBND tỉnh đề nghị nhân dân trên địa bàn tỉnh làm tốt việc quản lý, giáo dục con em không vi phạm pháp luật và các tệ nạn xã hội; tích cực tham gia, giúp lực lượng công an phát hiện, tố giác, đấu tranh ngăn chặn các loại tội phạm, tệ nạn ma túy và các hành vi vi phạm pháp luật tại cộng đồng dân cư.

Lãnh đạo Cục V05 tặng bằng khen cho UBND phường Phan Thiết

Lãnh đạo Công an tỉnh tặng quà cho Công an phường Phan Thiết.

Tại ngày hội, một số tổ chức, cá nhân đã được Bộ Công an, Giám đốc Công an tỉnh tặng bằng khen, giấy khen, kỷ niệm chương về điển hình trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.

Lãnh đạo Công an tỉnh tặng giấy khen các điển hình trong phong trào

Lãnh đạo phường Phan Thiết trao học bổng cho học sinh

Ngoài ra, lãnh đạo Trung ương, Bộ Công an, lãnh đạo tỉnh đã trao tặng các phần quà đến các cá nhân điển hình trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; trao học bổng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.