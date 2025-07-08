Chính trị Phường Phan Thiết: Tập trung xây dựng địa phương vững mạnh toàn diện Sáng 7/8, Hội đồng nhân dân (HĐND) Phường Phan Thiết khóa I, nhiệm kỳ 2021 – 2026 đã tổ chức kỳ họp thứ hai. Đồng chí Nguyễn Văn Tám, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Phan Thiết chủ tọa kỳ họp. Dự họp có 115 đại biểu HĐND phường khóa I, nhiệm kỳ 2021- 2026.

Ông Nguyễn Văn Tám, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Phan Thiết phát biểu khai mạc kỳ họp (ảnh N. Lân)

Phát biểu tại kỳ họp, Chủ tịch HĐND phường Phan Thiết Nguyễn Văn Tám cho biết, trong 7 tháng vừa qua, trong điều kiện còn nhiều khó khăn, thách thức do tác động không thuận lợi của thời tiết, khí hậu…đồng thời phải tập trung thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Đoàn chủ tịch kỳ họp

Song tình hình kinh tế - xã hội của địa phương có những chuyển biến tích cực, quốc phòng – an ninh được bảo đảm. Bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn một số hạn chế, tồn tại nhất định như công tác quản lý nhà nước trên một số lĩnh vực như đất đai, xây dựng, trật tự đô thị có lúc, có nơi tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội còn diễn biến phức tạp…

Lãnh đạo phường và các đại biểu tham dự kỳ họp (ảnh N. Lân)

Ông Đỗ Hữu Phước, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy , Phó Chủ tịch UBND phường phát biểu tại kỳ họp (ảnh N. Lân)

Tại kỳ họp này, HĐND phường đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết của HĐND về các chỉ tiêu kinh tế - xã hội – quốc phòng- an ninh từ đầu năm đến nay, xem xét quyết định các chỉ tiêu chủ yếu, nhiệm vụ trọng tâm 5 tháng còn lại của năm 2025.

Đồng thời xem xét thông qua một số vấn đề quan trọng theo thẩm quyền như: Phân khai dự toán thu, chi ngân sách; đổi tên các khu phố thuộc phường Phan Thiết thành tổ dân phố; Nghị quyết thực hiện nhiệm vụ 5 tháng còn lại năm 2025…

Các đại biểu biểu quyết thông qua một số nội dung của kỳ họp (ảnh N. Lân)

Theo đó, từ đầu năm đến nay hoạt động du lịch trên địa bàn tiếp tục phát triển ổn định. Hoạt động khai thác thủy sản tại phường cơ bản duy trì ổn định, phát triển tích cực cả về sản lượng và năng lực đánh bắt. Kết quả thu ngân sách nhà nước 7 tháng đầu năm 132,767 tỷ đồng, đạt 67,35%; thu ngân sách phường hơn 8 tỷ đồng, đạt 57,88%...

HĐND phường Phan Thiết đề ra nhiệm vụ và giải pháp 5 tháng cuối năm là tập trung xây dựng địa phương vững mạnh toàn diện, thực hiện “mục tiêu kép” vừa vận hành thông suốt, hiệu quả tổ chức bộ máy sau sáp nhập, vừa hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2025. Tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, phát triển kinh tế theo định hướng thương mại – dịch vụ, hải sản, tiểu thủ công nghiệp…

Quang cảnh kỳ họp

HĐND phường đã thông qua Nghị quyết về dự toán thu, chi ngân sách và phương án phân bổ ngân sách phường Phan Thiết năm 2025. Trong đó, nhất trí thông qua dự toán ngân sách nhà nước năm 2025 gồm: Tổng thu ngân sách địa phương 203,345 tỷ đồng. Trong đó các khoản thu được hưởng theo phân cấp 13,906 tỷ đồng; thu bổ sung cân đối ngân sách 189,439 tỷ đồng…

HĐND phường cũng thống nhất đổi tên 44 khu phố của đơn vị hành chính cũ (phường Lạc Đạo, Đức Nghĩa, Đức Thắng, Bình Hưng, Hưng Long, Phú Trinh) thành 44 Tổ dân phố của phường Phan Thiết, tỉnh Lâm Đồng.