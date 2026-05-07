Phường Phủ Lý, Tỉnh Ninh Bình: Quy hoạch mở mới tuyến đường gom dài 1,5 km kết nối liên vùng Phường Phủ Lý, Tỉnh Ninh Bình dự kiến mở thêm tuyến đường gom dài 1,5 km gần bệnh viện Việt Đức cơ sở 2 theo quy hoạch hạ tầng kỹ thuật giai đoạn 2021-2030.

Phường Phủ Lý được xác định là đô thị trung tâm phía bắc của tỉnh Ninh Bình với tổng diện tích tự nhiên đạt 11,84 km2. Hiện nay, quy mô dân số tại khu vực này ghi nhận khoảng 62.893 người. Về mặt địa giới, phường nằm cách phường Hoa Lư (trung tâm hành chính tỉnh) khoảng 34 km và cách thủ đô Hà Nội khoảng 60 km.

Vị trí chiến lược và hạ tầng giao thông hiện hữu

Địa bàn phường Phủ Lý sở hữu mạng lưới giao thông huyết mạch đi qua, bao gồm Quốc lộ 1A, Quốc lộ 21, tuyến đường sắt Bắc – Nam và tuyến cao tốc Bắc – Nam. Hệ thống hạ tầng này tạo điều kiện thuận lợi cho việc giao thương, thúc đẩy phát triển kinh tế và tăng cường khả năng kết nối giữa tỉnh Ninh Bình với các khu vực lân cận.

Phường Phủ Lý trên bản đồ Google vệ tinh.

Chi tiết tuyến đường gom 1,5 km sắp triển khai

Theo bản đồ điều chỉnh quy hoạch tỉnh Ninh Bình thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, phường Phủ Lý sẽ có thêm một số tuyến đường giao thông mới nhằm hoàn thiện mạng lưới hạ tầng kỹ thuật. Đáng chú ý nhất là phương án xây dựng một tuyến đường gom với chiều dài khoảng 1,5 km.

Tuyến đường sẽ mở ở trong phạm vi phường Phủ Lý trong tương lai theo sơ đồ phương hướng phát triển kết cấu hạ tầng kỹ thuật tỉnh Ninh Bình thời kỳ 2021 - 2030.

Tuyến đường gom này có một đầu nằm gần khu vực bệnh viện Việt Đức cơ sở 2. Việc hình thành tuyến đường không chỉ giúp tối ưu hóa khả năng di chuyển nội khu mà còn hỗ trợ giảm tải cho các trục đường chính, tạo sự thông thoáng cho khu vực xung quanh các cơ sở y tế trọng điểm.

Hình ảnh thực địa trên Google vệ tinh.

Người dân và các nhà đầu tư có thể xác định lộ trình cụ thể của tuyến đường này dựa trên các ký hiệu chuyên ngành được thể hiện trên bản đồ quy hoạch giao thông của tỉnh Ninh Bình. Các dự án hạ tầng này được kỳ vọng sẽ làm tăng giá trị bất động sản và cải thiện chất lượng sống cho cư dân tại địa phương.

Ký hiệu trên bản đồ quy hoạch.

Lưu ý: Thông tin về các tuyến đường có thể được điều chỉnh tùy theo quyết định quy hoạch chi tiết của cơ quan chức năng tỉnh Ninh Bình trong từng giai đoạn thực hiện.