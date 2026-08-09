Văn hóa - Giải trí Phường Phú Thủy thêm điểm hẹn văn hóa bên biển Tối 9/8, tại Công viên Cầu Vồng - Khu đô thị biển, phường Phú Thủy, chương trình “Không gian âm nhạc Cầu Vồng” diễn ra trong không khí sôi động, vui tươi, thu hút đông đảo người dân và du khách đến tham gia, thưởng thức.

Bí thư Đảng ủy Nguyễn Hữu Thông, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh dự chương trình (từ trái qua)



Đồng chí Nguyễn Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Bí thư Đảng ủy phường Phú Thủy Nguyễn Hữu Thông cùng đông đảo người dân và du khách đến tham dự.

Không gian sân khấu được trang trí rực rỡ, hệ thống ánh sáng nhiều màu sắc cùng các tiết mục âm nhạc, múa, dân vũ và nhảy đa dạng, chương trình mang đến cho khán giả một buổi tối cuối tuần nhiều cảm xúc.

“Không gian âm nhạc Cầu Vồng” là chương trình lần đầu tiên được tổ chức tại Công viên Cầu Vồng, thực hiện trên cơ sở xã hội hóa, với sáng kiến của NSND Minh Mẫn, Bí thư Chi bộ Tổ dân phố 7, Trưởng Ban Tổ chức chương trình.

Đông đảo người dân và du khách thưởng thức âm nhạc tại đêm khai mạc

Chương trình hướng đến tạo thêm điểm sinh hoạt văn hóa, văn nghệ phục vụ người dân địa phương và du khách; đồng thời, tạo không gian để người dân ở nhiều lứa tuổi tham gia, giao lưu và biểu diễn nhiều tiết mục ca múa nhạc “Những bông hoa trong vườn Bác”, Shuffle, âm nhạc đường phố, múa Chăm “Huyền ảo vĩnh hằng”, Chachacha “Beautiful Sunday”… với sự tham gia của nhiều câu lạc bộ, nhóm nghệ thuật đã tạo nên không khí gần gũi, sôi nổi, phù hợp với nhiều lứa tuổi.

“Chương trình nhằm đáp ứng nhu cầu vui chơi, giải trí, thưởng thức nghệ thuật của người dân và du khách; tăng cường giao lưu, kết nối cộng đồng. Nội dung sẽ được xây dựng đa dạng, phong phú, linh hoạt theo từng đêm, gắn với không gian ven biển và góp phần quảng bá hình ảnh địa phương”, NSND Minh Mẫn cho biết.

Theo Ban Tổ chức, “Không gian âm nhạc Cầu Vồng” dự kiến được tổ chức vào các tối thứ Bảy hoặc Chủ nhật hằng tuần. Mỗi tuần sẽ có một sắc màu riêng, từ âm nhạc đường phố, ca múa nhạc với nghệ sĩ chuyên nghiệp đến xiếc, tạp kỹ; các hoạt động giao lưu của nhóm nhảy, nhóm dân vũ, câu lạc bộ văn nghệ; đồng thời có các chương trình “Chúng ta hát - Chúng ta nghe” dành cho nhiều đối tượng.

Khán giả theo dõi, thưởng thức các tiết mục ca múa nhạc tại “Không gian âm nhạc Cầu Vồng”

Không chỉ là hoạt động thưởng thức nghệ thuật, chương trình còn tạo không gian để người dân và du khách gặp gỡ, giao lưu, kết nối cộng đồng; góp phần làm phong phú đời sống tinh thần, khai thác hiệu quả không gian công cộng và tạo thêm sản phẩm văn hóa phục vụ du khách khi đến với phường Phú Thủy.

Dù là đêm đầu tiên tổ chức, chương trình đã thu hút khá đông người dân và du khách đến theo dõi, cổ vũ. Nhiều khán giả bày tỏ mong muốn “Không gian âm nhạc Cầu Vồng” được duy trì thường xuyên, trở thành điểm hẹn quen thuộc vào mỗi dịp cuối tuần.

Ca sĩ Thanh Duy góp mặt trong đêm khai mạc "Không gian âm nhạc Cầu Vồng"

Từ một không gian công cộng xanh, đẹp, gần biển, Công viên Cầu Vồng được kỳ vọng từng bước trở thành điểm hẹn văn hóa mới của phường Phú Thủy, nơi âm nhạc, nghệ thuật và cộng đồng cùng gặp gỡ, sẻ chia và lan tỏa những giá trị tốt đẹp; góp phần xây dựng phường Phú Thủy năng động, văn minh, thân thiện và giàu đời sống văn hóa.