An ninh trật tự Phường Phú Thủy tổ chức Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2026

Hướng tới kỷ niệm 81 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam (19/8/1945 - 19/8/2026) và 21 năm Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2005 - 19/8/2026), sáng 16/8, phường Phú Thủy, tỉnh Lâm Đồng tổ chức Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Chủ tịch UBND phường Phú Thủy Nguyễn Văn Nghị phát biểu tại ngày hội

Phát biểu khai mạc, ông Nguyễn Văn Nghị, Chủ tịch UBND phường, Trưởng Ban Chỉ đạo, nhấn mạnh: “Ngày hội là dịp ôn lại truyền thống, khẳng định vai trò của Nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội; tiếp tục củng cố thế trận an ninh nhân dân ngay từ cơ sở. Đồng thời, qua đó tăng cường mối quan hệ gắn bó giữa cấp ủy, chính quyền, lực lượng Công an với Nhân dân trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự (ANTT) ở cơ sở”.

Đại diện phòng ban Công an tỉnh cùng lãnh đạo phường tham dự ngày hội

Nhân dịp này, Trung tá Nguyễn Thị Thu Hiền, Phó Trưởng Công an phường Phú Thủy, ôn lại truyền thống 81 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam và 21 năm Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; đánh giá kết quả phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc giai đoạn 2021 - 2026, đồng thời đề ra phương hướng hoạt động trong thời gian tới.

12 tổ dân phố phường Phú Thủy tham dự Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2026

Trong 5 năm qua, phường Phú Thủy xây dựng địa bàn đạt tiêu chuẩn “An toàn về ANTT” tại 12 tổ dân phố được sáp nhập từ 23 khu phố trước đây, cùng các cơ quan, đơn vị, trường học. Toàn phường duy trì hiệu quả 11 mô hình, cách làm sáng tạo, tiêu biểu là mô hình camera an ninh từ nguồn xã hội hóa. Đến nay, khoảng 1.200 mắt camera được lắp đặt tại nhiều tuyến đường, khu dân cư, khu vực công cộng, hỗ trợ lực lượng Công an trích xuất hình ảnh, phục vụ điều tra hơn 50 vụ việc.

Phó Trưởng Công an phường Phú Thủy, Trung tá Nguyễn Thị Thu Hiền ôn lại 81 năm Ngày truyền thống Công an Nhân dân

Cùng với đó, các mô hình như Tổ liên gia phòng cháy, chữa cháy; Khu phố tự quản phòng, chống lây lan ma túy; nhà trọ, nhà cho thuê văn minh, an toàn về ANTT; tuyến đường bảo đảm an toàn giao thông… tiếp tục phát huy hiệu quả, góp phần giữ vững an ninh, trật tự trên địa bàn.

Trao quyết định kiện toàn 12 tổ bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở

Trong khuôn khổ ngày hội, phường Phú Thủy đã công bố quyết định thành lập Ban chỉ đạo “Thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” phường do Chủ tịch UBND phường làm trưởng ban; quyết định kiện toàn 12 tổ bảo vệ ANTT ở cơ sở trên địa bàn từ 12 tổ dân phố được sáp nhập từ 23 khu phố trước đây, tăng cường bảo đảm ANTT.

Các đội tham gia trò chơi kéo co hào hứng

Cũng trong chương trình ngày hội, 14 đội thi trên địa bàn phường Phú Thủy đã tham gia tranh tài qua 3 trò chơi dân gian: kéo co, nhảy bao bố, xe đạp chậm, tạo không khí sôi nổi, hào hứng cho ngày hội.