Đời sống Phường Tiến Thành: Lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo Lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ, UBND phường Tiến Thành đang từng bước đổi mới phương thức hoạt động. Cùng với đẩy mạnh chuyển đổi số, địa phương tập trung cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ, hướng đến xây dựng nền hành chính hiện đại, công khai, minh bạch và hiệu quả.

Người dân phấn khởi khi đến giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Tiến Thành

Đổi mới từ cách phục vụ người dân

Năm 2026, UBND phường Tiến Thành xác định đối thoại với Nhân dân và doanh nghiệp là một trong những giải pháp trọng tâm nhằm nâng cao hiệu quả cải cách hành chính, xây dựng chính quyền phục vụ.

Thông qua các buổi đối thoại định kỳ, lãnh đạo phường trực tiếp lắng nghe, giải đáp, kịp thời tháo gỡ hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý những khó khăn, vướng mắc của người dân và doanh nghiệp. Nội dung đối thoại tập trung vào các vấn đề thiết thực như đất đai, xây dựng, môi trường, an ninh trật tự, thủ tục hành chính, dịch vụ công và các chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất, kinh doanh. Hoạt động được duy trì vào tuần cuối mỗi tháng, tạo thêm kênh trao đổi trực tiếp, góp phần tăng cường sự đồng thuận giữa chính quyền với người dân và doanh nghiệp.

Tinh thần phục vụ ấy được thể hiện rõ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Tiến Thành. Mỗi ngày, công chức không chỉ tiếp nhận hồ sơ mà còn chủ động kiểm tra thành phần hồ sơ, hướng dẫn người dân bổ sung các giấy tờ còn thiếu và giải thích rõ những quy định liên quan để hạn chế sai sót. Đối với người cao tuổi, người lần đầu thực hiện thủ tục hoặc chưa thành thạo sử dụng công nghệ, cán bộ dành thời gian hướng dẫn từng bước, giúp hoàn thành hồ sơ ngay tại quầy.

Đối với hồ sơ trực tuyến, công chức trực tiếp hỗ trợ người dân đăng nhập Cổng dịch vụ công, nộp hồ sơ và theo dõi tiến độ giải quyết. Mọi vướng mắc đều được hướng dẫn ngay tại chỗ, hạn chế tình trạng phải bổ sung hồ sơ hoặc đi lại nhiều lần. Đồng thời, quy trình, thời hạn giải quyết, phí và lệ phí đều được niêm yết công khai, tạo thuận lợi cho người dân trong quá trình thực hiện thủ tục hành chính.

Trung tâm Phục vụ Hành chính công phường Tiến Thành

Ông Đặng Văn Tư (khu phố Tiến An, phường Tiến Thành) chia sẻ: "Nhà tôi cách trung tâm khoảng 18 km. Dù lớn tuổi, không rành máy tính hay điện thoại thông minh, nhưng khi đến làm thủ tục đều được cán bộ hướng dẫn tận tình. Cách phục vụ vui vẻ, chu đáo nên tôi rất hài lòng”.

Cải cách hành chính gắn với chuyển đổi số cùng việc duy trì đối thoại thường xuyên với người dân và doanh nghiệp đang tạo nên những chuyển biến tích cực tại phường Tiến Thành. Qua đó, địa phương từng bước xây dựng nền hành chính công khai, minh bạch, lấy sự hài lòng của người dân làm mục tiêu và động lực để không ngừng nâng cao chất lượng phục vụ.

Không chỉ thứ hạng, mà là chất lượng phục vụ

6 tháng đầu năm 2026, cùng với việc đẩy mạnh cải cách hành chính và xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số, UBND phường Tiến Thành đã tạo chuyển biến rõ nét trong chất lượng phục vụ người dân. Chỉ số cải cách hành chính của phường luôn nằm trong nhóm dẫn đầu của tỉnh. Kết quả đánh giá chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trên Cổng dịch vụ công quốc gia liên tục được xếp loại xuất sắc.

Hơn 3.700 hồ sơ thủ tục hành chính được tiếp nhận đều thực hiện trực tuyến. Tỷ lệ giải quyết đúng và trước hạn đạt 99,89%. Cùng với đó, các chỉ tiêu về hồ sơ trực tuyến toàn trình, thanh toán trực tuyến và số hóa đều đạt 100%. Những kết quả này là nền tảng để phường tiếp tục nâng cao hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính, hướng tới xây dựng nền hành chính hiện đại, phục vụ người dân và doanh nghiệp ngày càng tốt hơn.

Tuy nhiên, lãnh đạo phường xác định thứ hạng chỉ là một tiêu chí đánh giá. Điều quan trọng hơn là thẳng thắn nhìn nhận những tồn tại, hạn chế để xác định đúng các nội dung cần ưu tiên khắc phục. Từ đó nâng cao hiệu quả cải cách theo hướng thực chất và bền vững.

Người dân được hướng dẫn làm thủ tục hành chính trên nền tảng số tại Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Tiến Thành

Ông Trần Hữu Minh Tùng, Chủ tịch UBND phường Tiến Thành ghi nhận những nỗ lực của các cơ quan, đơn vị trong thời gian qua. Đồng thời, yêu cầu khẩn trương rà soát, hoàn thành đúng tiến độ các nhiệm vụ theo kế hoạch cải cách hành chính năm 2026.

Theo đó, các đơn vị phải thực hiện đầy đủ việc tự chấm điểm, cập nhật minh chứng trên phần mềm; tiếp tục triển khai các sáng kiến cải cách. Tăng cường công tác tuyên truyền và hoàn thiện dữ liệu cán bộ, công chức trên hệ thống quản lý, bảo đảm chính xác, đồng bộ, phục vụ tốt công tác chỉ đạo, điều hành.

Bên cạnh đó, UBND phường Tiến Thành đưa vào sử dụng "Sổ tay tuyên truyền công tác cải cách hành chính" nhằm hỗ trợ đội ngũ cán bộ, công chức trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Tài liệu góp phần cập nhật kịp thời các quy định mới, hỗ trợ việc hướng dẫn, giải quyết thủ tục hành chính và tuyên truyền các chủ trương, giải pháp cải cách đến người dân. Sổ tay cũng được cấp đến các bí thư chi bộ khu phố để sử dụng trong sinh hoạt chi bộ, họp khu dân cư, góp phần đưa các nội dung cải cách hành chính đến gần hơn với người dân ngay từ cơ sở.