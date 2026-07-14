Chuyển đổi số Phường Xuân Hương - Đà Lạt đưa chuyển đổi số đến từng người dân Chuyển đổi số tại phường Xuân Hương - Đà Lạt (Lâm Đồng) đang được cụ thể hóa bằng những thay đổi gần gũi, đến từng ngõ phố và trở thành một phần trong cuộc sống thường ngày của người dân nơi đây.

Người dân làm các thủ tục tại Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Xuân Hương - Đà Lạt

Mọi thủ tục trong "một" chạm

Sau khi vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, phường Xuân Hương - Đà Lạt xác định chuyển đổi số đạt hiệu quả là khi người dân, doanh nghiệp được đặt ở vị trí trung tâm; sự thuận tiện và hài lòng là thước đo hiệu quả.

Chủ tịch UBND phường Xuân Hương - Đà Lạt Trần Thị Vũ Loan cho biết, địa phương xác định chuyển đổi số không chỉ là ứng dụng công nghệ mà trước hết là đổi mới tư duy và phương thức làm việc. Vì vậy, mỗi nền tảng, ứng dụng được triển khai đều phải hướng đến mục tiêu phục vụ người dân tốt hơn, giảm thời gian, chi phí và nâng cao tính công khai, minh bạch trong hoạt động của chính quyền.



Hướng dẫn người dân tại Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Xuân Hương - Đà Lạt

Thay đổi rõ nét nhất được ghi nhận tại Trung tâm Phục vụ hành chính công phường. Hiện nay, 462 thủ tục hành chính được công khai, trong đó 449 thủ tục đã được cung cấp trực tuyến, chỉ còn 13 thủ tục thực hiện trực tiếp.

Từ ngày 16/12/2025 đến 15/6/2026, trung tâm đã tiếp nhận 14.621 hồ sơ, giải quyết 14.383 hồ sơ; 238 hồ sơ còn lại đều đang được xử lý trong hạn. Kết quả đánh giá trên Cổng Dịch vụ công quốc gia đến cuối tháng 5/2026, phường Xuân Hương - Đà Lạt đạt 96,92/100 điểm, xếp loại xuất sắc.

Những con số này không chỉ phản ánh khối lượng công việc lớn mà còn cho thấy sự chuyển dịch trong cách người dân tiếp cận dịch vụ công. Thay vì phải nhiều lần đến trụ sở để hỏi thủ tục, bổ sung giấy tờ hoặc theo dõi kết quả, người dân có thể tra cứu, nộp hồ sơ, thanh toán và nhận thông tin xử lý ngay trên thiết bị thông minh.

Người cao tuổi được hướng dẫn làm căn cước công dân tại Công an phường Xuân Hương - Đà Lạt

Ông Nguyễn Văn Thiêm (60 tuổi, tổ dân phố Ánh Sáng) chia sẻ: “Trước đây, mỗi lần làm giấy tờ tôi phải đi lại nhiều lần, có khi thiếu hồ sơ lại phải quay về bổ sung. Nay được cán bộ hướng dẫn nộp trực tuyến, tôi có thể theo dõi tiến độ ngay trên điện thoại, thuận tiện và đỡ mất thời gian hơn rất nhiều”.



Ứng dụng "Công dân số Xuân Hương - Đà Lạt" đang trở thành kênh kết nối mới giữa chính quyền và cộng đồng

Cùng với đó, ứng dụng "Công dân số Xuân Hương - Đà Lạt" vừa được ra mắt, trở thành kênh kết nối mới giữa chính quyền và cộng đồng. Người dân có thể tiếp cận thông tin điều hành, tra cứu thủ tục, theo dõi hồ sơ, gửi phản ánh hiện trường và sử dụng các tiện ích phục vụ đời sống.

Không để ai đứng ngoài chuyển đổi số

Điểm đáng chú ý trong cách làm của phường Xuân Hương - Đà Lạt là đưa công nghệ đến từng tổ dân phố.

Toàn phường hiện có 77 Tổ công nghệ số cộng đồng với 418 thành viên. Đây được xem là những “cầu nối số”, trực tiếp hướng dẫn người dân sử dụng VNeID, dịch vụ công trực tuyến, thanh toán không dùng tiền mặt và nhận diện các thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng.



Toàn phường Xuân Hương - Đà Lạt hiện có 77 tổ công nghệ số cộng đồng hỗ trợ từng người dân

Với phương châm “đến từng hộ dân, hướng dẫn từng người, hỗ trợ đến khi thực hiện được”, thành viên các tổ không tuyên truyền lý thuyết chung chung mà bắt đầu từ nhu cầu cụ thể.

Đến nay, hơn 65.000 người dân trên địa bàn phường đã đăng ký tài khoản định danh điện tử mức độ 2. Trong lĩnh vực y tế, hơn 82.000 hồ sơ sức khỏe điện tử được cập nhật, đạt trên 96% dân số.



100% hộ kinh doanh tại Chợ Đà Lạt đã áp dụng thanh toán không dùng tiền mặt

Chuyển đổi số đã và đang tạo ra những thay đổi rõ nét trong hoạt động kinh doanh tại chợ Đà Lạt. Hiện 100% hộ kinh doanh tại chợ đã áp dụng thanh toán không dùng tiền mặt, tỷ lệ thanh toán phí dịch vụ qua nền tảng điện tử đạt 99,6%.

Một tiểu thương tại chợ Đà Lạt cho biết: “Khách du lịch hiện nay sử dụng chuyển khoản rất nhiều. Có mã QR, việc thanh toán nhanh hơn, khách không phải chờ trả lại tiền, tiểu thương cũng dễ kiểm soát doanh thu. Ban đầu một số người còn ngại nhưng khi sử dụng quen thì thấy rất thuận tiện”.



Các em học sinh trường THCS Nguyễn Du, phường Xuân Hương - Đà Lạt dự thi và đoạt huy chương Vàng Robotics thế giới năm 2025

Chuyển đổi số còn được "nuôi dưỡng" từ trường học. Học sinh được tiếp cận STEM, Robotics, trí tuệ nhân tạo và kỹ năng bảo đảm an toàn trên không gian mạng. Năm học 2025 - 2026, 100% cơ sở giáo dục trên địa bàn đạt mức độ 3 về chuyển đổi số.

Phường Xuân Hương - Đà Lạt ra mắt ứng dụng Công dân số

“ Thời gian tới, địa phương sẽ tiếp tục hoàn thiện hạ tầng, dữ liệu và các nền tảng số; nâng cao chất lượng dịch vụ công trực tuyến; phát huy vai trò của các tổ công nghệ số cộng đồng và mở rộng ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong quản lý, điều hành. Mục tiêu quan trọng nhất là bảo đảm mọi người dân đều có thể tiếp cận, sử dụng và thụ hưởng thành quả của chuyển đổi số. Chủ tịch UBND phường Xuân Hương - Đà Lạt Trần Thị Vũ Loan

Chuyển đổi số tại phường Xuân Hương - Đà Lạt đang dần đi vào thực chất. Công nghệ không còn là câu chuyện riêng của cán bộ chuyên môn mà trở thành công cụ để chính quyền gần dân hơn, người dân thuận tiện hơn và đô thị vận hành minh bạch, hiện đại hơn.