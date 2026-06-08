Chuyển đổi số Phường Xuân Hương - Đà Lạt đưa robot AI phục vụ hành chính công Ngày 6/8, phường Xuân Hương - Đà Lạt (Lâm Đồng) tổ chức ra mắt robot tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) tại Trung tâm Phục vụ hành chính công phường.

Phường Xuân Hương - Đà Lạt đưa robot AI vào phục vụ người dân

Robot AI được bố trí tại khu vực đón tiếp, đóng vai trò như một “lễ tân số”, trực tiếp tương tác và hướng dẫn người dân khi đến thực hiện thủ tục hành chính.

Thông qua giọng nói, robot có thể tiếp nhận câu hỏi, giải đáp những nội dung liên quan thành phần hồ sơ, trình tự thực hiện, thời gian giải quyết, phí, lệ phí và hướng dẫn người dân đến đúng quầy giao dịch.



Phát biểu tại lễ ra mắt, đồng chí Trần Đức Nam, Phó Bí thư Đảng ủy phường Xuân Hương - Đà Lạt nhấn mạnh, việc đưa robot AI vào phục vụ hành chính công là bước đi cụ thể trong quá trình xây dựng chính quyền số; đồng thời thể hiện quyết tâm đổi mới phương thức phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Đồng chí Trần Đức Nam, Phó Bí thư Đảng ủy phường Xuân Hương - Đà Lạt phát biểu tại buổi lễ

Robot không thay thế cán bộ, công chức mà đóng vai trò hỗ trợ hướng dẫn, tra cứu thông tin và giải đáp những thủ tục thường gặp. Qua đó, giảm thời gian chờ đợi, tạo thuận lợi cho người dân khi đến giao dịch.

Hệ thống được tích hợp kho dữ liệu về các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết ở cấp xã, phường. Robot có khả năng nhận diện câu hỏi bằng tiếng Việt, phản hồi trực tiếp; đồng thời gợi ý lại nội dung khi người dân đặt câu hỏi chưa rõ ràng.

Việc ứng dụng robot AI được kỳ vọng hỗ trợ phân luồng công dân, giảm thời gian chờ đợi và hạn chế việc phải đi lại nhiều lần do thiếu thành phần hồ sơ.

Quang cảnh lễ ra mắt

Thời gian tới, phường sẽ tiếp tục hoàn thiện dữ liệu, đánh giá hiệu quả vận hành và tiếp thu phản hồi của người dân để ứng dụng công nghệ ngày càng thiết thực, chính xác, thân thiện hơn.

Đây cũng là bước cụ thể hóa kế hoạch chuyển đổi số năm 2026 của phường, hướng đến xây dựng bộ phận hành chính công hiện đại, thân thiện, lấy sự thuận tiện và hài lòng của người dân làm thước đo chất lượng phục vụ.