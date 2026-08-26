Giáo dục - Đào tạo Phường Xuân Hương - Đà Lạt hướng tới chất lượng giáo dục thực chất Chiều 28/8, phường Xuân Hương - Đà Lạt (Lâm Đồng) tổ chức Hội nghị tổng kết năm học 2025 - 2026, triển khai nhiệm vụ năm học 2026 - 2027.

Quang cảnh hội nghị

Đến dự có các đồng chí Nguyễn Văn Lộc, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy phường Xuân Hương - Đà Lạt; Trần Đức Nam, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy và Trần Thị Vũ Loan, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường.

Năm học 2025 - 2026 là năm học đầu tiên được triển khai trong điều kiện thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Địa bàn rộng, dân số đông và mạng lưới giáo dục lớn đặt ra yêu cầu cao hơn đối với sự lãnh đạo của cấp ủy, hiệu lực quản lý của chính quyền và trách nhiệm của người đứng đầu.

Lãnh đạo Đảng ủy phường Xuân Hương - Đà Lạt tham dự lễ tổng kết

Trong điều kiện còn nhiều khó khăn, toàn ngành đã duy trì ổn định 67 cơ sở giáo dục với 19.774 học sinh. Hoạt động dạy học được tổ chức nền nếp; công tác chăm sóc người học, bảo đảm an toàn trường học và thực hiện các chính sách giáo dục được quan tâm.

Chất lượng giáo dục tiếp tục được giữ vững. Công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ và xây dựng xã hội học tập được duy trì. Toàn phường có 17/19 trường công lập đạt chuẩn quốc gia, chiếm 89,47%.

Bí thư Đảng ủy phường Xuân Hương - Đà Lạt Nguyễn Văn Lộc phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Phong trào thi đua và đổi mới sáng tạo đạt nhiều kết quả nổi bật. Học sinh, giáo viên và các đơn vị đạt ít nhất 72 huy chương, giải thưởng hoặc giấy chứng nhận tại 16 cuộc thi, hội thi từ cấp tỉnh đến cấp quốc gia và quốc tế.

Đặc biệt, Trường THCS Nguyễn Du đạt 2 huy chương Vàng tại Vòng chung kết Cuộc thi Rô-bốt thế giới năm 2025, được trao Cúp Vinh danh và vào nhóm 10 đội mạnh nhất thế giới.

Giáo viên các trường tiểu học, THCS trên địa bàn phường Xuân Hương - Đà Lạt tham dự lễ tổng kết

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Đảng ủy phường Xuân Hương - Đà Lạt Nguyễn Văn Lộc gửi lời chúc mừng đến các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong học vừa qua; đồng thời mong muốn các tập thể, cá nhân được khen thưởng tiếp tục phát huy vai trò nêu gương, chia sẻ kinh nghiệm, nhân rộng những cách làm hiệu quả. Công tác thi đua cần hướng đến nâng cao chất lượng giáo dục, sự tiến bộ của học sinh và củng cố niềm tin của Nhân dân, không chạy theo thành tích hình thức.

Bí thư Đảng ủy phường Xuân Hương - Đà Lạt trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các cá nhân

Bí thư Đảng ủy phường Xuân Hương - Đà Lạt Nguyễn Văn Lộc cũng lưu ý, bên cạnh những kết quả đạt được, ngành Giáo dục địa phương cần nghiêm túc nhìn nhận một số hạn chế như cơ cấu đội ngũ ở một số môn học, đơn vị chưa đồng đều; cơ sở vật chất, thiết bị còn thiếu, cần sửa chữa, bổ sung; việc cập nhật, số hóa và khai thác dữ liệu tại một số cơ sở chưa kịp thời.

Theo Bí thư Đảng ủy phường, ngoài nguyên nhân khách quan, công tác phối hợp, chất lượng tham mưu và trách nhiệm người đứng đầu tại một số đơn vị chưa đáp ứng yêu cầu. Ban Thường vụ Đảng ủy yêu cầu các cấp ủy, chi bộ và người đứng đầu nghiêm túc đánh giá trách nhiệm; việc khắc phục hạn chế phải gắn với nhiệm vụ, thời hạn và kết quả cụ thể.

Lãnh đạo Đảng ủy phường Xuân Hương - Đà Lạt tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các cá nhân

Năm học 2026 - 2027, phường Xuân Hương - Đà Lạt đặt mục tiêu giữ vững kỷ cương, nâng cao chất lượng giáo dục, bảo đảm an toàn trường học và đẩy mạnh đổi mới sáng tạo.

Địa phương tập trung thực hiện 6 nhiệm vụ trọng tâm: tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục; nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện và mũi nhọn; xây dựng đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý đáp ứng yêu cầu; xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, kỷ cương; đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo an toàn, hiệu quả; huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và các nguồn lực cho giáo dục.

Lãnh đạo Đảng ủy phường Xuân Hương - Đà Lạt tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các cá nhân

Tại hội nghị, có 245 tập thể, cá nhân được Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng và Chủ tịch UBND phường Xuân Hương - Đà Lạt khen thưởng vì những thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ từ năm học 2024 - 2025 đến năm học 2025 - 2026.

Trong đó, có 3 tập thể và 80 cá nhân nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; 37 tập thể nhận Cờ thi đua của UBND tỉnh; 21 cơ sở giáo dục nhận danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”; 4 tập thể và 80 cá nhân nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh; 20 tập thể nhận giấy khen của Chủ tịch UBND phường Xuân Hương - Đà Lạt.