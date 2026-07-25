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    Đời sống

    Phường Xuân Trường - Đà Lạt: Thắp nến tri ân, thăm hỏi gia đình thương binh liệt sĩ

    D. Quỳnh 25/07/2026 11:08

    Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), phường Xuân Trường - Đà Lạt vừa tổ chức Lễ thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ, đồng chí, đồng bào đã hi sinh trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đồng thời, các đoàn thể chính trị tổ chức thăm hỏi, tặng quà các gia đình người có công với cách mạng, gia đình thương binh, liệt sĩ trên địa bàn.

    Tưởng niệm đồng chí, đồng bào đã hy sinh vì Tổ quốc
    Tưởng niệm đồng chí, đồng bào đã hi sinh vì Tổ quốc

    Lễ thắp nến tri ân được tổ chức tại Bia tưởng niệm đồng bào, đồng chí đã chiến đấu kiên cường, hi sinh anh dũng trong cuộc kháng chiến chống thực dân, bảo vệ phòng tuyến Trại Mát năm 1946. Tại buổi lễ, các tổ chức đoàn thể cùng đông đảo quần chúng nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ, đã thành kính dâng hương, tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ, đồng chí, đồng bào đã hi sinh vì độc lập, tự do của dân tộc bằng tất cả lòng biết ơn và sự tri ân sâu sắc.

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    Đại diện các tổ chức chính trị tới thăm gia đình người có công

    Đồng thời, Ủy ban MTTQ Việt Nam và các đoàn thể phường Xuân Trường - Đà Lạt đã tổ chức thăm hỏi 22 gia đình thương binh, liệt sĩ, người có công với cách mạng trên địa bàn.

    Hoạt động này thể hiện sự quan tâm, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần đối với người có công với cách mạng và thân nhân; đồng thời góp phần bảo đảm thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách theo quy định, triển khai hiệu quả các hoạt động tri ân, bảo đảm công khai, đúng đối tượng.

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    Thăm gia đình vợ liệt sĩ Thái Thị Tâm

    Qua đó, tiếp tục phát huy truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, thực hiện hiệu quả phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, thể hiện lòng biết ơn sâu sắc của Đảng, Nhà nước và Nhân dân đối với các anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh và gia đình chính sách.

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    Kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026)
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        Đời sống
        Phường Xuân Trường - Đà Lạt: Thắp nến tri ân, thăm hỏi gia đình thương binh liệt sĩ
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