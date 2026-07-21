Piers Morgan chỉ trích Argentina là 'nỗi nhục', Italia đàm phán mời Pep Guardiola Nhà báo Piers Morgan lên án gay gắt hành vi bạo lực của Leandro Paredes sau chung kết World Cup 2026, trong khi Italia nỗ lực thuyết phục Pep Guardiola dẫn dắt ĐTQG.

Trận chung kết World Cup 2026 không chỉ kết thúc bằng vinh quang của Tây Ban Nha mà còn để lại dư âm tiêu cực từ những hành vi phi thể thao của các cầu thủ Argentina. Những hình ảnh bạo lực trên sân đã vấp phải làn sóng chỉ trích dữ dội từ giới chuyên môn và người hâm mộ toàn cầu, làm mờ đi tính chuyên môn của một trận cầu đỉnh cao.

Hỗn loạn sau chung kết: Piers Morgan công kích Argentina

Nhà báo nổi tiếng Piers Morgan, người có mối quan hệ thân thiết với siêu sao Cristiano Ronaldo, đã không ngần ngại dùng những từ ngữ nặng nề nhất để chỉ trích đội bóng Nam Mỹ. Sau khi chứng kiến thái độ của các cầu thủ Argentina trước thất bại, Morgan đã công khai lên án hành vi của họ trên trang cá nhân.

"Hành vi của các cầu thủ Argentina sau trận đấu thật đáng ghê tởm, đặc biệt là Paredes. Chỉ là một đám côn đồ bạo lực và là nỗi ô nhục của bóng đá. Chưa bao giờ tôi vui khi chứng kiến một đội bóng thất bại đến thế", Morgan viết đầy đanh thép.

Gavi bị Paredes đánh trong một pha xô xát quyết liệt

Tâm điểm của sự phẫn nộ đổ dồn vào Leandro Paredes. Tiền vệ này đã hoàn toàn mất kiểm soát sau khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, khơi mào cho một vụ xô xát quy mô lớn. Paredes không chỉ chạy tới xô ngã Eric Garcia mà còn có hành động kéo ngã và đánh Gavi ngay khi tiền vệ trẻ người Tây Ban Nha đang nằm trên sân. Dù trận đấu đã kết thúc, trọng tài vẫn quyết định rút thẻ đỏ trực tiếp cho Paredes như một sự trừng phạt cho hành vi bạo lực bộc phát này.

Sứ mệnh của Maldini: Italia nỗ lực lôi kéo Pep Guardiola

Trong khi đó, bóng đá Italia đang đứng trước một cuộc cải tổ lịch sử sau những thất bại liên tiếp ở đấu trường quốc tế. Theo báo cáo từ Sky Italia, Liên đoàn bóng đá Italia (FIGC) đã chính thức tiến hành đàm phán với Pep Guardiola nhằm thuyết phục chiến lược gia người Tây Ban Nha trở thành huấn luyện viên trưởng mới của "Azzurri".

Paolo Maldini, trong vai trò tân Giám đốc kỹ thuật của FIGC, cùng cố vấn Leonardo đã trực tiếp bay sang Barcelona để gặp gỡ cựu huấn luyện viên trưởng Manchester City. Bộ đôi này đã dành ba ngày làm việc với Pep Guardiola để trình bày chi tiết về dự án phát triển bóng đá Italia. Tham vọng của FIGC là xây dựng một triết lý chơi bóng hiện đại, dựa trên nền tảng mà Guardiola đã tạo dựng thành công tại các câu lạc bộ hàng đầu châu Âu.

Quyết định bổ nhiệm Maldini và Leonardo là một phần trong kế hoạch cải tổ quy mô lớn của bóng đá Italia sau khi đội tuyển nước này không thể giành vé tham dự World Cup lần thứ ba liên tiếp. Bên cạnh Guardiola, danh sách ứng viên của Italia còn có Roberto Mancini và Andrea Pirlo, tuy nhiên chiến lược gia người Tây Ban Nha vẫn là mục tiêu ưu tiên số một.

Tầm nhìn World Cup 2030

Ở một diễn biến khác, sáu đội tuyển đầu tiên đã chính thức giành vé tham dự World Cup 2030 nhờ vào những quy định đặc biệt từ FIFA liên quan đến địa điểm tổ chức. Đáng chú ý, một hãng phát hành trò chơi bóng đá nổi tiếng lại một lần nữa khiến giới mộ điệu ngạc nhiên khi đưa ra dự đoán chính xác về đội vô địch thế giới, nối dài chuỗi thành tích dự báo ấn tượng của mình qua nhiều kỳ đại hội.