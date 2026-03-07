Piers Morgan mỉa mai Messi sau thẻ đỏ của Mỹ, Roy Keane dự đoán ĐT Anh thua Brazil Nhà báo Piers Morgan gây tranh cãi khi so sánh thẻ đỏ của Balogun với pha phạm lỗi của Messi, trong khi Roy Keane tin rằng ĐT Anh sẽ dừng bước trước Brazil tại tứ kết.

Vòng 32 đội World Cup vừa chứng kiến một tình huống gây tranh cãi dữ dội liên quan đến chiếc thẻ đỏ của tiền đạo Folarin Balogun trong trận thắng của Đội tuyển Mỹ trước Bosnia. Sự việc không chỉ dừng lại trên sân cỏ mà còn bùng nổ trên mạng xã hội khi nhà báo Piers Morgan, người vốn có mối quan hệ thân thiết với Cristiano Ronaldo, đã lên tiếng chỉ trích gay gắt sự thiếu nhất quán trong các quyết định của trọng tài.

Tranh cãi thẻ đỏ của Balogun và sự so sánh với Lionel Messi

Sau khi chứng kiến Balogun bị truất quyền thi đấu, Piers Morgan đã ngay lập tức bày tỏ sự bức xúc trên Twitter cá nhân. Ông không ngần ngại dẫn chứng một tình huống tương tự của Lionel Messi trong trận đấu giữa Argentina và Algeria để minh chứng cho sự bất công trong cách điều hành trận đấu.

Nhà báo Piers Morgan chia sẻ hình ảnh so sánh hai pha phạm lỗi tương đồng nhưng nhận án phạt khác nhau.

Morgan mỉa mai: “Cùng một tình huống phạm lỗi nhưng người nhận thẻ đỏ, người kia lại không bị sao cả. Chắc hẳn trở thành Lionel Messi sẽ thích lắm nhỉ". Động thái này một lần nữa làm dấy lên những cuộc tranh luận về việc liệu các siêu sao có nhận được sự ưu ái ngầm từ đội ngũ trọng tài hay không, đặc biệt là trong bối cảnh VAR đang được áp dụng triệt để tại giải đấu năm nay nhằm đảm bảo tính công bằng.

Roy Keane dự đoán ĐT Anh gục ngã trước Brazil tại tứ kết

Trong khi đó, bầu không khí xung quanh Đội tuyển Anh cũng đang nóng dần lên sau những nhận định thẳng thắn từ cựu danh thủ Roy Keane. Dù đoàn quân của HLV Gareth Southgate đang thể hiện phong độ ổn định, Keane vẫn tin rằng thử thách mang tên Brazil tại vòng tứ kết sẽ là quá sức đối với "Tam sư".

Phân tích về sức mạnh của đại diện Nam Mỹ, Keane cho rằng sự kết hợp giữa kỹ thuật cá nhân điêu luyện và khả năng tổ chức lối chơi hiện đại của Brazil sẽ khai thác được những khoảng trống nơi hàng phòng ngự của Đội tuyển Anh. Đây được xem là lời cảnh báo đanh thép cho tham vọng tiến sâu của đội bóng xứ sở sương mù tại kỳ World Cup lần này.

Những diễn biến đáng chú ý bên lề World Cup

Bên cạnh những tranh cãi chuyên môn, World Cup còn ghi nhận những hiện tượng thú vị ngoài sân cỏ. Tiền đạo Erling Haaland, dù không trực tiếp góp mặt tại giải đấu, vẫn tạo nên một "cơn sốt" thời trang mạnh mẽ tại Mỹ. Hình ảnh của chân sút thuộc biên chế Man City xuất hiện dày đặc, trở thành biểu tượng phong cách mới thu hút sự chú ý của giới mộ điệu.

Ở một khía cạnh khác, các chuyên gia y tế cũng đưa ra lời cảnh báo quan trọng về sức khỏe cho người hâm mộ. Với lịch thi đấu dày đặc và cường độ cảm xúc cao, các cổ động viên được khuyến cáo cần chú ý đến chế độ nghỉ ngơi và dinh dưỡng để tránh những rủi ro về tim mạch và kiệt sức trong suốt mùa lễ hội bóng đá lớn nhất hành tinh.