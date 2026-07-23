Pin Nitecore NL1840R 18650 mới: Dung lượng 4.000mAh tích hợp cổng sạc USB-C tiện dụng Nitecore vừa ra mắt dòng pin NL1840R với dung lượng cao 4.000mAh và điểm nhấn là cổng USB-C tích hợp, cho phép sạc trực tiếp mà không cần bộ sạc chuyên dụng cồng kềnh.

Nitecore, thương hiệu hàng đầu trong lĩnh vực thiết bị chiếu sáng và năng lượng, vừa chính thức giới thiệu mẫu pin 18650 mới mang mã hiệu NL1840R. Đây là bước cải tiến đáng chú ý khi kết hợp giữa dung lượng lưu trữ lớn và khả năng sạc linh hoạt ngay trên thân pin, đáp ứng nhu cầu của người dùng chuyên nghiệp lẫn phổ thông.

Giải pháp sạc tích hợp và đèn báo trạng thái thông minh

Điểm đột phá nhất trên Nitecore NL1840R chính là việc tích hợp bảng mạch sạc và cổng USB Type-C trực tiếp vào thân pin. Thiết kế này loại bỏ sự phụ thuộc hoàn toàn vào các bộ sạc rời truyền thống, cho phép người dùng nạp năng lượng thông qua cáp sạc điện thoại, máy tính hoặc sạc dự phòng một cách tiện lợi.

Pin NL1840R có cổng USB để sạc

Để tối ưu trải nghiệm, Nitecore đã trang bị một đèn LED nhỏ ở phần đầu pin để thông báo trạng thái sạc. Cụ thể, đèn sẽ hiển thị màu đỏ trong quá trình nạp năng lượng và chuyển sang màu xanh khi pin đã đầy. Đáng chú ý, dù có cổng USB-C, NL1840R vẫn giữ được tính linh hoạt khi hoàn toàn tương thích với các bộ sạc Li-ion rời và các thiết bị đèn pin có tích hợp mạch sạc bên trong.

Thông số kỹ thuật và hiệu suất vận hành

Về mặt thông số, NL1840R sở hữu dung lượng 4.000mAh (tương đương 14.4Wh) với mức điện áp 3.6V. Đây là mức dung lượng cao hàng đầu hiện nay đối với dòng pin 18650, dù không phải là kỷ lục mới nhưng nó đảm bảo thời gian hoạt động bền bỉ cho các thiết bị tiêu thụ năng lượng lớn.

Theo công bố từ nhà sản xuất, viên pin này có độ bền ấn tượng với khả năng chịu được ít nhất 500 chu kỳ sạc. Sau khi đạt đến ngưỡng này, pin vẫn có thể duy trì được khoảng 80% dung lượng ban đầu, giúp kéo dài tuổi thọ sử dụng và tiết kiệm chi phí cho người dùng.

Lưu ý về kích thước và khả năng tương thích

Do phải tích hợp thêm hệ thống mạch bảo vệ và cổng sạc USB-C, kích thước của NL1840R có sự thay đổi nhẹ so với các dòng pin 18650 tiêu chuẩn. Pin có chiều dài khoảng 2,8 inch (tương đương 71,1 mm), dài hơn một chút so với các phiên bản khác trong dòng NL1840.

Người dùng cần lưu ý kiểm tra kỹ khay chứa pin trên thiết bị của mình để đảm bảo sự vừa vặn. Tuy nhiên, sự đánh đổi về kích thước này mang lại tính an toàn cao hơn nhờ các lớp bảo vệ chống quá sạc, quá xả và ngắn mạch được tích hợp sẵn.

Phân khúc giá và tính sẵn có trên thị trường

Hiện tại, Nitecore vẫn chưa công bố giá bán chính thức cho NL1840R. Tuy nhiên, giới chuyên môn dự đoán sản phẩm này sẽ có mức giá cao hơn các dòng pin thông thường do sở hữu nhiều công nghệ tích hợp. Để tham khảo, mẫu pin NL1840HP (không có cổng sạc trực tiếp) hiện đang được bán với giá khoảng 23,95 USD tại thị trường Mỹ.

Sản phẩm hiện đang bắt đầu được phân phối đến các đại lý khu vực. Với sự kết hợp giữa dung lượng 4.000mAh và cổng USB-C tiện lợi, NL1840R hứa hẹn sẽ là lựa chọn hàng đầu cho những người thường xuyên di chuyển hoặc sử dụng đèn pin cường độ cao.