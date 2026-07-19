Pisa ngược dòng thắng đậm Pavia trong trận giao hữu CLB Pisa ngược dòng đánh bại Pavia 6-1 trong trận giao hữu CLB, khép lại màn so tài bằng chiến thắng đậm; Pavia phải nhận thất bại nặng nề dù mở tỷ số.

Pisa 6 - 1 Pavia Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Pisa tiếp đón Pavia.

20' M. Carbonara mở tỷ số cho Pavia Phút 20', M. Carbonara lập công, giúp Pavia mở tỷ số 0-1.

36' M. Durmush đưa Pisa trở lại thế cân bằng Phút 36, M. Durmush lập công giúp Pisa gỡ hòa 1-1. Trận đấu trở lại thế cân bằng sau bàn thắng của Pavia.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 1.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

61' M. Leris đưa Pisa vượt lên Phút 61', M. Leris lập công, đưa Pisa vượt lên dẫn trước 2-1.

77' N. Conti giúp Pisa nới rộng cách biệt Phút 77, N. Conti lập công, giúp Pisa nới rộng cách biệt lên 3-1. Pisa đang tạo ra khoảng cách đáng kể trong trận đấu.

85' Pisa nới rộng cách biệt lên 4-1 Phút 85', Pisa ghi bàn, nới rộng cách biệt lên 4-1. Đội bóng áo xanh đang cho thấy sức tấn công vượt trội trong hiệp hai.

87' Pisa nới rộng cách biệt lên 5-1 Phút 87, Pisa ghi bàn để nới rộng cách biệt lên 5-1 . Đội bóng đang tạo ra khoảng cách rất lớn trong những phút cuối trận.

90' Pisa gia tăng cách biệt ở phút 90 Phút 90, Pisa ghi bàn để nới rộng cách biệt lên 6-1 trước Pavia. Đội chủ nhà đang tạo ra cách biệt rất lớn ở những phút cuối trận.

KT Kết thúc: Pisa 6-1 Pavia Trận đấu khép lại với tỷ số 6 - 1.

Cập nhật lúc 01:12 20/07/2026

Thông tin trận đấu

Pisa sẽ đối đầu Pavia trong một trận đấu thuộc khuôn khổ Giao hữu CLB. Trận đấu diễn ra lúc 23:00 ngày 19/07/2026.

Đây là những thông tin đã được xác nhận về cuộc so tài. Hiện chưa có dữ liệu cụ thể về phong độ gần đây, thành tích đối đầu, vị trí tại giải đấu, lực lượng vắng mặt hoặc đội hình dự kiến của hai đội.

Những điểm chưa thể đánh giá

Do chưa có thống kê về các trận gần nhất, chưa thể xác định đội nào đang có ưu thế rõ rệt về kết quả thi đấu. Tương tự, việc thiếu dữ liệu đối đầu khiến xu hướng giữa Pisa và Pavia chưa thể được phân tích một cách đáng tin cậy.

Thông tin về cầu thủ chấn thương, án treo giò và lựa chọn nhân sự cũng chưa được cung cấp. Vì vậy, chưa thể kết luận về mức độ ổn định của từng tuyến hoặc tác động của những thay đổi trong đội hình.

Nhận định trước trận

Với dữ liệu hiện có, trận đấu được xác định là cuộc chạm trán giữa Pisa và Pavia tại Giao hữu CLB, diễn ra vào lúc 23:00 ngày 19/07/2026. Các đánh giá sâu hơn về cách triển khai bóng, khả năng kiểm soát thế trận và phương án tiếp cận của hai đội cần chờ thêm thông tin về đội hình cũng như phong độ.

Do chưa có đủ cơ sở thống kê, chưa thể đưa ra dự đoán cụ thể về diễn biến hoặc kết quả trận đấu. Những thông tin bổ sung trước giờ bóng lăn sẽ có ý nghĩa quan trọng trong việc hoàn thiện nhận định.

Pisa 5 trận gần nhất B B B B B 0 Trận 0-0-0 T-H-B 0 Ghi (TB 0.0) 0 Thủng lưới Pavia 5 trận gần nhất T B T B T 0 Trận 0-0-0 T-H-B 0 Ghi (TB 0.0) 0 Thủng lưới