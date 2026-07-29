Pixel 11 lộ giá tại Anh: bản 256GB rẻ hơn nhưng pin Pro và Pro XL giảm dung lượng Thông tin rò rỉ tại Anh cho thấy Pixel 11 và Pixel 11 Pro bản 256GB giảm 20 bảng Anh, trong khi Pixel 11 Pro XL tăng 80 bảng Anh và pin giảm.

Thông tin rò rỉ mới về Pixel 11 tại Anh cho thấy Google có thể hạ giá phiên bản 256GB của Pixel 11 và Pixel 11 Pro so với thế hệ trước cùng dung lượng. Tuy nhiên, việc được cho là loại bỏ bản 128GB khiến số tiền tối thiểu để sở hữu máy mới có thể cao hơn, trong khi dung lượng pin của hai mẫu Pro lại giảm.

Các số liệu chưa phải thông tin chính thức từ Google. Theo nguồn tin, dòng Pixel 11 dự kiến ra mắt vào ngày 12 tháng 8, với ba phiên bản gồm Pixel 11, Pixel 11 Pro và Pixel 11 Pro XL.

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Giá 256GB thấp hơn, nhưng ngưỡng mua vào có thể tăng

Pixel 11 tiêu chuẩn được đồn đoán có giá khởi điểm 879 bảng Anh, tương đương khoảng 30,78 triệu đồng, cho bản 256GB. Mức này thấp hơn 20 bảng Anh, tương đương khoảng 700 nghìn đồng, so với Pixel 10 bản 256GB khi ra mắt.

Điểm cần lưu ý là phép so sánh này chỉ áp dụng cho cùng mức lưu trữ 256GB. Nguồn tin cho biết Google có thể không còn tùy chọn 128GB trên Pixel 11. Vì vậy, giá của bản 256GB giảm không đồng nghĩa giá tiếp cận thấp hơn so với thế hệ cũ, bởi người dùng có thể phải bắt đầu từ cấu hình lưu trữ cao hơn.

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Pixel 11 Pro giảm nhẹ, còn Pro XL tăng 80 bảng Anh

Với Pixel 11 Pro, giá rò rỉ là 1.079 bảng Anh cho bản 256GB, thấp hơn 20 bảng Anh so với Pixel 10 Pro cùng dung lượng. Đây là mô hình giá tương tự bản tiêu chuẩn: giá cấu hình 256GB được cho là giảm, nhưng mức giá tối thiểu thực tế còn phụ thuộc việc tùy chọn 128GB có bị loại bỏ hay không.

Ngược lại, Pixel 11 Pro XL bản 256GB được cho là có giá 1.279 bảng Anh, tăng 80 bảng Anh so với Pixel 10 Pro XL cùng dung lượng. Trong ba sản phẩm, đây là mẫu có thay đổi giá mạnh nhất theo hướng tăng.

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Dung lượng pin tạo khác biệt giữa bản thường và hai bản Pro

Thông số rò rỉ cho thấy Pixel 11 tiêu chuẩn có pin 4.985 mAh, cao hơn 15 mAh so với mức 4.970 mAh của Pixel 10. Đây là mức tăng nhỏ, nhưng là thay đổi theo hướng tích cực duy nhất trong ba mẫu được đề cập.

Trong khi đó, Pixel 11 Pro được cho là dùng pin 4.850 mAh, giảm 20 mAh so với Pixel 10 Pro có pin 4.870 mAh. Pixel 11 Pro XL có mức giảm đáng kể hơn: từ 5.200 mAh trên Pixel 10 Pro XL xuống 5.115 mAh, chênh lệch 85 mAh.

Dung lượng pin chỉ là một phần của thời lượng sử dụng thực tế. Nguồn tin chưa cung cấp thông tin về khả năng tối ưu điện năng của bộ xử lý mới, do đó chưa thể kết luận việc giảm dung lượng pin trên hai phiên bản Pro sẽ ảnh hưởng cụ thể ra sao đến thời gian sử dụng.

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Bảng đối chiếu dung lượng pin giữa hai thế hệ

Phiên bản Pixel 10 Series Pixel 11 Series theo rò rỉ Chênh lệch Bản tiêu chuẩn 4.970 mAh 4.985 mAh Tăng 15 mAh Bản Pro 4.870 mAh 4.850 mAh Giảm 20 mAh Bản Pro XL 5.200 mAh 5.115 mAh Giảm 85 mAh

Những điểm cần chờ xác nhận

Các dữ liệu hiện có cho thấy Pixel 11 có cách điều chỉnh không đồng đều giữa các phiên bản. Pixel 11 và Pixel 11 Pro được đồn đoán giảm giá ở cấu hình 256GB, còn Pixel 11 Pro XL tăng giá. Về pin, chỉ bản tiêu chuẩn tăng dung lượng, trong khi hai mẫu Pro giảm.

Do đây là thông tin rò rỉ, người dùng nên chờ công bố chính thức để xác nhận giá bán, các mức lưu trữ và thông số pin. Đặc biệt, việc có hay không phiên bản 128GB sẽ quyết định đáng kể đến mức giá khởi điểm thực tế của dòng Pixel 11.