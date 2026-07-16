PlayStation Store hoàn tiền cho Call of Duty: Black Ops trên PS5 do vấn nạn hack Hàng loạt game thủ PS5 đã thành công yêu cầu hoàn tiền cho Call of Duty: Black Ops sau khi gặp phải tình trạng hack máy chủ, lỗi XP và hiệu suất kết nối kém.

Nhiều chủ sở hữu các bản port Call of Duty: Black Ops 1 và 2 trên PlayStation 5 đang đồng loạt yêu cầu PlayStation Store hoàn tiền. Bên cạnh những phàn nàn về mức giá cao và thiếu các nâng cấp về hiệu suất, tình trạng máy chủ bị tấn công (hack) đã làm hỏng trải nghiệm chơi mạng của cộng đồng. Trong bối cảnh Sony đang chuyển dịch mạnh mẽ sang trò chơi kỹ thuật số, các chính sách hoàn tiền nghiêm ngặt của hãng này đang vấp phải sự chỉ trích dữ dội.

Lỗ hổng bảo mật nghiêm trọng và vấn nạn gian lận

Mặc dù đạt doanh số khả quan, các bản port của Call of Duty: Black Ops trên PS5 đang phải đối mặt với làn sóng chỉ trích ngày càng tăng. Một vụ tấn công máy chủ gần đây đã trở thành "giọt nước tràn ly", khiến nhiều người mua yêu cầu trả lại tiền. Cụ thể, những kẻ xấu đã khai thác các máy chủ đã qua chỉnh sửa (modded servers) để thăng cấp XP bất chính. Ngược lại, những người chơi vô tội lại bị giảm mức độ kinh nghiệm xuống các con số âm.

Banner shown for Call of Duty: Black Ops PS5 ports at PlayStation Store

Ngay cả những người không bị mất XP cũng cảm thấy khó chịu khi các hacker liên tục kết nối và ngắt kết nối, gây gián đoạn trận đấu. Activision đã phản hồi bằng cách cập nhật máy chủ sau khi tạm thời vô hiệu hóa các danh sách phát (playlists). Tuy nhiên, do phiên bản trên PS3 cũng từng gặp phải những vấn đề tương tự, khả năng bảo mật của các bản port trên PS5 hiện đang là mối lo ngại lớn đối với game thủ.

Trải nghiệm chơi mạng kém ổn định

Ngoài các lỗ hổng bảo mật, trải nghiệm chơi mạng của Black Ops còn gặp nhiều khó khăn về mặt kỹ thuật. Người chơi thường xuyên gặp lỗi khi cố gắng tham gia trận đấu cùng bạn bè và tình trạng ngắt kết nối diễn ra phổ biến. Khi trận đấu bắt đầu, hiện tượng trễ đầu vào (input lag) có thể làm gián đoạn thời gian di chuyển và tấn công, gây ức chế cho các game thủ chuyên nghiệp.

Thách thức từ chính sách hoàn tiền của Sony

So với Steam và các nền tảng kỹ thuật số cạnh tranh khác, quy định của Sony được đánh giá là rất khắt khe. Thông thường, khách hàng có 14 ngày để gửi yêu cầu hỗ trợ, nhưng việc tải xuống hoặc bắt đầu chơi sản phẩm sẽ làm mất quyền được hoàn tiền. Tuy nhiên, một số người dùng trên Reddit chia sẻ rằng việc kiên trì thuyết phục đội ngũ hỗ trợ khách hàng về việc trò chơi "không thể chơi được" (unplayable) đã giúp họ nhận lại tiền thành công.

Vấn đề này một lần nữa làm dấy lên các yêu cầu yêu cầu Sony xem xét lại chính sách hoàn tiền của PlayStation Store. Các trò chơi vật lý thường dễ dàng được trả lại cho các nhà bán lẻ ngay cả sau khi đã chơi một thời gian. Thế nhưng, với xu hướng loại bỏ hoàn toàn ổ đĩa vào đầu năm 2028, lựa chọn này sẽ dần biến mất, khiến người tiêu dùng phụ thuộc hoàn toàn vào các chính sách kỹ thuật số của hãng.