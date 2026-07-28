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    PocketByte: Thiết bị cầm tay mô-đun độc đáo tích hợp máy chơi game, iPod và PDA

    Tuệ Nhân28/07/2026 05:14

    Một lập trình viên 16 tuổi tại Canada đã sáng tạo ra PocketByte, thiết bị cầm tay độc đáo sở hữu các mô-đun phím bấm tháo rời giúp chuyển đổi giữa máy chơi game hoài cổ, máy nghe nhạc và PDA.

    Một lập trình viên 16 tuổi tại Canada vừa giới thiệu PocketByte, mẫu thiết bị cầm tay sở hữu thiết kế mô-đun độc đáo. Sản phẩm cho phép người dùng linh hoạt biến đổi chức năng từ máy chơi game hoài cổ, máy nghe nhạc đến thiết bị hỗ trợ cá nhân (PDA) nhờ các cụm phím điều khiển tháo rời.

    Cơ chế mô-đun điều khiển linh hoạt

    Điểm nhấn công nghệ của PocketByte nằm ở kết cấu cổng mở rộng dạng từ tính. Nhờ thiết kế này, người dùng có thể dễ dàng tháo lắp các cụm mô-đun phím bấm đầu vào để tùy biến chức năng của thiết bị theo nhu cầu:

    • Mô-đun Gamepad: Chuyển đổi thiết bị thành máy chơi game retro, hỗ trợ các tựa game nguyên bản phát triển cho Nintendo Game Boy Color, Super Nintendo hoặc Sega Genesis.
    • Mô-đun máy nghe nhạc: Trang bị bánh xe cuộn (click wheel) mang phong cách thiết kế đặc trưng của Apple iPod Classic.
    • Mô-đun bàn phím: Biến PocketByte thành một chiếc PDA thực thụ, đáp ứng các tác vụ cơ bản như ghi chú hay gửi email.
    PocketByte có thể sử dụng như một thiết bị chơi game cầm tay.
    PocketByte có thể sử dụng như một thiết bị chơi game cầm tay.

    Cấu hình phần cứng và hệ điều hành PocketbyteOS

    Mặc dù sở hữu khả năng biến hình đa dạng, phần cứng cốt lõi của PocketByte được xây dựng trên nền tảng vi điều khiển nhỏ gọn nhằm tối ưu chi phí và năng lượng tiêu thụ.

    Thành phầnThông số kỹ thuật
    Màn hìnhIPS 2,8 inch, độ phân giải 320 x 240 pixel
    Vi xử lýESP32-S3
    Bộ nhớ RAM8 MB
    Khả năng lưu trữThẻ nhớ microSD (hỗ trợ tối đa 32 GB)
    Dung lượng pin1.500 mAh (sạc qua USB-C, thời lượng sử dụng nhiều giờ)
    Kết nối & Âm thanhWi-Fi, Bluetooth, giắc cắm 3,5 mm, loa mono
    Hệ điều hànhPocketbyteOS (mã nguồn mở)
    Thiết kế phần cứng và cổng kết nối mô-đun của PocketByte

    Kế hoạch thương mại hóa và giá bán dự kiến

    Theo công bố, các đơn đặt hàng cho PocketByte sẽ chính thức mở trong mùa hè thông qua website của nhà sản xuất. Giai đoạn đầu, một số lượng hạn chế bộ công cụ dành cho nhà phát triển (developer kit) sẽ được xuất xưởng trước khi phiên bản tinh chỉnh hoàn thiện được sản xuất hàng loạt.

    Giá bán chính thức của PocketByte hiện chưa được cố định, tuy nhiên mức giá dự kiến sẽ dao động trong khoảng từ 70 USD đến 100 USD (tương đương khoảng 1,8 triệu đến 2,5 triệu đồng).

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      Khoa học - công nghệ
      PocketByte: Thiết bị cầm tay mô-đun độc đáo tích hợp máy chơi game, iPod và PDA
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