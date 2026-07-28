PocketByte: Thiết bị cầm tay mô-đun độc đáo tích hợp máy chơi game, iPod và PDA Một lập trình viên 16 tuổi tại Canada đã sáng tạo ra PocketByte, thiết bị cầm tay độc đáo sở hữu các mô-đun phím bấm tháo rời giúp chuyển đổi giữa máy chơi game hoài cổ, máy nghe nhạc và PDA.

Một lập trình viên 16 tuổi tại Canada vừa giới thiệu PocketByte, mẫu thiết bị cầm tay sở hữu thiết kế mô-đun độc đáo. Sản phẩm cho phép người dùng linh hoạt biến đổi chức năng từ máy chơi game hoài cổ, máy nghe nhạc đến thiết bị hỗ trợ cá nhân (PDA) nhờ các cụm phím điều khiển tháo rời.

Cơ chế mô-đun điều khiển linh hoạt

Điểm nhấn công nghệ của PocketByte nằm ở kết cấu cổng mở rộng dạng từ tính. Nhờ thiết kế này, người dùng có thể dễ dàng tháo lắp các cụm mô-đun phím bấm đầu vào để tùy biến chức năng của thiết bị theo nhu cầu:

Mô-đun Gamepad: Chuyển đổi thiết bị thành máy chơi game retro, hỗ trợ các tựa game nguyên bản phát triển cho Nintendo Game Boy Color, Super Nintendo hoặc Sega Genesis.

Chuyển đổi thiết bị thành máy chơi game retro, hỗ trợ các tựa game nguyên bản phát triển cho Nintendo Game Boy Color, Super Nintendo hoặc Sega Genesis. Mô-đun máy nghe nhạc: Trang bị bánh xe cuộn (click wheel) mang phong cách thiết kế đặc trưng của Apple iPod Classic.

Trang bị bánh xe cuộn (click wheel) mang phong cách thiết kế đặc trưng của Apple iPod Classic. Mô-đun bàn phím: Biến PocketByte thành một chiếc PDA thực thụ, đáp ứng các tác vụ cơ bản như ghi chú hay gửi email.

PocketByte có thể sử dụng như một thiết bị chơi game cầm tay.

Cấu hình phần cứng và hệ điều hành PocketbyteOS

Mặc dù sở hữu khả năng biến hình đa dạng, phần cứng cốt lõi của PocketByte được xây dựng trên nền tảng vi điều khiển nhỏ gọn nhằm tối ưu chi phí và năng lượng tiêu thụ.

Thành phần Thông số kỹ thuật Màn hình IPS 2,8 inch, độ phân giải 320 x 240 pixel Vi xử lý ESP32-S3 Bộ nhớ RAM 8 MB Khả năng lưu trữ Thẻ nhớ microSD (hỗ trợ tối đa 32 GB) Dung lượng pin 1.500 mAh (sạc qua USB-C, thời lượng sử dụng nhiều giờ) Kết nối & Âm thanh Wi-Fi, Bluetooth, giắc cắm 3,5 mm, loa mono Hệ điều hành PocketbyteOS (mã nguồn mở)

Kế hoạch thương mại hóa và giá bán dự kiến

Theo công bố, các đơn đặt hàng cho PocketByte sẽ chính thức mở trong mùa hè thông qua website của nhà sản xuất. Giai đoạn đầu, một số lượng hạn chế bộ công cụ dành cho nhà phát triển (developer kit) sẽ được xuất xưởng trước khi phiên bản tinh chỉnh hoàn thiện được sản xuất hàng loạt.

Giá bán chính thức của PocketByte hiện chưa được cố định, tuy nhiên mức giá dự kiến sẽ dao động trong khoảng từ 70 USD đến 100 USD (tương đương khoảng 1,8 triệu đến 2,5 triệu đồng).