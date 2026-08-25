POCO F9 Pro và POCO F9 Ultra lộ diện vi xử lý Snapdragon mới: Phân tích chi tiết hiệu năng POCO xác nhận thông số chip trên bộ đôi POCO F9 Pro và F9 Ultra trước thềm ra mắt ngày 1/9, mang đến biến thể Snapdragon 8 Elite Gen 5 V-series hoàn toàn mới.

POCO vừa chính thức xác nhận cấu hình vi xử lý của bộ đôi smartphone POCO F9 Pro và POCO F9 Ultra trước thềm sự kiện ra mắt. Động thái này hé lộ chiến lược phân cấp phần cứng rõ nét cùng sự xuất hiện của dòng chip xử lý mới lạ trong phân khúc cận cao cấp.

Thông tin chipset POCO F9 Pro và F9 Ultra

POCO F9 Ultra: Duy trì nền tảng Snapdragon 8 Elite Gen 5

Ở phiên bản cao cấp nhất, POCO F9 Ultra được xác nhận sẽ tiếp tục trang bị vi xử lý Snapdragon 8 Elite Gen 5. Đây là nền tảng bán dẫn đầu bảng từng xuất hiện trên thế hệ tiền nhiệm F8 Ultra.

Việc tái sử dụng chipset này đồng nghĩa với việc POCO F9 Ultra không có bước nhảy vọt về sức mạnh tính toán thuần túy từ CPU. Mặc dù vậy, hiệu năng thực tế của Snapdragon 8 Elite Gen 5 vẫn thuộc nhóm dẫn đầu thị trường, đáp ứng mượt mà các tác vụ xử lý phức tạp và các tựa game đồ họa nặng hiện nay.

POCO F9 Ultra sẽ có cấu hình cực khủng

POCO F9 Pro: Đột phá với vi xử lý Snapdragon 8 Elite Gen 5 V-series

Tâm điểm chú ý thuộc về phiên bản POCO F9 Pro khi thiết bị này được tích hợp vi xử lý Snapdragon 8 Elite Gen 5 V-series hoàn toàn mới. Đây là biến thể được tùy biến đặc biệt nhằm tối ưu hóa năng lực tính toán của CPU.

Cụ thể, CPU trên dòng V-series giữ nguyên số nhân xử lý như bản Elite Gen 5 tiêu chuẩn nhưng được đẩy xung nhịp lên mức cao hơn, mang lại hiệu năng xử lý tác vụ vượt trội hơn các dòng vi xử lý thông thường. Tuy nhiên, để cân bằng phân khúc, phần cứng đồ họa đã được điều chỉnh giảm bớt:

Cụm xử lý đồ họa (GPU): Quy mô giảm 33%, còn 8 đơn vị xử lý so với 12 đơn vị trên bản tiêu chuẩn.

Quy mô giảm 33%, còn 8 đơn vị xử lý so với 12 đơn vị trên bản tiêu chuẩn. Bộ nhớ đệm GPU: Dung lượng giảm từ 18MB xuống còn 12MB.

POCO F9 Pro có nhiều nâng cấp ấn tượng

Mặc dù GPU bị tinh giản, năng lực xử lý đồ họa của Snapdragon 8 Elite Gen 5 V-series vẫn tương đương với thế hệ vi xử lý tiền nhiệm, đảm bảo trải nghiệm chơi game ổn định và tiết kiệm năng lượng.

Bảng so sánh thông số kỹ thuật bộ đôi POCO F9 Series

Thông số POCO F9 Pro POCO F9 Ultra Vi xử lý Snapdragon 8 Elite Gen 5 V-series Snapdragon 8 Elite Gen 5 Số nhân CPU Tương đương bản tiêu chuẩn (Xung nhịp cao hơn) Tiêu chuẩn Số đơn vị GPU 8 đơn vị 12 đơn vị Bộ nhớ đệm GPU 12MB 18MB Tùy chọn màu sắc Xanh Aurora Đỏ Đậm Phiên bản nội địa Redmi K100 Pro Redmi K100 Pro Max

Lộ trình ra mắt và phân phối

Bộ đôi POCO F9 Pro và POCO F9 Ultra thực chất là các phiên bản quốc tế được phát triển từ hai mẫu máy Redmi K100 Pro và Redmi K100 Pro Max tại thị trường nội địa Trung Quốc.

Theo kế hoạch công bố, dòng sản phẩm mới sẽ chính thức ra mắt toàn cầu vào ngày 1 tháng 9. POCO F9 Pro sẽ lên kệ với tùy chọn màu Xanh Aurora trẻ trung, trong khi POCO F9 Ultra sở hữu lớp hoàn thiện màu Đỏ Đậm cá tính.