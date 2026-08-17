POCO M8x 5G lộ diện thiết kế tối giản với cụm camera tinh gọn và viền màu vàng ấn tượng POCO M8x 5G xuất hiện trên sàn thương mại điện tử Flipkart với thiết kế viền phẳng, cụm camera thu nhỏ và phối màu vàng độc đáo dành cho phân khúc giá rẻ.

Thương hiệu POCO vừa chính thức công bố những hình ảnh teaser đầu tiên của mẫu smartphone POCO M8x 5G trên nền tảng thương mại điện tử Flipkart. Sản phẩm gây chú ý với phong cách thiết kế tối giản, tinh tế, hứa hẹn sẽ làm phong phú thêm sự lựa chọn ở phân khúc điện thoại 5G tầm trung giá rẻ.

Xiaomi chia sẻ teaser về POCO M8x

Tối giản mặt lưng và thu nhỏ kích thước cụm camera

Khác với phiên bản POCO M8 Power vốn sở hữu cụm máy ảnh lớn chiếm trọn nửa trên mặt lưng, POCO M8x 5G mang đến phong cách gọn gàng hơn. Cụm camera sau đã được thu gọn diện tích đáng kể, tạo cảm giác tổng thể máy cân đối và hiện đại.

Dựa trên hình ảnh công bố, mặt sau thiết bị sở hữu hai ống kính lớn. Nhiều khả năng máy sẽ sử dụng một cảm biến chính đảm nhận chức năng chụp ảnh chính kết hợp cùng một cảm biến phụ hỗ trợ, tương tự cách bố trí camera 50MP trên bản Power.

Điện thoại POCO mới có thông số kỹ thuật khá tốt

Khung viền phẳng cùng điểm nhấn sắc vàng trẻ trung

Điểm đáng chú ý trong ngôn ngữ thiết kế của POCO M8x 5G là phần khung viền phẳng theo xu hướng hiện nay. Điểm xuyết trên khung máy là tông màu vàng nổi bật, tạo sự đồng bộ với phần viền bao quanh cụm camera.

Logo POCO được bố trí tinh tế ở chính giữa nửa dưới mặt lưng. Sự tiết chế các chi tiết trang trí phức tạp giúp mẫu điện thoại này sở hữu vẻ ngoài hiện đại và chỉn chu hơn so với mặt bằng chung của phân khúc giá rẻ.

POCO M8x 5G sẽ sớm ra mắt trong thời gian tới

Kỳ vọng cấu hình và khả năng cạnh tranh phân khúc

Dù thông số kỹ thuật chi tiết chưa được xác nhận đầy đủ ngoài tính năng hỗ trợ mạng 5G, POCO M8x 5G được kỳ vọng tiếp tục duy trì thế mạnh về cấu hình trên mức giá của dòng M-series.

Để tham chiếu, mẫu POCO M8 Power ra mắt trước đó sở hữu màn hình AMOLED 6.9 inch độ phân giải FHD+ với tần số quét 120Hz. Thiết bị trang bị vi xử lý Snapdragon 4 Gen 4, dung lượng pin 8.000 mAh, bộ nhớ RAM tối đa 8GB và dung lượng lưu trữ 128GB với giá bán khoảng 24.999 INR. Do đó, POCO M8x 5G dự kiến sẽ có mức giá hợp lý nhằm tối ưu tính cạnh tranh khi chính thức mở bán.