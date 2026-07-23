Poco X8 lộ diện thông số kỹ thuật: Pin 9.000mAh và màn hình OLED 1.5K siêu sáng Mẫu smartphone Poco X8 vừa đạt các chứng nhận quan trọng tại Thái Lan và Singapore, hé lộ cấu hình mạnh mẽ với chip Snapdragon 6s Gen 4 và viên pin dung lượng đột phá.

Poco X8 đang tiến rất gần đến ngày ra mắt chính thức sau khi xuất hiện trên các hệ thống chứng nhận của Thái Lan (NBTC) và Singapore (IMDA). Thiết bị mang mã hiệu POCO-2607DPC18G được kỳ vọng sẽ là mảnh ghép hoàn thiện dòng X8 series, sau khi các phiên bản Pro và Pro Max đã được giới thiệu trước đó.

Poco X8 tiếp nối sự ra mắt của phiên bản X8 Pro Max trong hình.

Chứng nhận quốc tế xác nhận sự hiện diện của Poco X8

Dữ liệu từ cơ quan NBTC của Thái Lan và IMDA của Singapore đã xác nhận sự tồn tại của Poco X8. Dù các chứng nhận này chưa tiết lộ toàn bộ chi tiết phần cứng, nhưng cơ sở dữ liệu IMDA đã xác nhận máy hỗ trợ đầy đủ các kết nối hiện đại như NFC, Bluetooth và Wi-Fi. Điều này cho thấy thiết bị đã sẵn sàng để thương mại hóa, với thị trường mục tiêu đầu tiên có thể là Thái Lan và Malaysia.

Chứng nhận NBTC của Poco X8.

Chứng nhận IMDA của Poco X8.

Cấu hình dự kiến: Bản nâng cấp từ Redmi Note 17 Pro

Nhiều nguồn tin rò rỉ cho rằng Poco X8 thực chất là phiên bản đổi tên của Redmi Note 17 Pro đã ra mắt tại thị trường Trung Quốc. Nếu thông tin này chính xác, Poco X8 sẽ sở hữu những thông số kỹ thuật cực kỳ ấn tượng trong phân khúc tầm trung. Điểm nhấn lớn nhất nằm ở viên pin dung lượng lên tới 9.000mAh đi kèm công nghệ sạc nhanh 67W, một con số hiếm thấy trên các dòng smartphone phổ thông hiện nay.

Về khả năng hiển thị, thiết bị dự kiến trang bị màn hình OLED kích thước 6,83 inch, độ phân giải 1.5K. Tấm nền này hỗ trợ tần số quét 120Hz và có độ sáng tối đa lên tới 3.200 nits, đảm bảo khả năng hiển thị rõ nét ngay cả dưới ánh nắng gắt.

Hiệu năng và khả năng nhiếp ảnh

Bên trong Poco X8 là vi xử lý Snapdragon 6s Gen 4 của Qualcomm, kết hợp cùng chuẩn RAM LPDDR4x và bộ nhớ trong UFS 3.1. Cấu hình này hứa hẹn mang lại trải nghiệm mượt mà cho các tác vụ hàng ngày và chơi game ở mức thiết lập phù hợp.

Hệ thống camera của máy bao gồm cảm biến chính 50MP, hỗ trợ bởi một camera đo độ sâu 2MP ở mặt sau và camera selfie 8MP ở mặt trước. Ngoài ra, Poco X8 còn được trang bị cảm biến vân tay dưới màn hình, loa kép stereo và khả năng kháng nước, kháng bụi đạt các tiêu chuẩn IP66, IP68 và IP69.

Bảng thông số kỹ thuật dự kiến của Poco X8

Thành phần Thông số chi tiết Màn hình 6,83-inch OLED, 1.5K, 120Hz, 3200 nits Vi xử lý Snapdragon 6s Gen 4 Bộ nhớ RAM LPDDR4x, ROM UFS 3.1 Pin và Sạc 9.000mAh, sạc nhanh 67W Camera sau 50MP (Chính) + 2MP (Sâu) Camera trước 8MP Tính năng khác NFC, IP66/IP68/IP69, Vân tay dưới màn hình

Mặc dù Poco chưa chính thức xác nhận các thông số này, nhưng với việc đạt được các chứng nhận quan trọng, Poco X8 được dự báo sẽ ra mắt rộng rãi trên thị trường quốc tế vào cuối quý 3 năm 2026.