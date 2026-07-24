Polessya và FC Copenhagen rượt đuổi tỷ số, bất phân thắng bại Trong khuôn khổ vòng loại thứ hai UEFA Europa Conference League, Polessya hòa FC Copenhagen 3-3 tại Košická futbalová aréna sau màn rượt đuổi tỷ số kéo dài đến những phút cuối. Hai đội cùng chia điểm và chưa thể phân định lợi thế sau trận đấu.

Polessya 3 - 3 FC Copenhagen Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Polessya tiếp đón FC Copenhagen.

4' Robert giúp FC Copenhagen vượt lên sớm Phút 4', Robert lập công cho FC Copenhagen sau đường kiến tạo của M. Madsen, đưa đội khách dẫn 0-1. FC Copenhagen sớm tạo lợi thế ngay từ những phút đầu trận.

6' Polessya gỡ hòa 1-1 Phút 6', I. Krasnopir dứt điểm ghi bàn cho Polessya sau đường kiến tạo của O. Nazarenko, đưa tỷ số về 1-1. Trận đấu tại Košická futbal aréna nhanh chóng trở lại thế cân bằng.

36' O. Fedor đưa Polessya vượt lên Phút 36', O. Fedor ghi bàn cho Polessya sau đường kiến tạo của O. Andriyevski, nâng tỷ số lên 2-1. Polessya đã vượt lên dẫn trước sau màn rượt đuổi hấp dẫn.

42' J. Suzuki nhận thẻ vàng vì kéo người Phút 42', J. Suzuki của FC Copenhagen nhận thẻ vàng vì kéo người. Chiếc thẻ buộc tiền vệ này phải thận trọng hơn trong những phút cuối hiệp một.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 2 - 1.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

46' Ndjee vào sân đầu hiệp hai Phút 46', FC Copenhagen đưa G. Vianney Ndjee vào sân thay M. Nyassi. Sự điều chỉnh đầu hiệp hai được thực hiện trong bối cảnh đội khách đang lép vế về tỷ số.

46' Polessya ép sân dù cầm bóng ít hơn Phút 46', FC Copenhagen cầm bóng nhiều hơn (43% - 57%) nhưng Polessya mới là đội tạo sức ép rõ rệt, với số pha dứt điểm vượt trội 12 - 3 và 5 - 2 lần trúng đích. Copenhagen đang phải chống đỡ trước áp lực liên tục của đội đang dẫn.

55' Robert đưa FC Copenhagen trở lại thế cân bằng Phút 55, Robert ghi bàn cho FC Copenhagen sau đường kiến tạo của M. Elyounoussi, đưa tỷ số lên 2-2. Đội khách đã đáp trả mạnh mẽ để san bằng thế trận.

58' Copenhagen cầm bóng, Polessya dứt điểm nhiều hơn Sau 58 phút, FC Copenhagen kiểm soát bóng nhỉnh hơn với 41% - 59%, nhưng Polessya mới là đội dứt điểm nhiều hơn, 12 - 6. Thế trận vì thế vẫn giằng co: Copenhagen chủ động giữ bóng, còn Polessya tìm cách tăng sức ép trong những pha lên bóng.

59' O. Fedor nhận thẻ vàng Phút 59', O. Fedor của Polessya nhận thẻ vàng vì Tripping. Với tỷ số 2-2, trận đấu tiếp tục diễn ra căng thẳng.

65' A. Kral vào sân, FC Copenhagen thay người Phút 65', FC Copenhagen thay người: A. Kral vào sân thay M. Garananga. Sự điều chỉnh diễn ra khi tỷ số đang là 2-2, trong thế trận cân bằng và còn nhiều thời gian để tạo khác biệt.

67' W. Clem nhận thẻ vàng ở phút 67 Phút 67, W. Clem của FC Copenhagen nhận thẻ vàng sau lỗi Holding. Trận đấu đang diễn ra căng thẳng khi tỷ số là 2-2.

70' Polessya thay người ở phút 70 Phút 70, Polessya đưa O. Filippov vào sân thay O. Fedor. Trận đấu vẫn đang giằng co khi hai đội chưa thể tạo ra khác biệt.

70' Polessya thay người, V. Veleten nhập cuộc Phút 70', V. Veleten vào sân thay Leandro Andrade bên phía Polessya. Đội chủ nhà làm mới nhân sự trong bối cảnh trận đấu đang giằng co với tỷ số 2-2.

70' Polessya điều chỉnh nhân sự phút 70 Phút 70, Polessya thay người: M. Bragaru vào sân thay O. Nazarenko. Đội chủ nhà làm mới nhân sự trong bối cảnh trận đấu đang trở lại thế cân bằng.

70' Copenhagen nhỉnh hơn ở khả năng kiểm soát bóng Sau 70 phút, FC Copenhagen nhỉnh hơn về kiểm soát bóng với 45% - 55%, nhưng Polessya lại tích cực dứt điểm hơn, 14 - 8. Hai đội vẫn khá cân bằng ở khả năng đưa bóng trúng đích khi cùng có 5 - 5.

74' B. Tomandzoto nhận thẻ vàng Phút 74, B. Tomandzoto (Polessya) nhận thẻ vàng vì hành vi kéo người. Trận đấu đang ở thế giằng co khi Polessya và FC Copenhagen hòa 2-2.

80' Polessya thay người ở phút 80 Phút 80', Polessya đưa L. Emerllahu vào sân thay O. Andriyevski. Trận đấu vẫn giằng co khi tỷ số đang là 2-2.

80' FC Copenhagen thay người ở phút 80 Phút 80', FC Copenhagen đưa A. Cornelius vào sân thay Robert. Trận đấu đang cân bằng, và sự thay đổi này mang đến thêm một lựa chọn cho đội khách trong những phút cuối.

82' Polessya thay người ở phút 82 Phút 82, Polessya đưa M. Gayduchyk vào sân thay I. Krasnopir. Đội chủ nhà làm mới nhân sự trong những phút cuối.

82' Polessya dứt điểm nhiều, Copenhagen nhỉnh bóng Phút 82' , FC Copenhagen nhỉnh hơn về kiểm soát bóng với 47% - 53%, nhưng Polessya mới là đội tạo nhiều áp lực hơn qua thống kê dứt điểm 17 - 8. Dù vậy, số cú sút trúng đích đang cân bằng 5 - 5, cho thấy thế trận vẫn giằng co khi hai đội hòa 2 - 2.

83' M. Madsen đưa FC Copenhagen vượt lên Phút 83', M. Madsen ghi bàn cho FC Copenhagen sau đường kiến tạo của Y. Moukoko, đưa đội bóng này vượt lên dẫn trước.

88' Polessya gỡ hòa nghẹt thở ở phút 88 Phút 88, O. Filippov lập công sau đường kiến tạo của V. Veleten, đưa Polessya gỡ hòa 3-3 trước FC Copenhagen. Màn rượt đuổi kịch tính tiếp tục nóng lên ở những phút cuối.

90+3' FC Copenhagen thay người ở phút bù giờ Phút 90+3', FC Copenhagen đưa M. Nasnas vào sân thay Y. Moukoko. Đây là sự điều chỉnh ở những phút cuối, khi trận đấu đang diễn ra giằng co.

KT Kết thúc: Polessya 3-3 FC Copenhagen Trận đấu khép lại với tỷ số 3 - 3.

Cập nhật lúc 02:58 24/07/2026

Polessya Thống kê FC Copenhagen 50% Kiểm soát bóng 50% 20 Dứt điểm 10 7 Trúng đích 6 2 Phạt góc 3 7 Phạm lỗi 13 1 Việt vị 4 3 Thủ môn cứu thua 4

Cầu thủ nổi bật Robert FC Copenhagen 2 bàn Mads Emil Madsen FC Copenhagen 1 bàn · 1 kiến tạo Igor Krasnopir Polessya 1 bàn Oleksandr Filippov Polessya 1 bàn Oleg Fedor Polessya 1 bàn Oleksandr Nazarenko Polessya 1 kiến tạo · điểm 8.3

Thông tin trận đấu

Polessya sẽ đối đầu FC Copenhagen tại UEFA Europa Conference League lúc 01:00 ngày 24/07/2026. Trận đấu diễn ra trên sân Košická futbalová aréna.

Bối cảnh trước trận được chú ý bởi lần đối đầu gần nhất giữa hai đội, khi Polessya giành chiến thắng. Đây là cơ sở đáng kể để đánh giá sự cân bằng tâm lý trước cuộc chạm trán sắp tới, dù dữ liệu hiện có chưa cho phép mở rộng sang những kết luận khác về phong độ hoặc mục tiêu mùa giải.

Thế đối đầu nghiêng về Polessya

Hai đội mới có một lần đối đầu gần nhất được ghi nhận. Polessya thắng một trận, trong khi FC Copenhagen chưa có chiến thắng và hai đội không hòa trận nào trong lần thống kê này.

Chi tiết trên cho thấy Polessya đang nắm lợi thế ở khía cạnh đối đầu trực tiếp. Tuy nhiên, một lần gặp nhau chưa đủ để hình thành xu hướng dài hạn, vì vậy kết quả sắp tới vẫn phụ thuộc vào cách mỗi đội triển khai trận đấu trên sân.

Những điểm chưa thể xác định

Dữ liệu được cung cấp không bao gồm phong độ gần đây, vị trí tại giải, danh sách cầu thủ vắng mặt hoặc đội hình dự kiến. Vì vậy, chưa thể đưa ra đánh giá cụ thể về trạng thái lực lượng, khả năng kiểm soát bóng hay những phương án chiến thuật mà hai huấn luyện viên có thể lựa chọn.

Tương tự, không có đủ thông tin để xác định đội nào sẽ chủ động pressing, tổ chức phòng ngự thấp hay ưu tiên tấn công biên. Việc tránh suy đoán là cần thiết để nhận định bám sát những thông tin đã được xác nhận.

Nhận định trước trận

Polessya có lợi thế tâm lý từ chiến thắng trong lần đối đầu gần nhất, trong khi FC Copenhagen sẽ hướng tới việc thay đổi xu hướng đó. Dù vậy, dữ liệu hiện tại chưa đủ để khẳng định ưu thế toàn diện của bất kỳ bên nào.

Trận đấu tại Košická futbalová aréna vì thế có thể được quyết định bởi khả năng tận dụng cơ hội và sự cân bằng trong cách tiếp cận của hai đội. Kết quả đối đầu gần nhất tạo thêm điểm nhấn cho cuộc so tài, nhưng không nên được xem là căn cứ duy nhất để dự báo diễn biến trận đấu.

Lịch sử đối đầu 1 trận gần nhất Polessya · 1 thắng 0 hòa FC Copenhagen · 0 thắng Polessya 2 - 1 FC Copenhagen POL

Polessya 5 trận gần nhất T B B T H 0 Trận 0-0-0 T-H-B 0 Ghi (TB 0.0) 0 Thủng lưới FC Copenhagen 5 trận gần nhất B T T H T 0 Trận 0-0-0 T-H-B 0 Ghi (TB 0.0) 0 Thủng lưới