Porto khuất phục Aston Villa 2-1 trong màn thử nghiệm kịch tính tại Dragao Porto tận dụng kinh nghiệm đấu trường châu Âu để đánh bại dàn cầu thủ trẻ Aston Villa 2-1 trong trận giao hữu tiền mùa giải tại Estadio do Dragao.

Trong trận giao hữu tiền mùa giải đầy kịch tính tại Estadio do Dragao, Porto đã khẳng định bản lĩnh của đội bóng thường xuyên góp mặt tại UEFA Champions League khi khuất phục Aston Villa với tỷ số 2-1. Dù huấn luyện viên Unai Emery tung ra nhiều nhân tố trẻ, đại diện nước Anh vẫn cống hiến một thế trận đôi công sòng phẳng và giàu năng lượng.

Màn rượt đuổi tỷ số chớp nhoáng trong hiệp một

Được thi đấu dưới sự cổ vũ của khán giả nhà, Porto chủ động áp đặt lối chơi ngay sau tiếng còi khai cuộc. Thành quả đến với đại diện Bồ Đào Nha chỉ sau 5 phút bóng lăn. Từ một tình huống ném biên mạnh vào vùng cấm địa, bóng được đánh đầu nối thuận lợi để William Gomes dứt điểm vô lê hiểm hóc, mở tỷ số 1-0 cho Porto.

William Gomes lập công cho Porto. Ảnh: Getty.

Không hề nao núng sau bàn thua sớm, Aston Villa nhanh chóng đáp trả nhờ sự chủ động của tuyến giữa. Phút thứ 12, tiền vệ Lamare Bogarde thực hiện pha đánh chặn xuất sắc rồi kiến tạo thuận lợi cho Luka Lynch. Tiền đạo trẻ của Villa xử lý bình tĩnh trong vòng cấm trước khi dứt điểm chìm đưa bóng vào góc lưới, quân bình tỷ số 1-1.

Pepê lên tiếng và màn thử nghiệm nhân sự của Unai Emery

Sau những phút đầu diễn ra với tốc độ cao, Aston Villa dần kiểm soát nhịp độ nhờ khả năng luân chuyển bóng ngắn tự tin. Tuy nhiên, điểm tựa bản lĩnh giúp Porto lấy lại thế dẫn bàn ở thời điểm then chốt. Phút 41, từ một tình huống cố định, Pepê tận dụng cơ hội dứt điểm đánh bại thủ thành Marco Bizot, nâng tỷ số lên 2-1 cho Porto trước khi bước vào giờ nghỉ.

Aston Villa nhận thất bại 1-2. Ảnh: Trang chủ Aston Villa.

Sang hiệp hai, HLV Unai Emery tiến hành hàng loạt sự thay đổi nhân sự khi trao cơ hội cho Kosta Nedeljkovic, Joao Gomes và thủ môn James Wright. Aston Villa nỗ lực gia tăng áp lực nhằm tìm kiếm bàn gỡ, nhưng hệ thống phòng ngự kỷ luật của Porto đã đứng vững. Tình huống đáng chú ý nhất thuộc về Bradley Burrowes ở phút 80 với cú dứt điểm uy lực đưa bóng đi chệch cột dọc trong gang tấc.

Trận đấu khép lại với thắng lợi 2-1 nghiêng về đội chủ nhà Porto. Dù thất bại, Aston Villa vẫn thu về những tín hiệu tích cực từ sự tự tin của các tài năng trẻ như Luka Lynch hay Lamare Bogarde. Theo kế hoạch, thầy trò Unai Emery sẽ trở về Anh để tiếp tục quá trình chuẩn bị cho mùa giải mới bằng cuộc đụng độ với Real Sociedad vào ngày 29 tháng 7.