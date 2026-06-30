Project Castaway: Game sinh tồn thế giới mở giảm giá sâu 65% trên Steam Với bối cảnh Thái Bình Dương rộng lớn, Project Castaway kết hợp giữa xây dựng căn cứ và quản lý tâm lý nhân vật, hiện đang đạt mức giá thấp kỷ lục dưới 7 USD.

Project Castaway, tựa game sinh tồn thế giới mở lấy bối cảnh đại dương bao la, đang trở thành tâm điểm chú ý khi áp dụng mức giảm giá mạnh nhất từ trước đến nay. Được phát triển bởi Mardonpol, trò chơi đưa game thủ vào vai một người sống sót sau vụ đắm tàu, phải đối mặt với những thử thách khắc nghiệt để duy trì sự sống giữa các hòn đảo hoang sơ.

Hình ảnh một vụ đắm tàu trong trò chơi Project Castaway.

Cơ chế sinh tồn khắc nghiệt giữa lòng Thái Bình Dương

Ra mắt chính thức vào ngày 17/03/2026, Project Castaway tập trung vào các yếu tố cốt lõi của dòng game sinh tồn. Người chơi có thể lựa chọn trải nghiệm đơn độc hoặc lập đội cùng 3 người chơi khác trong chế độ co-op 4 người. Nhiệm vụ đầu tiên và quan trọng nhất là tìm kiếm nguồn thực phẩm và nước sạch để duy trì các chỉ số cơ bản của cơ thể.

Điểm khác biệt của trò chơi nằm ở việc quản lý sức khỏe tâm thần. Bên cạnh việc chống chọi với cơn đói và thú dữ, nhân vật chính còn phải đối mặt với các ảo giác khi tâm lý bất ổn. Những ảo giác này không chỉ là hiệu ứng hình ảnh mà còn buộc người chơi phải chiến đấu bằng vũ khí và công cụ để bảo vệ bản thân.

Hệ thống xây dựng và chế tạo raft chuyên sâu

Để mở rộng phạm vi khám phá, người chơi cần thu thập tài liệu để chế tạo bè (raft), cho phép di chuyển qua lại giữa các hòn đảo trong quần đảo. Hệ thống xây dựng trong game được đánh giá cao nhờ tính linh hoạt, cho phép người dùng thiết lập từ những lều tạm đơn giản đến các căn cứ kiên cố để lưu trữ tài nguyên và chế tạo công cụ nâng cao.

Hình ảnh một ngôi nhà được xây dựng trong Project Castaway.

Cơ chế thu thập tài nguyên đòi hỏi sự tính toán kỹ lưỡng, khi mỗi hòn đảo lại sở hữu những loại vật liệu đặc thù. Việc nâng cấp trại không chỉ giúp cải thiện khả năng phòng thủ mà còn là chìa khóa để mở khóa các công nghệ sinh tồn hiện đại hơn.

Một khu trại trong Project Castaway.

Phân tích ưu nhược điểm từ phản hồi cộng đồng

Hiện tại, Project Castaway nhận được 66% đánh giá tích cực từ hơn 1.700 đánh giá trên Steam. Nhiều người chơi đã thực hiện các so sánh chi tiết giữa tựa game này với những cái tên đình đám cùng thể loại như Green Hell hay Stranded Deep.

Ưu điểm: Đồ họa ấn tượng, tái hiện chân thực không khí nhiệt đới và đại dương. Cơ chế xây dựng trực quan và có chiều sâu được xem là điểm sáng lớn nhất.

Đồ họa ấn tượng, tái hiện chân thực không khí nhiệt đới và đại dương. Cơ chế xây dựng trực quan và có chiều sâu được xem là điểm sáng lớn nhất. Hạn chế: Trò chơi vẫn còn tồn tại một số lỗi kỹ thuật (bugs) ảnh hưởng đến trải nghiệm. Ngoài ra, cốt truyện hiện tại được đánh giá là chưa đủ kịch tính và cần được đầu tư thêm trong các bản cập nhật tương lai.

Bản cập nhật gần nhất được phát hành vào ngày 23/04/2026 cho thấy nỗ lực của nhà phát triển trong việc tối ưu hóa hiệu suất và khắc phục các vấn đề tồn đọng.

Thông tin ưu đãi trên Steam

Theo dữ liệu từ SteamDB, Project Castaway đang được niêm yết với mức giá 6,99 USD, giảm 65% so với giá gốc 19,99 USD. Đây được ghi nhận là mức giá thấp nhất của trò chơi kể từ khi phát hành. Chương trình ưu đãi này dự kiến sẽ kết thúc vào ngày 09/07/2026. Với những game thủ yêu thích thể loại sinh tồn thế giới mở, đây là thời điểm thích hợp để bổ sung tựa game này vào thư viện của mình.