Project Helix và bài toán Steam: Xbox mới có thể phải đánh đổi độ mở để giảm giá Tin đồn cho rằng Microsoft có thể hạn chế Steam trên Project Helix để kiểm soát chi phí phần cứng và doanh thu game, dù hệ máy lai này từng được kỳ vọng theo hướng mở.

Project Helix, mẫu Xbox thế hệ mới được đồn đoán sẽ kết hợp đặc tính máy chơi game và máy tính cá nhân, có thể không hỗ trợ Steam đầy đủ như kỳ vọng ban đầu. Theo Jez Corden của Windows Central, việc cho phép các cửa hàng bên thứ ba hoạt động tự do có thể khiến Microsoft khó bù chi phí phần cứng và thất thu doanh thu bán game.

Thông tin này chưa phải xác nhận chính thức từ Microsoft. Tuy nhiên, nó làm rõ mâu thuẫn kỹ thuật lẫn thương mại của một hệ máy lai: càng giống máy tính cá nhân, Project Helix càng cho người dùng nhiều lựa chọn mua game; nhưng càng mở, Microsoft càng khó duy trì mô hình trợ giá phần cứng quen thuộc của thị trường console.

Mô phỏng máy chơi game Project Helix của Xbox.

Một hệ máy mở có thể thay đổi cách Xbox kiếm tiền

Xbox CEO Asha Sharma cho biết Project Helix sẽ theo đuổi một hệ sinh thái mở. Phát biểu này khiến một bộ phận người dùng suy đoán thiết bị có thể hỗ trợ các chợ game bên thứ ba, trong đó có Steam. Nếu điều đó xảy ra, Project Helix sẽ có lợi thế đáng kể so với một máy chơi game truyền thống: người mua có thể tiếp cận thư viện game đã sở hữu và lựa chọn nơi mua game phù hợp.

Tuy nhiên, quyền tự do này cũng tạo ra vấn đề cho Microsoft. Trên một máy tính chạy Windows, người dùng có thể mua game qua Steam, Epic Games và nhiều cửa hàng khác. Khi giao dịch diễn ra ngoài hệ sinh thái Xbox, Microsoft sẽ không trực tiếp giữ toàn bộ doanh thu liên quan đến việc bán game, nội dung số hoặc các dịch vụ gắn với nền tảng của mình.

Vì vậy, tính tương thích Steam không chỉ là một tính năng phần mềm. Đây là quyết định ảnh hưởng trực tiếp đến cấu trúc doanh thu của thiết bị. Một máy Xbox mở có thể hấp dẫn người chơi hơn, nhưng cũng đòi hỏi Microsoft phải tìm cách thu hồi chi phí phần cứng bằng nguồn doanh thu khác hoặc chấp nhận giá bán cao hơn.

Chi phí linh kiện khiến lựa chọn trở nên khó khăn hơn

Corden cho rằng tình trạng thiếu hụt bộ nhớ đã gây áp lực lên chi phí của Microsoft. Nguồn tin này nêu rằng sau đợt tăng giá Series X|S dự kiến vào ngày 1/8, hãng vẫn có thể lỗ khoảng 150 USD trên mỗi máy bán ra.

Đây là điểm then chốt trong bài toán của Project Helix. Các hệ máy console thường có thể chấp nhận biên lợi nhuận phần cứng thấp, hoặc thậm chí bán lỗ trong một giai đoạn, nếu doanh thu phần mềm và dịch vụ về sau đủ lớn. Nhưng nếu người dùng Project Helix chủ yếu mua game qua Steam hay các nền tảng khác, khả năng bù đắp khoản lỗ ban đầu của Microsoft sẽ suy giảm.

Theo phân tích của Corden, nếu Microsoft không trợ giá Project Helix như các hệ máy hiện tại, giá bán có thể vượt 1.000 USD. Mức giá này sẽ đưa thiết bị vào vùng cạnh tranh trực tiếp hơn với máy tính chơi game, thay vì chỉ cạnh tranh với console truyền thống.

Steam mang lại giá trị gì và Microsoft có thể mất gì

Steam có thể giúp Project Helix hấp dẫn với những người đã có thư viện game trên nền tảng này. Người dùng không cần mua lại toàn bộ game chỉ để chuyển sang một thiết bị Xbox mới. Khả năng cài đặt nhiều cửa hàng cũng phù hợp với định hướng trải nghiệm tùy biến mà Asha Sharma đề cập.

Ngược lại, Microsoft sẽ đối mặt với nguy cơ người dùng ưu tiên các nền tảng cạnh tranh, tương tự xu hướng mà Corden quan sát trên thiết bị cầm tay ROG Xbox Ally. Theo nguồn tin, những người dùng không đăng ký Game Pass có xu hướng tìm đến các lựa chọn khác để mua game.

Phương án Lợi ích tiềm năng Đánh đổi tiềm năng Mở cho Steam và cửa hàng khác Tăng lựa chọn game, tận dụng thư viện người dùng sẵn có Microsoft có thể mất doanh thu bán game vào nền tảng cạnh tranh Hạn chế cửa hàng bên thứ ba Kiểm soát hệ sinh thái và nguồn doanh thu tốt hơn Giảm lợi thế của mô hình máy lai so với máy tính chơi game Ra phiên bản cao cấp ít giới hạn Dành cho người dùng cần môi trường mở hơn Giá thiết bị có thể cao hơn đáng kể

Các thỏa hiệp được nhắc đến vẫn chưa dễ thực hiện

Một kịch bản được Corden nêu ra là Microsoft chia sẻ doanh thu với một số cửa hàng được chọn, đồng thời tích hợp game của họ vào ứng dụng do hãng phát triển. Mô hình này có thể tạo trải nghiệm thống nhất hơn cho người chơi, nhưng việc đạt thỏa thuận với Steam là câu hỏi lớn vì Valve đang giữ vị thế rất mạnh.

Một khả năng khác là Microsoft bán phiên bản Project Helix cao cấp hơn, cho phép ít hạn chế hơn so với bản tiêu chuẩn. Cách tiếp cận này có thể phân tách nhóm khách hàng muốn mức giá thấp với nhóm sẵn sàng trả thêm để đổi lấy sự linh hoạt. Dù vậy, nguồn tin đánh giá tình trạng thiếu linh kiện có thể chưa cải thiện kịp thời điểm Project Helix được đồn đoán phát hành vào năm 2027.

Điều cần theo dõi trước khi kết luận về Project Helix

Hiện Microsoft chưa công bố cấu hình, giá bán, thời điểm phát hành hay chính sách cửa hàng ứng dụng của Project Helix. Asha Sharma cũng nói với Stephen Totilo của Game File rằng quyết định liên quan đến Steam chưa được đưa ra.

Do đó, nhận định Project Helix có thể chặn Steam cần được xem là phân tích từ nguồn tin nội bộ, không phải thông tin đã được xác nhận. Dù vậy, tin đồn cho thấy thách thức lớn nhất của Xbox thế hệ mới có thể không nằm ở sức mạnh phần cứng, mà ở việc cân bằng giữa một hệ sinh thái mở, mức giá hợp lý và khả năng tạo doanh thu dài hạn.