PS6 có thể vượt ngưỡng 1.000 USD khi Sony thay đổi chiến lược kinh doanh phần cứng Sony xác nhận sẽ không chấp nhận bù lỗ lớn cho phần cứng thế hệ mới, trong bối cảnh giá linh kiện bộ nhớ leo thang, khiến mức giá của PS6 có nguy cơ chạm mốc 1.000 USD.

Trong nhiều thập kỷ, ngành công nghiệp console thường hoạt động theo mô hình "lỗ trước, lãi sau". Các nhà sản xuất như Sony hay Microsoft sẵn sàng bán máy chơi game thấp hơn chi phí sản xuất để chiếm lĩnh thị phần, sau đó thu lợi nhuận từ việc bán phần mềm và dịch vụ. Tuy nhiên, kỷ nguyên này dường như đang đi đến hồi kết khi chi phí sản xuất linh kiện ngày càng đắt đỏ và các tập đoàn công nghệ ưu tiên lợi nhuận ngay từ khâu phần cứng.

Chiến lược kinh doanh mới của Sony: Ưu tiên lợi nhuận phần cứng

Trong một buổi hỏi đáp (Q&A) gần đây tập trung vào bộ phận Dịch vụ Trò chơi và Mạng của Sony, các giám đốc điều hành đã nhận được nhiều câu hỏi về cách tiếp cận hiện tại đối với việc định giá phần cứng. Trước áp lực từ các nhà đầu tư về việc liệu Sony có tiếp tục ưu tiên lợi nhuận phần cứng khi ra mắt nền tảng thế hệ tiếp theo hay không, câu trả lời từ phía công ty đã gây ra nhiều sự chú ý.

Đại diện Sony giải thích rằng họ không còn khả năng hấp thụ toàn bộ chi phí linh kiện đang tăng cao. Thực tế, công ty đã bắt đầu điều chỉnh tăng giá bán lẻ tại nhiều thị trường ngoài Nhật Bản. Đáng chú ý, Sony khẳng định rõ ràng rằng họ không có ý định bán phần cứng với mức lỗ đáng kể trong tương lai. Thay vào đó, công ty sẽ theo dõi sát sao thị trường và điều chỉnh chiến lược giá, đồng thời đảm bảo khách hàng hiểu rõ giá trị của sản phẩm.

Khủng hoảng bộ nhớ và tác động dây chuyền đến giá thiết bị

Nguyên nhân chính dẫn đến sự thay đổi này là cuộc khủng hoảng giá linh kiện bộ nhớ đang ảnh hưởng đến toàn bộ ngành công nghệ. Các báo cáo phân tích cho thấy giá bộ nhớ (DRAM và NAND) dự kiến sẽ tăng mạnh hai lần nữa vào nửa cuối năm 2026 và có thể kéo dài sang năm 2027.

The PS5.

Vì bộ nhớ và lưu trữ là những thành phần thiết yếu của các hệ máy console hiện đại, chi phí sản xuất chắc chắn sẽ bị đẩy lên cao. Hiện tại, Sony đã thực hiện các đợt tăng giá cho dòng sản phẩm PlayStation hiện có để đối phó với tình hình này.

Bảng giá tham khảo các dòng sản phẩm PlayStation hiện tại

Sản phẩm Giá niêm yết mới (USD) PlayStation 5 (Tiêu chuẩn) 649,99 PlayStation 5 Pro 899,99 PlayStation Portal Tăng giá theo khu vực

Triển vọng về PlayStation 6 và mức giá 1.000 USD

Mặc dù Sony chưa chính thức công bố máy chơi game thế hệ tiếp theo, nhưng nhiều nguồn tin rò rỉ và tin đồn cho rằng PlayStation 6 (PS6) có thể ra mắt vào khoảng năm 2027 hoặc đầu năm 2028. Với việc Sony từ bỏ chiến lược bù lỗ cho phần cứng, mức giá dự kiến cho PS6 đang tiến gần đến con số 1.000 USD.

Nếu giá linh kiện bộ nhớ vẫn duy trì ở mức cao vào thời điểm PS6 ra mắt, Sony nhiều khả năng sẽ chuyển phần chi phí tăng thêm này trực tiếp sang người tiêu dùng. Điều này biến mức giá 1.000 USD từ một giả thuyết xa vời trở thành một khả năng thực tế mà game thủ cần chuẩn bị tâm lý.

Việc tăng giá không chỉ dừng lại ở các hệ máy tương lai. Các chuyên gia dự báo rằng ngay cả những dòng máy hiện tại như PS5 hay Xbox Series X cũng có thể đối mặt với các đợt điều chỉnh giá tiếp theo trong những tháng tới nếu tình hình cung ứng linh kiện không được cải thiện. Nhìn chung, thị trường máy chơi game đang chuyển dịch sang một giai đoạn mới, nơi người dùng phải chi trả nhiều hơn cho thiết bị đầu cuối để đổi lấy những đột phá về công nghệ xử lý và đồ họa.