PS6 và Xbox Project Helix: Kỳ vọng mức giá từ 600 USD khi chi phí linh kiện hạ nhiệt Các nhà phân tích dự báo PlayStation 6 và Project Helix sẽ ra mắt với mức giá từ 600 đến 800 USD vào năm 2028, nhờ sự ổn định của thị trường bộ nhớ RAM sau giai đoạn thiếu hụt linh kiện kéo dài.

Thế hệ máy chơi game (console) tiếp theo của Sony và Microsoft có thể sở hữu mức giá dễ tiếp cận hơn so với các dự đoán tiêu cực trước đó. Theo phân tích mới nhất từ S&P Global Market Intelligence Kagan, PlayStation 6 (PS6) và dự án Xbox mới với mật danh "Project Helix" được kỳ vọng sẽ ra mắt trong khoảng giá từ 600 USD đến 800 USD (tương đương khoảng 15,2 triệu đến 20,3 triệu VNĐ).

Bài toán chi phí RAM và thời điểm ra mắt năm 2028

Chuyên gia phân tích Neil Barbour nhận định rằng sự hạ nhiệt của giá linh kiện, đặc biệt là bộ nhớ RAM và lưu trữ, sẽ là yếu tố then chốt quyết định giá thành sản phẩm. Báo cáo từ GamesIndustry.biz chỉ ra rằng tình trạng thiếu hụt bộ nhớ đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến doanh số console hiện tại, với dự báo lượng hàng xuất xưởng năm 2026 sẽ giảm xuống còn 33,9 triệu đơn vị, tương đương mức giảm 19,5% so với năm trước.

Dự kiến, giai đoạn 2027-2028 sẽ là thời điểm PS6 và Project Helix chính thức trình làng. Đây cũng là lúc thị trường linh kiện được kỳ vọng sẽ ổn định trở lại. Mặc dù các ông lớn như Samsung và SK Hynix đang tập trung sản xuất bộ nhớ băng thông cao (HBM) cho các trung tâm dữ liệu AI, nhưng năng lực sản xuất tổng thể tăng lên có thể giúp giảm bớt áp lực chi phí cho các dòng RAM phổ thông dùng trong máy chơi game.

Mô hình giả định của máy chơi game Project Helix và PS6

Project Helix: Định nghĩa lại phân khúc console cao cấp

Trong khi Sony tiếp tục lộ trình nâng cấp truyền thống với PS6, Microsoft lại tạo ra sự tò mò với Project Helix. Thiết bị này được mô tả là một sản phẩm "premium", thậm chí có những đặc điểm tương đồng với một chiếc PC chơi game chuyên dụng. CEO Xbox Asha Sharma từng cam kết sẽ sử dụng những đổi mới công nghệ để phù hợp với ngân sách của người dùng, nhưng giới quan sát vẫn lo ngại về mức giá thực tế.

Hiện tại, phiên bản PS5 Digital đang có giá 599 USD, trong khi Xbox Series X dự kiến tăng lên 750 USD tại một số thị trường vào tháng 8 tới. Việc duy trì mức giá từ 600 USD cho thế hệ kế tiếp được coi là một nỗ lực lớn của các nhà sản xuất để kích cầu thị trường đang có dấu hiệu bão hòa.

Dự báo thị trường console giai đoạn 2026 - 2030

Chỉ số dự báo Năm 2026 Năm 2028 (Dự kiến ra mắt) Năm 2030 Tổng lượng máy xuất xưởng (triệu đơn vị) 33,9 - 37,4 Doanh số dự riêng của PS6 (triệu đơn vị) - 4,0 17,2 Xu hướng thị trường Giảm 19,5% Bắt đầu phục hồi Tăng trưởng ổn định

Vai trò chiến lược trong việc phục hồi ngành công nghiệp

Sự thành công của PS6 và Project Helix không chỉ có ý nghĩa với hai nhà sản xuất mà còn đóng vai trò sống còn trong việc đảo ngược xu hướng sụt giảm của toàn ngành. Việc thiếu vắng các tựa game độc quyền hấp dẫn cùng chi phí phần cứng cao đã khiến doanh số console liên tục đi xuống.

Nếu mức giá 600-800 USD được giữ vững, kết hợp với sức mạnh phần cứng vượt trội, đây sẽ là động lực chính để thúc đẩy người dùng nâng cấp hệ thống. Các chuyên gia tin rằng, sau khi chạm đáy vào năm 2027, sự xuất hiện của các hệ máy mới sẽ giúp tổng lượng máy chơi game bán ra đạt mốc 37,4 triệu đơn vị vào năm 2030, trong đó riêng PS6 có thể đóng góp hơn 17 triệu máy.