PSG bất ngờ can thiệp thương vụ Rodri, sẵn sàng đấu Real Madrid để chiêu mộ ngôi sao Man City PSG chính thức đánh tiếng với Manchester City về trường hợp của Rodri, tạo ra cuộc cạnh tranh nảy lửa với Real Madrid cho chữ ký của tiền vệ Tây Ban Nha.

Paris Saint-Germain đã chính thức gia nhập cuộc đua giành chữ ký của tiền vệ Rodri từ Manchester City. Động thái bất ngờ này từ gã khổng lồ nước Pháp trực tiếp thách thức vị thế dẫn đầu của Real Madrid trên thị trường chuyển nhượng mùa hè.

Cơ hội chiến lược không thể bỏ lỡ của PSG

Ở tuổi 30, Rodri tiếp tục khẳng định vị thế của một trong những tiền vệ trung tâm toàn diện nhất bóng đá thế giới. Sau hàng loạt màn trình diễn đỉnh cao giúp tuyển Tây Ban Nha đăng quang và cá nhân giành danh hiệu Quả bóng vàng World Cup 2026, giá trị của ngôi sao thuộc biên chế Manchester City đã vọt lên tầm cao mới. Hợp đồng hiện tại của anh tại sân Etihad còn thời hạn đến tháng 6/2027.

Theo nguồn tin từ RMC Sport, ban lãnh đạo PSG đã chủ động liên hệ với phía Manchester City để tìm hiểu sâu hơn về các điều khoản cho một thương vụ tiềm năng. Dù củng cố tuyến giữa vốn không phải ưu tiên hàng đầu của đội bóng thủ đô Paris trong kỳ chuyển nhượng này, nhưng nhà vô địch Ligue 1 đánh giá việc chiêu mộ một tiền vệ đẳng cấp như Rodri là cơ hội thị trường quá tuyệt vời để có thể bỏ qua.

PSG nhảy vào cuộc đua giành chữ ký của Rodri từ Manchester City.

Lợi thế của Real Madrid và nỗ lực níu giữ từ Man City

Dù PSG đã có những động thái tiếp cận ban đầu, Real Madrid vẫn được đánh giá là đội bóng nắm giữ vị trí dẫn đầu trong cuộc đua này. Đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha đã kiên trì theo đuổi và đàm phán trong nhiều tháng qua, xem Rodri là mục tiêu chuyển nhượng hàng đầu để nâng cấp tuyến giữa. Bản thân tiền vệ 30 tuổi này cũng coi sân Santiago Bernabeu là điểm đến ưu tiên nếu quyết định rời nước Anh.

Ở chiều ngược lại, Manchester City hoàn toàn không muốn mất đi quân bài quan trọng nhất trong đội hình. Đội bóng chủ quản vẫn đang nỗ lực tối đa trên bàn đàm phán nhằm thuyết phục Rodri ký vào bản hợp đồng gia hạn, qua đó chấm dứt mọi dã tâm từ cả PSG lẫn Real Madrid.