PSG chi 35 triệu euro chiêu mộ thủ môn Zion Suzuki từ Parma nhưng vướng bài toán suất bắt chính Paris Saint-Germain gửi đề nghị 35 triệu euro mua Zion Suzuki từ Parma, nhưng thủ môn người Nhật Bản chỉ đồng ý gia nhập nếu được đảm bảo số phút ra sân.

Paris Saint-Germain vừa có bước đi quyết liệt trên thị trường chuyển nhượng khi chính thức gửi lời đề nghị trị giá 35 triệu euro đến Parma để hỏi mua thủ môn Zion Suzuki. Tuy nhiên, thương vụ hấp dẫn này đang vướng phải một nút thắt quan trọng từ phía ngôi sao người Nhật Bản: yêu cầu cam kết rõ ràng về thời gian thi đấu trước khi gật đầu ký hợp đồng.

Mẫu thủ môn hiện đại trong triết lý của Luis Enrique

Theo các nguồn tin từ Foot Mercato và Sky Italia, HLV Luis Enrique xem Zion Suzuki là mục tiêu ưu tiên hàng đầu để củng cố vị trí gác đền cho đội bóng thủ đô nước Pháp. Ở tuổi 23, Suzuki đang nổi lên như một trong những chốt chặn triển vọng nhất của bóng đá thế giới.

PSG ra giá mới cho Suzuki. (Ảnh: Getty Images)

Chiến lược gia người Tây Ban Nha đặc biệt đánh giá cao thủ thành này ở khả năng phản xạ xuất thần cùng kỹ năng chơi chân vô cùng điềm tĩnh. Đây được xem là tố chất cốt lõi để PSG vận hành mượt mà lối chơi triển khai bóng từ tuyến dưới, điều mà Luis Enrique luôn đòi hỏi khắt khe ở các học trò.

Bài toán vị trí và yêu cầu khắt khe từ Suzuki

Dù hào hứng trước kịch bản gia nhập một trong những câu lạc bộ hàng đầu châu Âu, Zion Suzuki vẫn giữ sự tỉnh táo cần thiết. Ngôi sao sinh năm 2002 kiên quyết yêu cầu ban lãnh đạo PSG đưa ra những đảm bảo cụ thể về số phút ra sân. Anh thẳng thắn từ chối viễn cảnh phải làm quen với băng ghế dự bị tại Paris.

Yêu cầu này đặt PSG vào thế khó khi họ đang sở hữu những phương án chất lượng gác đền như Matvey Safonov. Việc phải cân bằng giữa chính sách xoay tua và cam kết vị trí cho một tân binh trẻ tuổi đòi hỏi tính toán cẩn trọng từ ban huấn luyện.

Sự tự tin của Suzuki hoàn toàn có cơ sở dựa trên những màn trình diễn thực tế. Mùa giải vừa qua trong màu áo Parma tại Serie A, anh đã có 20 lần ra sân bắt chính trọn vẹn và giữ sạch lưới 5 trận. Sự ổn định cùng bản lĩnh vững vàng trong các trận cầu đỉnh cao tại Italia chính là minh chứng rõ nhất cho giá trị của ngôi sao người Nhật Bản.

Hiện tại, các cuộc đàm phán giữa PSG và Parma đã bước vào giai đoạn nâng cao. Mức giá 35 triệu euro gần như đã đáp ứng kỳ vọng của đại diện Serie A, và hai bên chỉ còn vướng mắc ở một vài chi tiết nhỏ liên quan đến phụ phí trước khi chốt thỏa thuận cuối cùng.