PSG đánh bại Aston Villa 2-1 để bảo vệ thành công Siêu cúp châu Âu tại Red Bull Arena Sự tỏa sáng của Kvaratskhelia và Désiré Doué giúp PSG vượt qua Aston Villa 2-1 để bảo vệ thành công Siêu cúp châu Âu, bất chấp nỗ lực của sao trẻ Madjo.

Paris Saint-Germain tiếp tục khẳng định vị thế thống trị của bóng đá châu Âu khi đánh bại Aston Villa với tỷ số 2-1 tại sân Red Bull Arena để bảo vệ thành công danh hiệu Siêu cúp châu Âu. Dù đối thủ từ Ngoại hạng Anh tạo ra sức ép nghẹt thở cùng chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG) áp đảo, bản lĩnh chắt chiu cơ hội đỉnh cao của thầy trò HLV Luis Enrique đã định đoạt cục diện trận đấu.

PSG lên ngôi vô địch Siêu cúp châu Âu sau chiến thắng kịch tính trước Aston Villa. Ảnh: Getty.

Đòn trừng phạt từ đẳng cấp nhà vô địch

Nhập cuộc với tâm thế không còn gì để mất, Aston Villa dưới sự dẫn dắt của HLV Unai Emery đã chủ động đẩy cao đội hình ngay từ những phút đầu tiên. Đại diện Ngoại hạng Anh tận dụng lợi thế thể lực sung mãn để tổ chức pressing tầm cao nghẹt thở, khiến hàng thủ PSG liên tục phải chuyền dài an toàn.

Tuy nhiên, sự khác biệt giữa hai đội bóng nằm ở khả năng trừng phạt sai lầm. Phút 20, xuất phát từ tình huống để mất bóng nguy hiểm của tiền đạo trẻ Madjo bên phía Aston Villa, PSG lập tức chuyển trạng thái sắc bén. Désiré Doué cướp bóng rồi thực hiện đường kiến tạo dọn cỗ để Khvicha Kvaratskhelia dứt điểm quyết đoán vào góc cao, không cho thủ thành Bizot bất kỳ cơ hội nào để cản phá.

Kvaratskhelia chính là người mở tỷ số cho PSG. Ảnh: Getty.

Lịch sử gọi tên Madjo và bước ngoặt từ VAR

Bàn thua sớm không làm sụt giảm tinh thần của Aston Villa. Họ tiếp tục dồn ép và tạo ra hàng loạt sóng gió lên khung thành của Safanov. Sau một tình huống đưa bóng tìm đến đúng cột dọc, nỗ lực không biết mệt mỏi của đại diện nước Anh đã được đền đáp ở phút 45. Đội trưởng John McGinn treo bóng chuẩn xác từ cánh phải để Brian Madjo đè mặt trung vệ Pacho, đánh đầu cận thành quân bình tỷ số 1-1.

Pha lập công này giúp chân sút 17 tuổi đi vào lịch sử với tư cách cầu thủ trẻ nhất từng ghi bàn tại một trận tranh Siêu cúp châu Âu, chính thức vượt qua kỷ lục tồn tại nhiều năm của huyền thoại Patrick Kluivert.

Sang hiệp hai, HLV Luis Enrique thực hiện sự thay đổi chiến thuật quan trọng khi tung Ousmane Dembele vào sân nhằm lấy lại quyền kiểm soát khu trung tuyến. Bước ngoặt đến ở phút 61, Dembele chọc khe xé tan hàng phòng ngự Aston Villa để Désiré Doué thoát xuống dứt điểm lạnh lùng nâng tỷ số lên 2-1. Mặc dù trọng tài biên ban đầu căng cờ báo việt vị, công nghệ VAR đã can thiệp và xác nhận hậu vệ Matty Cash vẫn đứng thấp hơn Doué, công nhận bàn thắng hợp lệ cho PSG.

Sự nghiệt ã của chỉ số xG và bản lĩnh cúp châu Âu

Trong những phút còn lại, Aston Villa dồn toàn lực lên tấn công nhằm tìm kiếm bàn gỡ. Thống kê sau trận đấu chỉ ra đại diện Ngoại hạng Anh sở hữu chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG) vượt trội lên tới 2.13, so với con số khiêm tốn 1.03 của PSG. Mặc dù vậy, sự thiếu chính xác ở những cú dứt điểm cuối cùng cùng hàng thủ tập trung của PSG đã ngăn cản thầy trò Unai Emery làm nên bất ngờ.

Chiến thắng 2-1 giúp PSG có năm thứ hai liên tiếp nâng cao Siêu cúp châu Âu, tiếp tục duy trì vị thế của một cỗ máy giành danh hiệu thực thụ. Ở chiều ngược lại, Aston Villa dù nhận thất bại nhưng màn trình diễn rực lửa của những nhân tố trẻ như Madjo hay Hemmings hứa hẹn sẽ mang đến nhiều hy vọng cho chiến dịch Ngoại hạng Anh sắp tới.

Thông tin trận đấu

Tỷ số chung cuộc: PSG 2-1 Aston Villa

PSG 2-1 Aston Villa Ghi bàn: Khvicha Kvaratskhelia (20'), Désiré Doué (61') – Brian Madjo (45')

Khvicha Kvaratskhelia (20'), Désiré Doué (61') – Brian Madjo (45') Địa điểm: Red Bull Arena