PSG đánh bại Aston Villa với tỷ số 2-1 để bảo vệ thành công danh hiệu Siêu cúp châu Âu Bàn thắng của Kvaratskhelia cùng Desire Doue giúp PSG hạ Aston Villa 2-1 tại Salzburg, trở thành đội thứ tư trong lịch sử hai lần liên tiếp giành Siêu cúp châu Âu.

Paris Saint-Germain đã chính thức bảo vệ thành công Siêu cúp châu Âu 2026 sau chiến thắng thuyết phục 2-1 trước Aston Villa tại sân vận động Red Bull Arena, Salzburg. Sự tỏa sáng của Khvicha Kvaratskhelia và Desire Doue giúp thầy trò huấn luyện viên Luis Enrique trở thành câu lạc bộ thứ tư trong lịch sử hai lần liên tiếp đăng quang ở giải đấu này.

PSG đã có một màn trình diễn thuyết phục để bảo vệ thành công danh hiệu Siêu cúp châu Âu. Ảnh: Getty.

Cột mốc lịch sử của PSG và khoảnh khắc Kvaratskhelia

Thắng lợi tại Salzburg giúp đại diện nước Pháp đứng ngang hàng với những huyền thoại lịch sử như Ajax (1973, 1974), AC Milan (1989, 1990) và Real Madrid (2016, 2017) với tư cách các đội bóng bảo vệ thành công Siêu cúp châu Âu. Đáng chú ý, HLV Luis Enrique phải giải bài toán nhân sự khi nhiều trụ cột chưa đạt thể lực tốt nhất sau kỳ nghỉ World Cup, nhưng bản lĩnh của nhà vô địch Champions League vẫn lên tiếng đúng lúc.

Mảnh ghép quan trọng mở ra chiến thắng cho PSG là Khvicha Kvaratskhelia. Ở phút thứ 20, tiền đạo khoác áo số 7 xử lý tinh tế loại bỏ hậu vệ Aston Villa trước khi dứt điểm quyết đoán vào góc cao, không cho thủ môn Marco Bizot cơ hội cản phá. Cú đá này giúp Kvaratskhelia trở thành cầu thủ người Georgia đầu tiên ghi bàn trong một trận chung kết Siêu cúp châu Âu. Thống kê ấn tượng cho thấy ngôi sao này đã in dấu giày vào 11 bàn thắng trong 9 trận đấu gần nhất tại đấu trường UEFA.

Viên ngọc thô Brian Madjo phá kỷ lục tồn tại 30 năm

Dù nhận thất bại, Aston Villa dưới sự dẫn dắt của HLV Unai Emery vẫn để lại dấu ấn đậm nét với lối chơi kiên cường. Điểm sáng lớn nhất bên phía đại diện nước Anh là chân sút Brian Madjo. Ở thời điểm 17 tuổi 212 ngày, tài năng trẻ này đã đi vào lịch sử với tư cách cầu thủ trẻ nhất từng ghi bàn tại Siêu cúp châu Âu, xô đổ kỷ lục cũ do cựu danh thủ Patrick Kluivert thiết lập từ năm 1996.

Trước khi tìm thấy bàn thắng, Madjo đã đe dọa khung thành PSG bằng một cú dứt điểm đưa bóng tìm đến cột dọc. Cuối hiệp một, sức mạnh thể chất và sự lỳ lợm giúp tiền đạo trẻ này đè bẹp trung vệ Willian Pacho để ghi bàn gỡ hòa 1-1 cho Aston Villa, khép lại 45 phút đầu tiên đầy bùng nổ.

Dấu ấn VAR và pha lập công quyết định của Desire Doue

Bước sang hiệp hai, thế trận diễn ra giằng co khi hai đội liên tục ăn miếng trả miếng. Bước ngoặt xuất hiện ở phút 61 khi Desire Doue di chuyển thông minh nhận đường chuyền và dứt điểm tinh tế đánh bại thủ thành Marco Bizot. Mặc dù trọng tài biên ban đầu phất cờ báo việt vị, công nghệ VAR đã can thiệp và xác nhận hậu vệ Matty Cash bên phía Villa đứng thấp hơn, công nhận bàn thắng nâng tỷ số lên 2-1 cho PSG.

PSG có lần thứ 2 liên tiếp lên ngôi ở đấu trường này. Ảnh: Getty.

Màn trình diễn của Doue đánh dấu cột mốc ấn tượng khi anh trở thành cầu thủ đầu tiên kể từ Sadio Mane (năm 2019) ghi tối thiểu 1 bàn thắng và có 1 đường kiến tạo trong một trận Siêu cúp châu Âu. Phong độ xuất sắc của Doue là minh chứng rõ nét cho định hướng trẻ hóa đội hình thành công của Luis Enrique.

Nghịch lý xG và bài học về bản lĩnh dứt điểm

Xét về khía cạnh thống kê, Aston Villa mới là đội tạo ra sự vượt trội ở các chỉ số chuyên môn. Đoàn quân của Unai Emery đạt chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG) lên tới 2.13, vượt xa con số 1.03 của PSG. Đội bóng nước Anh tạo ra hàng loạt cơ hội ngon ăn, đáng tiếc nhất là cú đánh đầu đi chệch cột dọc trong gang tấc của Buendia ở những phút bù giờ cuối cùng.

Tuy nhiên, sự khác biệt giữa hai CLB nằm ở khả năng chuyển hóa cơ hội thành bàn thắng. PSG cho thấy sự thực dụng chói sáng khi trừng phạt đối thủ ở những thời điểm quyết định. Chiến thắng này giúp đội bóng thủ đô nước Pháp khởi đầu mùa giải 2026-2027 một cách hoàn hảo, đồng thời gửi lời đe dọa đanh thép đến các đối thủ tại đấu trường châu lục.